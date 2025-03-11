قطة تصعد على كتف شيخ خلال الصلاة وتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
09:17 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
10:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
16:00 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: "داعش" ما زال نشطا وتُستخدم قضيته كأداة سياسية من قبل قوى إقليمية ودولية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:34 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
15:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250311/قطة-تصعد-على-كتف-شيخ-خلال-الصلاة-وتتصدر-وسائل-التواصل-الاجتماعي-1098570704.html
قطة تصعد على كتف شيخ خلال الصلاة وتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي
قطة تصعد على كتف شيخ خلال الصلاة وتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي
سبوتنيك عربي
لفتت قطة الأنظار مجددًا، عندما قفزت على كتف إمام مسجد أثناء الصلاة في الجزائر، في مشهد تكرر في رمضان قبل الماضي، وحصد 2 مليار مشاهدة. 11.03.2025, سبوتنيك عربي
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ورصدت كاميرا المراقبة، في مسجد الشيخ إبراهيم التازي في مدينة وهران، القطة وهي داخل المسجد وتحوم حول الإمام، أثناء تأديته الصلاة.فقد أعاد رواد "السوشيال ميديا" مقارنة ما حدث بحادثة مشابهة في رمضان قبل الماضي عام 2023، داخل مسجد في ولاية برج بوعريريج، عندما قفزت قطة على كتف الإمام وليد مهساس خلال صلاة التراويح، وتعامل معها برقة بينما كان يواصل تلاوته.إنقاذ قطة "بضربة موجعة"... فيديو
https://sarabic.ae/20250120/مشهد-طريف-لـقط-وكلب-أثناء-محاولة-أحدهما-الاستمتاع-بوجبة-طعام-فيديو-1096959124.html
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نادي الفيديو

قطة تصعد على كتف شيخ خلال الصلاة وتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي

07:50 GMT 11.03.2025 (تم التحديث: 07:51 GMT 11.03.2025)
© Sputnik . Aleksey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورقطة في مأوى للحيوانات
قطة في مأوى للحيوانات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© Sputnik . Aleksey Mayshev
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تابعنا عبر
لفتت قطة الأنظار مجددًا، عندما قفزت على كتف إمام مسجد أثناء الصلاة في الجزائر، في مشهد تكرر في رمضان قبل الماضي، وحصد 2 مليار مشاهدة.
ورصدت كاميرا المراقبة، في مسجد الشيخ إبراهيم التازي في مدينة وهران، القطة وهي داخل المسجد وتحوم حول الإمام، أثناء تأديته الصلاة.

ثم وثبت القطة بشكل مفاجئ على كتف الشيخ خلخال دحو، الذي عاملها بلين، في مشهد أثار تفاعل رواد مواقع التواصل وأعاد للأذهان حادثة سابقة.

صورة لكلب يدفع كاميرا المراقبة ليتمكن من الوقوف على قدميه والاستمتاع بالطعام الموجود على الطاولة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
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مشهد طريف لـ"قط وكلب" أثناء محاولة أحدهما الاستمتاع بوجبة طعام... فيديو
20 يناير, 09:39 GMT
فقد أعاد رواد "السوشيال ميديا" مقارنة ما حدث بحادثة مشابهة في رمضان قبل الماضي عام 2023، داخل مسجد في ولاية برج بوعريريج، عندما قفزت قطة على كتف الإمام وليد مهساس خلال صلاة التراويح، وتعامل معها برقة بينما كان يواصل تلاوته.
إنقاذ قطة "بضربة موجعة"... فيديو
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