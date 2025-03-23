https://sarabic.ae/20250323/أول-صحيفة-في-العالم-يقوم-الذكاء-الاصطناعي-بتحريرها-بالكامل-1098869119.html
أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها "بالكامل"
أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها "بالكامل"
سبوتنيك عربي
أعلنت صحيفة "إل فوليو" اليومية الإيطالية، عن إصدار أول عدد مطبوع في العالم، يعتمد على الذكاء الاصطناعي كليا دون أي تدخل من المحررين. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T08:54+0000
2025-03-23T08:54+0000
2025-03-23T08:54+0000
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وكشفت الصحيفة، أنها بدأت تجربة تستمر شهرا، لإصدار عدد يومي يتكون من 4 صفحات، ويعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، وسيتم توزيعه مجانا مع العدد التقليدي المكون من 10 صفحات ويباع بسعر 1.8 يورو.وأوضح فريق تحرير الصحيفة الإيطالية الفكرة: "نحن الصحفيون نكتفي فقط بطرح الأسئلة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، ثم سنقرأ كل الإجابات"، مشيرا إلى أن هدفهم هو نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي من الإطار النظري، إلى الجانب التطبيقي في عالم الصحافة".وفي حين يمكن القول إن "إل فوليو أيه. آي" هي أول صحيفة مطبوعة يحررها بالكامل الذكاء الاصطناعي، فإن العديد من المنصات الإعلامية على الإنترنت تختبر بالفعل إمكانية إنشاء محتوى كامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.قفزة جانبية متقنة لروبوت صيني تثير الإعجاب... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات
أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها "بالكامل"
أعلنت صحيفة "إل فوليو" اليومية الإيطالية، عن إصدار أول عدد مطبوع في العالم، يعتمد على الذكاء الاصطناعي كليا دون أي تدخل من المحررين.
وكشفت الصحيفة، أنها بدأت تجربة تستمر شهرا، لإصدار عدد يومي يتكون من 4 صفحات، ويعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، وسيتم توزيعه مجانا مع العدد التقليدي المكون من 10 صفحات ويباع بسعر 1.8 يورو.
وتقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بكتابة المقالات ووضع العناوين والملخصات، وتختار أهم الاقتباسات في الموضوعات دون أي تدخل بشري في الصحيفة التجريبية التي تصدر تحت اسم "إل فوليو أيه. آي".
وأوضح فريق تحرير الصحيفة الإيطالية الفكرة: "نحن الصحفيون نكتفي فقط بطرح الأسئلة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، ثم سنقرأ كل الإجابات"، مشيرا إلى أن هدفهم هو نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي من الإطار النظري، إلى الجانب التطبيقي في عالم الصحافة".
تأسست صحيفة "إل فوليو" عام 1996 وهي واحدة من أقل الصحف توزيعا على المستوى الوطني في إيطاليا.
وفي حين يمكن القول إن "إل فوليو أيه. آي" هي أول صحيفة مطبوعة يحررها بالكامل الذكاء الاصطناعي، فإن العديد من المنصات الإعلامية على الإنترنت تختبر بالفعل إمكانية إنشاء محتوى كامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.