https://sarabic.ae/20250322/قفزة-جانبية-متقنة-لروبوت-صيني-تثير-الإعجاب-فيديو-1098857380.html
قفزة جانبية متقنة لروبوت صيني تثير الإعجاب... فيديو
قفزة جانبية متقنة لروبوت صيني تثير الإعجاب... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "يونيتري" عن أحدث روبوتاتها من طراز "جي - 1" قدرات فيزيائية منقطعة النظير 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T13:52+0000
2025-03-22T13:52+0000
2025-03-22T13:52+0000
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ونفذ الرجل الآلي قفزة جانبية مذهلة، مثبتًا بذلك مدى تطور الذكاء الاصطناعي والروبوتات، حيث ارتقت الشركة بالروبوتات البشرية إلى مستوى جديد مع جي- 1.و"جي - 1" هو جهاز يجمع بين الذكاء الاصطناعي المتقدم، والمعالجة العالية السرعة والميكانيكا الدقيقة.ويبلغ سعر الروبوت 16 ألف دولار أمريكي، حسبما ذكر الموقع الرسمي لـ"يونيتري".قطة تصعد على كتف شيخ خلال الصلاة وتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
قفزة جانبية متقنة لروبوت صيني تثير الإعجاب... فيديو
كشفت شركة "يونيتري" عن أحدث روبوتاتها من طراز "جي - 1" قدرات فيزيائية منقطعة النظير
ونفذ الرجل الآلي قفزة جانبية مذهلة، مثبتًا بذلك مدى تطور الذكاء الاصطناعي والروبوتات، حيث ارتقت الشركة بالروبوتات البشرية إلى مستوى جديد مع جي- 1.
و"جي - 1" هو جهاز يجمع بين الذكاء الاصطناعي المتقدم، والمعالجة العالية السرعة والميكانيكا الدقيقة.
ويُظهر هذا الفيديو التوضيحي الأخير "جي - 1"، وهو ينفذ قفزة جانبية ووقوفًا بإتقان، وهي حركة أكثر تعقيدًا من القفزة العكسية.
ويبلغ سعر الروبوت 16 ألف دولار أمريكي، حسبما ذكر الموقع الرسمي لـ"يونيتري
".