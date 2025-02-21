إنقاذ قطة "بضربة موجعة"... فيديو

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بث مباشر... بوتين يشارك في الجلسة العامة لمنتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيلينسكي غير مؤهل لقيادة أوكرانيا التي يجب أن تكون فيها منفتحة على روسيا في المرحلة المقبلة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:17 GMT
16 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
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https://sarabic.ae/20250221/إنقاذ-قطة-بضربة-موجعة-فيديو-1098036108.html
إنقاذ قطة "بضربة موجعة"... فيديو
إنقاذ قطة "بضربة موجعة"... فيديو
سبوتنيك عربي
عجت طيات الإنترنت منذ ظهوره بصور لطيفة وفيديوهات متنوعة، للحيوانات الأليفة، ولا سيما القطط، حيث تعد كلمة "القطط" واحدة من أكثر المصطلحات التي يتم البحث عنها... 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T12:22+0000
2025-02-21T12:22+0000
مجتمع
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وتمثل مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب التي تظهر فيها القطط أكثر من 26 مليار مشاهدة، ما يجعلها الفئة الأكثر شعبية على الموقع، حسب موقع "تري هاغر".وتشبثت القطة بأسلاك الكهرباء، لتسقط أخيرا على غطاء أمسكه مجموعة من المواطنين، الأمر الذي أنقذ حياتها، لكن الضربة الأولى الموجعة أحدثت جدلا بين المتابيعن، حيث اعتبرها بعضهم مؤلمة جدا، فيما أثنى آخرون على المنقذين.عراك ومبيت في الشارع... طوابير على شراء سيارة تثير جدلا في دولة عربية.. فيديو
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

إنقاذ قطة "بضربة موجعة"... فيديو

12:22 GMT 21.02.2025
© Photo / X/Social Mediaمشاهد متداولة لعملية إنقاذ قطة في مدينة عفرين السورية
مشاهد متداولة لعملية إنقاذ قطة في مدينة عفرين السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© Photo / X/Social Media
تابعنا عبر
عجت طيات الإنترنت منذ ظهوره بصور لطيفة وفيديوهات متنوعة، للحيوانات الأليفة، ولا سيما القطط، حيث تعد كلمة "القطط" واحدة من أكثر المصطلحات التي يتم البحث عنها على الإنترنت.
وتمثل مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب التي تظهر فيها القطط أكثر من 26 مليار مشاهدة، ما يجعلها الفئة الأكثر شعبية على الموقع، حسب موقع "تري هاغر".
وانتشر فيديو طريف تداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث احتوى على مشهد طريف لعملية إنقاذ قطة، في مدينة عفرين السورية، بعد أن انقطعت فيها السبل أعلى عمود كهرباء، حيث وجّه شاب ضربة باستخدام السلم تسببت بسقوط القطة من الأعلى.
وتشبثت القطة بأسلاك الكهرباء، لتسقط أخيرا على غطاء أمسكه مجموعة من المواطنين، الأمر الذي أنقذ حياتها، لكن الضربة الأولى الموجعة أحدثت جدلا بين المتابيعن، حيث اعتبرها بعضهم مؤلمة جدا، فيما أثنى آخرون على المنقذين.
عراك ومبيت في الشارع... طوابير على شراء سيارة تثير جدلا في دولة عربية.. فيديو
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