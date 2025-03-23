https://sarabic.ae/20250323/نصائح-مهمة-من-الداخلية-الروسية-عند-الدخول-إلى-شبكات-الإنترنت-العامة-1098867236.html

نصائح مهمة من الداخلية الروسية عند الدخول إلى شبكات الإنترنت العامة

نصائح مهمة من الداخلية الروسية عند الدخول إلى شبكات الإنترنت العامة

سبوتنيك عربي

حذرت وزارة الداخلية الروسية، من مخاطر استخدام شبكات "واي فاي" وأجهزة الشحن العامة، حسبما كتبت قناة "تلغرام" التابعة لإدارة تنظيم مكافحة الاستخدام غير القانوني... 23.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-23T06:33+0000

2025-03-23T06:33+0000

2025-03-23T06:33+0000

مجتمع

روسيا

منوعات

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ويقول المنشور: "عند العمل فيها (شبكات الواي فاي العامة)، يُنصح بعدم إدخال كلمات مرور الوصول أو تسجيلات الدخول أو أي أرقام".بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تستخدم شبكة عامة، فيجب عليك إيقاف تشغيل مشاركة الملفات والطابعات واستخدام اتصال آمن فقط عبر، فتح المواقع البادئة البادئة بـ"إتش تي بي بي إس"، عوضا عن "إتش تي بي بي".وذكرت الإدارة، أن هناك مخاطر معينة عند استخدام الشاحن في الأماكن العامة.وأضاف المنشور: "إذا كنت لا تزال بحاجة إلى شحن هاتفك في مكان عام، كمراكز التسوق الكبيرة، أو محطات القطار أو المطارات، ففي هذه الحالة يجب إيقاف تشغيل الجهاز (أثناء الشحن).دولة عربية تدعو إلى ذكاء اصطناعي "أخلاقي"

https://sarabic.ae/20241228/علماء-روس-يقترحون-طريقة-لتسريع-شبكة-الـواي-فاي--1096273760.html

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