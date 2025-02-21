إنقاذ قطة "بضربة موجعة"... فيديو
© Photo / X/Social Mediaمشاهد متداولة لعملية إنقاذ قطة في مدينة عفرين السورية
© Photo / X/Social Media
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عجت طيات الإنترنت منذ ظهوره بصور لطيفة وفيديوهات متنوعة، للحيوانات الأليفة، ولا سيما القطط، حيث تعد كلمة "القطط" واحدة من أكثر المصطلحات التي يتم البحث عنها على الإنترنت.
وتمثل مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب التي تظهر فيها القطط أكثر من 26 مليار مشاهدة، ما يجعلها الفئة الأكثر شعبية على الموقع، حسب موقع "تري هاغر".
وانتشر فيديو طريف تداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث احتوى على مشهد طريف لعملية إنقاذ قطة، في مدينة عفرين السورية، بعد أن انقطعت فيها السبل أعلى عمود كهرباء، حيث وجّه شاب ضربة باستخدام السلم تسببت بسقوط القطة من الأعلى.
🟠إنقاذ قطة "بضربة موجعة"... مواطنون ينشدونها: "عيفيها"— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 21, 2025
🔸تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا طريفا لعملية إنقاذ قطة في مدينة عفرين السورية، بعد أن علقت أعلى عمود كهرباء، حيث وجّه شاب ضربة باستخدام السلم تسببت بسقوط القطة من الأعلى.
🔸وتمسكت القطة بأسلاك الكهرباء لتسقط… pic.twitter.com/bxcKlAXrKL
وتشبثت القطة بأسلاك الكهرباء، لتسقط أخيرا على غطاء أمسكه مجموعة من المواطنين، الأمر الذي أنقذ حياتها، لكن الضربة الأولى الموجعة أحدثت جدلا بين المتابيعن، حيث اعتبرها بعضهم مؤلمة جدا، فيما أثنى آخرون على المنقذين.