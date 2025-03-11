https://sarabic.ae/20250311/قطة-تصعد-على-كتف-شيخ-خلال-الصلاة-وتتصدر-وسائل-التواصل-الاجتماعي-1098570704.html
قطة تصعد على كتف شيخ خلال الصلاة وتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي
قطة تصعد على كتف شيخ خلال الصلاة وتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي
سبوتنيك عربي
لفتت قطة الأنظار مجددًا، عندما قفزت على كتف إمام مسجد أثناء الصلاة في الجزائر، في مشهد تكرر في رمضان قبل الماضي، وحصد 2 مليار مشاهدة. 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T07:50+0000
2025-03-11T07:50+0000
2025-03-11T07:51+0000
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ورصدت كاميرا المراقبة، في مسجد الشيخ إبراهيم التازي في مدينة وهران، القطة وهي داخل المسجد وتحوم حول الإمام، أثناء تأديته الصلاة.فقد أعاد رواد "السوشيال ميديا" مقارنة ما حدث بحادثة مشابهة في رمضان قبل الماضي عام 2023، داخل مسجد في ولاية برج بوعريريج، عندما قفزت قطة على كتف الإمام وليد مهساس خلال صلاة التراويح، وتعامل معها برقة بينما كان يواصل تلاوته.إنقاذ قطة "بضربة موجعة"... فيديو
https://sarabic.ae/20250120/مشهد-طريف-لـقط-وكلب-أثناء-محاولة-أحدهما-الاستمتاع-بوجبة-طعام-فيديو-1096959124.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
قطة تصعد على كتف شيخ خلال الصلاة وتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي
07:50 GMT 11.03.2025 (تم التحديث: 07:51 GMT 11.03.2025)
لفتت قطة الأنظار مجددًا، عندما قفزت على كتف إمام مسجد أثناء الصلاة في الجزائر، في مشهد تكرر في رمضان قبل الماضي، وحصد 2 مليار مشاهدة.
ورصدت كاميرا المراقبة، في مسجد الشيخ إبراهيم التازي في مدينة وهران، القطة وهي داخل المسجد وتحوم حول الإمام، أثناء تأديته الصلاة.
ثم وثبت القطة بشكل مفاجئ على كتف الشيخ خلخال دحو، الذي عاملها بلين، في مشهد أثار تفاعل رواد مواقع التواصل وأعاد للأذهان حادثة سابقة.
فقد أعاد رواد "السوشيال ميديا" مقارنة ما حدث بحادثة مشابهة في رمضان قبل الماضي عام 2023، داخل مسجد في ولاية برج بوعريريج، عندما قفزت قطة على كتف الإمام وليد مهساس خلال صلاة التراويح، وتعامل معها برقة بينما كان يواصل تلاوته.