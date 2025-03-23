https://sarabic.ae/20250323/نصائح-مهمة-من-الداخلية-الروسية-عند-الدخول-إلى-شبكات-الإنترنت-العامة-1098867236.html
نصائح مهمة من الداخلية الروسية عند الدخول إلى شبكات الإنترنت العامة
نصائح مهمة من الداخلية الروسية عند الدخول إلى شبكات الإنترنت العامة
سبوتنيك عربي
حذرت وزارة الداخلية الروسية، من مخاطر استخدام شبكات "واي فاي" وأجهزة الشحن العامة، حسبما كتبت قناة "تلغرام" التابعة لإدارة تنظيم مكافحة الاستخدام غير القانوني... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T06:33+0000
2025-03-23T06:33+0000
2025-03-23T06:33+0000
مجتمع
روسيا
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101615/59/1016155950_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c3acdbfeeb13664a8b55b36b9e00c12a.jpg
ويقول المنشور: "عند العمل فيها (شبكات الواي فاي العامة)، يُنصح بعدم إدخال كلمات مرور الوصول أو تسجيلات الدخول أو أي أرقام".بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تستخدم شبكة عامة، فيجب عليك إيقاف تشغيل مشاركة الملفات والطابعات واستخدام اتصال آمن فقط عبر، فتح المواقع البادئة البادئة بـ"إتش تي بي بي إس"، عوضا عن "إتش تي بي بي".وذكرت الإدارة، أن هناك مخاطر معينة عند استخدام الشاحن في الأماكن العامة.وأضاف المنشور: "إذا كنت لا تزال بحاجة إلى شحن هاتفك في مكان عام، كمراكز التسوق الكبيرة، أو محطات القطار أو المطارات، ففي هذه الحالة يجب إيقاف تشغيل الجهاز (أثناء الشحن).دولة عربية تدعو إلى ذكاء اصطناعي "أخلاقي"
https://sarabic.ae/20241228/علماء-روس-يقترحون-طريقة-لتسريع-شبكة-الـواي-فاي--1096273760.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101615/59/1016155950_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ecfee50b518c19687541b8b3d0669d06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, منوعات
نصائح مهمة من الداخلية الروسية عند الدخول إلى شبكات الإنترنت العامة
حذرت وزارة الداخلية الروسية، من مخاطر استخدام شبكات "واي فاي" وأجهزة الشحن العامة، حسبما كتبت قناة "تلغرام" التابعة لإدارة تنظيم مكافحة الاستخدام غير القانوني لتقنيات المعلومات والاتصالات التابعة لوزارة الداخلية.
ويقول المنشور: "عند العمل فيها (شبكات الواي فاي العامة)، يُنصح بعدم إدخال كلمات مرور الوصول أو تسجيلات الدخول أو أي أرقام".
بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تستخدم شبكة عامة، فيجب عليك إيقاف تشغيل مشاركة الملفات والطابعات واستخدام اتصال آمن فقط عبر، فتح المواقع البادئة البادئة بـ"إتش تي بي بي إس"، عوضا عن "إتش تي بي بي".
ويجب عليك أيضًا تعطيل وظيفة الاتصال تلقائيًا بشبكة "واي فاي" العامة على هاتفك الذكي.
28 ديسمبر 2024, 11:53 GMT
وذكرت الإدارة، أن هناك مخاطر معينة عند استخدام الشاحن في الأماكن العامة.
يمكنك تنزيل أي معلومات أو تثبيت برامج ضارة عبر موصل "يو إس بي"، لحماية نفسك، تحتاج إلى استخدام الكابل الخاص بك والاتصال بمأخذ التيار الكهربائي؛ ويجب عليك أيضًا استخدام كابل "يو إس بي"، مخصص لشحن الجهاز فقط.
وأضاف المنشور: "إذا كنت لا تزال بحاجة إلى شحن هاتفك في مكان عام، كمراكز التسوق الكبيرة، أو محطات القطار أو المطارات، ففي هذه الحالة يجب إيقاف تشغيل الجهاز (أثناء الشحن).