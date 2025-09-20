https://sarabic.ae/20250920/أصغر-وأكثر-فعالية-دراسة-تكشف-دور-تقنية-التقطير-في-تحسين-كفاءة-نماذج-الذكاء-الاصطناعي--1105071092.html

"أصغر وأكثر فعالية"... دراسة تكشف دور تقنية "التقطير" في تحسين كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي

مع تطور الذكاء الاصطناعي، نمت النماذج التي تشغله، وخاصة نماذج اللغات الصخمة، بشكل كبير من حيث الحجم والتعقيد، مما يتطلب موارد حوسبة هائلة.هذا الارتفاع في الحجم يعني أن تدريب وتشغيل هذه النماذج أصبح أكثر تكلفة واستهلاكا للطاقة، ولمواجهة هذه التحديات، يستخدم العلماء والمهندسون تقنية تسمى "التقطير"، وهي طريقة تضغط نموذج ذكاء اصطناعي ضخم إلى نسخة أصغر وأكثر كفاءة دون فقدان وظائفه الأساسية، حسب ماورد في مجلة "كوانتوم ماغازين".يتعلم نموذج الطالب، محاكاة استجابات المعلم، والتفكير الداخلي، من خلال مراقبة سلوكه عبر العديد من المدخلات.بدلا من تدريب النموذج الأصغر من الصفر، فإنه يتعلم مباشرة من المعلم، مكتسبا قدرا كبيرا من فهمه للغة وبراعته في اتخاذ القرار. يتجاوز تأثير تقنية التقطير مجرد توفير التكاليف، حيث إنه يقلل من قوة الحوسبة اللازمة لتشغيل النماذج في تطبيقات الوقت الفعلي، مما يجعلها قابلة للنشر على الأجهزة ذات القدرات المحدودة.ونتيجة لذلك، تصبح خدمات الذكاء الاصطناعي أكثر قابلية للتوسع، مما يعالج بعض المخاوف المتعلقة باستهلاك الطاقة في نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.في حين أن النماذج الأساسية واسعة النطاق والأهداف الطموحة مثل الذكاء الاصطناعي العام (AGI) لا تزال تتطلب استثمارات كبيرة، فإن التقطير يمكن من تحسينات واسعة النطاق عبر قطاعات وحالات استخدام متعددة، ويحول التركيز من مجرد بناء نماذج أكبر إلى ابتكار كيفية نقل المعرفة وتطبيقها، مما يجعل تقنية الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف أسرع وأرخص وأكثر قابلية للتطبيق على مشكلات العالم الحقيقي.يعيد التقطير تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي من خلال جعل النماذج القوية أصغر حجما وأرخص سعرا وأكثر سهولة في الوصول إليها من قِبَل عدد أكبر من المطورين والمؤسسات، والحفاظ على قدرات النماذج الكبيرة مع تقليل الموارد اللازمة لتدريب الذكاء الاصطناعي ونشره.بمشاركة عربية.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في موسكومتخصص في الذكاء الاصطناعي يحذر من خطورة فقدان سيطرة الإنسان على الروبوتات.. فيديو

