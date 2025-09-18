عربي
متخصص في الذكاء الاصطناعي يحذر من خطورة فقدان سيطرة الإنسان على الروبوتات.. فيديو
متخصص في الذكاء الاصطناعي يحذر من خطورة فقدان سيطرة الإنسان على الروبوتات.. فيديو
سبوتنيك عربي
حذر الدكتور سالم بن حميد الشعيلي، المتخصص في الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان، من خطورة فقدان سيطرة الإنسان على الروبوتات والذكاء الاصطناعي. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T10:54+0000
2025-09-18T11:36+0000
روسيا
حصري
مصر
مجموعة بريكس
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/12/1092850163_0:531:960:1071_1920x0_80_0_0_8f79380c281dd7c2f9bd9d13a7a6e4ce.jpg
وأوضح في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الذكاء الاصطناعي أصبح فعليًا حاجة ماسة وليس للترفيه، وأنه أضحى ناقلا ومستخدما في خدمة جميع القطاعات.وأكد الشعيلي أنه يمكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد والكثير من الاحتياجات اليومية للمدن الحديثة، سواء في تحليل البيانات أو مراقبة المدن أو التوصيل الآلي للمعدات والآلات.فيما حذر المتخصص في الذكاء الاصطناعي من أن هذه التقنيات ليس لها مشاعر وتتعامل فقط مع البيانات بطريقة صحيحة إذا كانت تلك البيانات صحيحة فيتم إخراجها بطريقة صحيحة، ولكن هناك بعض التحديات في كيفية التحكم في الذكاء الاصطناعي بشكل عام سواء في أخلاقيات توظيف هذه البيانات ومدى استخدامها.ولفت الشعيلي إلى أنه شارك في "منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس"" بورقة بحثية عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات توظيف البيانات، وما هي العوامل التي تؤدي إلى نتائج خاطئة من قبل الذكاء الاصطناعي، منوها إلى أن الذكاء الاصطناعي يتعامل يوميا مع ملايين البيانات ولا يمكن السيطرة على مثل هذه البيانات أو هذا الكم منها.ونوه إلى أن الذكاء الاصطناعي نفسه كل يوم يولّد بيانات جديدة وبالتالي لا يمكن الوصول إلى نسبة كاملة من التحكم في الذكاء الاصطناعي، مضيفا أنه في بعض الأماكن تم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ولكن تبين أنه ينتج تطبيقات خاطئة أو خارجة عن الإرادة الموجودة أو المتعارف عليها.واستشهد بأن الذكاء الاصطناعي تحيَّز لبعض الأشخاص حينما يتم ترشيح بعضهم للتوظيف بعد فرزه للسير الذاتية لهم، حيث يميل لجنس معين على حساب آخر أو لون بشرة على حساب الأخرى.وشدد الشعيلي على ضرورة التكاتف الدولي والشركات المنتجة لهذه الصناعة لمواجهة هذا التحدي خاصة وأنها تعرقل أي قيود لصناعة الذكاء الاصطناعي لأنه يريد السيطرة والسيادة على تلك الصناعات على عكس المستخدمين لهذه التقنية.ويذكر أن العاصمة الروسية موسكو، وتحديدا في منتزه زريادي، تستضيف منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس" واعتمادها على الذكاء الاصطناعي، بمشاركة عربية من مصر وقطر والإمارات وسلطنة عمان والسعودية.
حصري
حذر الدكتور سالم بن حميد الشعيلي، المتخصص في الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان، من خطورة فقدان سيطرة الإنسان على الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
وأوضح في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الذكاء الاصطناعي أصبح فعليًا حاجة ماسة وليس للترفيه، وأنه أضحى ناقلا ومستخدما في خدمة جميع القطاعات.
وأكد الشعيلي أنه يمكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد والكثير من الاحتياجات اليومية للمدن الحديثة، سواء في تحليل البيانات أو مراقبة المدن أو التوصيل الآلي للمعدات والآلات.
فيما حذر المتخصص في الذكاء الاصطناعي من أن هذه التقنيات ليس لها مشاعر وتتعامل فقط مع البيانات بطريقة صحيحة إذا كانت تلك البيانات صحيحة فيتم إخراجها بطريقة صحيحة، ولكن هناك بعض التحديات في كيفية التحكم في الذكاء الاصطناعي بشكل عام سواء في أخلاقيات توظيف هذه البيانات ومدى استخدامها.
ولفت الشعيلي إلى أنه شارك في "منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس"" بورقة بحثية عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات توظيف البيانات، وما هي العوامل التي تؤدي إلى نتائج خاطئة من قبل الذكاء الاصطناعي، منوها إلى أن الذكاء الاصطناعي يتعامل يوميا مع ملايين البيانات ولا يمكن السيطرة على مثل هذه البيانات أو هذا الكم منها.
ونوه إلى أن الذكاء الاصطناعي نفسه كل يوم يولّد بيانات جديدة وبالتالي لا يمكن الوصول إلى نسبة كاملة من التحكم في الذكاء الاصطناعي، مضيفا أنه في بعض الأماكن تم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ولكن تبين أنه ينتج تطبيقات خاطئة أو خارجة عن الإرادة الموجودة أو المتعارف عليها.
واستشهد بأن الذكاء الاصطناعي تحيَّز لبعض الأشخاص حينما يتم ترشيح بعضهم للتوظيف بعد فرزه للسير الذاتية لهم، حيث يميل لجنس معين على حساب آخر أو لون بشرة على حساب الأخرى.
وشدد الشعيلي على ضرورة التكاتف الدولي والشركات المنتجة لهذه الصناعة لمواجهة هذا التحدي خاصة وأنها تعرقل أي قيود لصناعة الذكاء الاصطناعي لأنه يريد السيطرة والسيادة على تلك الصناعات على عكس المستخدمين لهذه التقنية.
ويذكر أن العاصمة الروسية موسكو، وتحديدا في منتزه زريادي، تستضيف منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس" واعتمادها على الذكاء الاصطناعي، بمشاركة عربية من مصر وقطر والإمارات وسلطنة عمان والسعودية.
