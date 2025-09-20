عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
"أصغر وأكثر فعالية"... دراسة تكشف دور تقنية "التقطير" في تحسين كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن أهمية تقنية نقل المعرفة بالتقطير (Distillation) في نماذج اللغات الضخمة (LLM)، وهي تقنية رائدة تستخدم نماذج ذكاء اصطناعي كبيرة "المعلم"...
مجتمع
العالم
علوم
نماذج
ذكاء اصطناعي
تعليم
دراسات
مع تطور الذكاء الاصطناعي، نمت النماذج التي تشغله، وخاصة نماذج اللغات الصخمة، بشكل كبير من حيث الحجم والتعقيد، مما يتطلب موارد حوسبة هائلة.هذا الارتفاع في الحجم يعني أن تدريب وتشغيل هذه النماذج أصبح أكثر تكلفة واستهلاكا للطاقة، ولمواجهة هذه التحديات، يستخدم العلماء والمهندسون تقنية تسمى "التقطير"، وهي طريقة تضغط نموذج ذكاء اصطناعي ضخم إلى نسخة أصغر وأكثر كفاءة دون فقدان وظائفه الأساسية، حسب ماورد في مجلة "كوانتوم ماغازين".يتعلم نموذج الطالب، محاكاة استجابات المعلم، والتفكير الداخلي، من خلال مراقبة سلوكه عبر العديد من المدخلات.بدلا من تدريب النموذج الأصغر من الصفر، فإنه يتعلم مباشرة من المعلم، مكتسبا قدرا كبيرا من فهمه للغة وبراعته في اتخاذ القرار. يتجاوز تأثير تقنية التقطير مجرد توفير التكاليف، حيث إنه يقلل من قوة الحوسبة اللازمة لتشغيل النماذج في تطبيقات الوقت الفعلي، مما يجعلها قابلة للنشر على الأجهزة ذات القدرات المحدودة.ونتيجة لذلك، تصبح خدمات الذكاء الاصطناعي أكثر قابلية للتوسع، مما يعالج بعض المخاوف المتعلقة باستهلاك الطاقة في نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.في حين أن النماذج الأساسية واسعة النطاق والأهداف الطموحة مثل الذكاء الاصطناعي العام (AGI) لا تزال تتطلب استثمارات كبيرة، فإن التقطير يمكن من تحسينات واسعة النطاق عبر قطاعات وحالات استخدام متعددة، ويحول التركيز من مجرد بناء نماذج أكبر إلى ابتكار كيفية نقل المعرفة وتطبيقها، مما يجعل تقنية الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف أسرع وأرخص وأكثر قابلية للتطبيق على مشكلات العالم الحقيقي.يعيد التقطير تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي من خلال جعل النماذج القوية أصغر حجما وأرخص سعرا وأكثر سهولة في الوصول إليها من قِبَل عدد أكبر من المطورين والمؤسسات، والحفاظ على قدرات النماذج الكبيرة مع تقليل الموارد اللازمة لتدريب الذكاء الاصطناعي ونشره.بمشاركة عربية.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في موسكومتخصص في الذكاء الاصطناعي يحذر من خطورة فقدان سيطرة الإنسان على الروبوتات.. فيديو
16:12 GMT 20.09.2025
كشفت دراسة جديدة عن أهمية تقنية نقل المعرفة بالتقطير (Distillation) في نماذج اللغات الضخمة (LLM)، وهي تقنية رائدة تستخدم نماذج ذكاء اصطناعي كبيرة "المعلم" لتدريب نماذج أصغر وأكثر كفاءة "الطالب"، تقلل هذه العملية بشكل كبير التكاليف، وقوة الحوسبة، والوقت اللازم لتطوير ذكاء اصطناعي متقدم.
مع تطور الذكاء الاصطناعي، نمت النماذج التي تشغله، وخاصة نماذج اللغات الصخمة، بشكل كبير من حيث الحجم والتعقيد، مما يتطلب موارد حوسبة هائلة.
هذا الارتفاع في الحجم يعني أن تدريب وتشغيل هذه النماذج أصبح أكثر تكلفة واستهلاكا للطاقة، ولمواجهة هذه التحديات، يستخدم العلماء والمهندسون تقنية تسمى "التقطير"، وهي طريقة تضغط نموذج ذكاء اصطناعي ضخم إلى نسخة أصغر وأكثر كفاءة دون فقدان وظائفه الأساسية، حسب ماورد في مجلة "كوانتوم ماغازين".

