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https://sarabic.ae/20250323/نصائح-مهمة-من-الداخلية-الروسية-عند-الدخول-إلى-شبكات-الإنترنت-العامة-1098867236.html
نصائح مهمة من الداخلية الروسية عند الدخول إلى شبكات الإنترنت العامة
نصائح مهمة من الداخلية الروسية عند الدخول إلى شبكات الإنترنت العامة
سبوتنيك عربي
حذرت وزارة الداخلية الروسية، من مخاطر استخدام شبكات "واي فاي" وأجهزة الشحن العامة، حسبما كتبت قناة "تلغرام" التابعة لإدارة تنظيم مكافحة الاستخدام غير القانوني... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T06:33+0000
2025-03-23T06:33+0000
مجتمع
روسيا
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ويقول المنشور: "عند العمل فيها (شبكات الواي فاي العامة)، يُنصح بعدم إدخال كلمات مرور الوصول أو تسجيلات الدخول أو أي أرقام".بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تستخدم شبكة عامة، فيجب عليك إيقاف تشغيل مشاركة الملفات والطابعات واستخدام اتصال آمن فقط عبر، فتح المواقع البادئة البادئة بـ"إتش تي بي بي إس"، عوضا عن "إتش تي بي بي".وذكرت الإدارة، أن هناك مخاطر معينة عند استخدام الشاحن في الأماكن العامة.وأضاف المنشور: "إذا كنت لا تزال بحاجة إلى شحن هاتفك في مكان عام، كمراكز التسوق الكبيرة، أو محطات القطار أو المطارات، ففي هذه الحالة يجب إيقاف تشغيل الجهاز (أثناء الشحن).دولة عربية تدعو إلى ذكاء اصطناعي "أخلاقي"
https://sarabic.ae/20241228/علماء-روس-يقترحون-طريقة-لتسريع-شبكة-الـواي-فاي--1096273760.html
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روسيا, منوعات
روسيا, منوعات

نصائح مهمة من الداخلية الروسية عند الدخول إلى شبكات الإنترنت العامة

06:33 GMT 23.03.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورواي فاي
واي فاي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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حذرت وزارة الداخلية الروسية، من مخاطر استخدام شبكات "واي فاي" وأجهزة الشحن العامة، حسبما كتبت قناة "تلغرام" التابعة لإدارة تنظيم مكافحة الاستخدام غير القانوني لتقنيات المعلومات والاتصالات التابعة لوزارة الداخلية.
ويقول المنشور: "عند العمل فيها (شبكات الواي فاي العامة)، يُنصح بعدم إدخال كلمات مرور الوصول أو تسجيلات الدخول أو أي أرقام".
بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تستخدم شبكة عامة، فيجب عليك إيقاف تشغيل مشاركة الملفات والطابعات واستخدام اتصال آمن فقط عبر، فتح المواقع البادئة البادئة بـ"إتش تي بي بي إس"، عوضا عن "إتش تي بي بي".
ويجب عليك أيضًا تعطيل وظيفة الاتصال تلقائيًا بشبكة "واي فاي" العامة على هاتفك الذكي.
صورة لمستخدم شبكة واي فاي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
مجتمع
علماء روس يقترحون طريقة لتسريع شبكة الـ"واي فاي"
28 ديسمبر 2024, 11:53 GMT
وذكرت الإدارة، أن هناك مخاطر معينة عند استخدام الشاحن في الأماكن العامة.

يمكنك تنزيل أي معلومات أو تثبيت برامج ضارة عبر موصل "يو إس بي"، لحماية نفسك، تحتاج إلى استخدام الكابل الخاص بك والاتصال بمأخذ التيار الكهربائي؛ ويجب عليك أيضًا استخدام كابل "يو إس بي"، مخصص لشحن الجهاز فقط.

وأضاف المنشور: "إذا كنت لا تزال بحاجة إلى شحن هاتفك في مكان عام، كمراكز التسوق الكبيرة، أو محطات القطار أو المطارات، ففي هذه الحالة يجب إيقاف تشغيل الجهاز (أثناء الشحن).
دولة عربية تدعو إلى ذكاء اصطناعي "أخلاقي"
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