يقوم مبدأ التقطير على استخدام نموذج ذكاء اصطناعي كبير ومعقد، غالبا ما يتم تدريبه باستخدام بيانات ضخمة وبنية تحتية باهظة الثمن، كـ"معلم" لتدريب نموذج "طالب" أصغر.

روبوت وامرأة شابة وجهاً لوجه. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
مجتمع
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عاقلا وواعيا بذاته ومقررا لمصيره؟
2 سبتمبر, 19:19 GMT
يتعلم نموذج الطالب، محاكاة استجابات المعلم، والتفكير الداخلي، من خلال مراقبة سلوكه عبر العديد من المدخلات.
بدلا من تدريب النموذج الأصغر من الصفر، فإنه يتعلم مباشرة من المعلم، مكتسبا قدرا كبيرا من فهمه للغة وبراعته في اتخاذ القرار.

ينتج عن ذلك نموذج خفيف الوزن يتطلب موارد حسابية أقل لتشغيله، ولكنه يحافظ على مستوى أداء قريب من مستوى سابقه. تشبه هذه العملية حرفيا ماهرا ينقل المعرفة إلى متدرب، الذي بدوره يحسن المهارات إلى شكل أبسط وأكثر انسيابية مع الحفاظ على الخبرة الأساسية.

عرض للروبوتات في قلب موسكو ضمن منتدى بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
عرض مميز للروبوتات وسط موسكو ضمن منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس".. فيديو
14:32 GMT
يتجاوز تأثير تقنية التقطير مجرد توفير التكاليف، حيث إنه يقلل من قوة الحوسبة اللازمة لتشغيل النماذج في تطبيقات الوقت الفعلي، مما يجعلها قابلة للنشر على الأجهزة ذات القدرات المحدودة.
ونتيجة لذلك، تصبح خدمات الذكاء الاصطناعي أكثر قابلية للتوسع، مما يعالج بعض المخاوف المتعلقة باستهلاك الطاقة في نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.

علاوة على ذلك، يسرع التقطير تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال تقصير أوقات التدريب من أشهر أو أسابيع إلى أيام أو حتى ساعات.

طفل مع هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
مجتمع
دراسة تحذر من مخاطر نفسية قد تستمر مدى الحياة نتيجة امتلاك الهواتف الذكية في سن مبكرة
9 سبتمبر, 18:25 GMT
في حين أن النماذج الأساسية واسعة النطاق والأهداف الطموحة مثل الذكاء الاصطناعي العام (AGI) لا تزال تتطلب استثمارات كبيرة، فإن التقطير يمكن من تحسينات واسعة النطاق عبر قطاعات وحالات استخدام متعددة، ويحول التركيز من مجرد بناء نماذج أكبر إلى ابتكار كيفية نقل المعرفة وتطبيقها، مما يجعل تقنية الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف أسرع وأرخص وأكثر قابلية للتطبيق على مشكلات العالم الحقيقي.
يعيد التقطير تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي من خلال جعل النماذج القوية أصغر حجما وأرخص سعرا وأكثر سهولة في الوصول إليها من قِبَل عدد أكبر من المطورين والمؤسسات، والحفاظ على قدرات النماذج الكبيرة مع تقليل الموارد اللازمة لتدريب الذكاء الاصطناعي ونشره.
بمشاركة عربية.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في موسكو
متخصص في الذكاء الاصطناعي يحذر من خطورة فقدان سيطرة الإنسان على الروبوتات.. فيديو
