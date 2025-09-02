هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عاقلا وواعيا بذاته ومقررا لمصيره؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250902/هل-يمكن-للذكاء-الاصطناعي-أن-يكون-عاقلا-وواعيا-بذاته-ومقررا-لمصيره؟-1104437206.html
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عاقلا وواعيا بذاته ومقررا لمصيره؟
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عاقلا وواعيا بذاته ومقررا لمصيره؟
سبوتنيك عربي
ناقشت دراسة علمية حديثة، الجدل الحاصل حول إمكانية تحلي الذكاء الاصطناعي بالاستقلالية والوعي الذاتي، والمخاطر المحتملة لهذا الأمر، واقترحت تعديل أنظمة الذكاء... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T19:19+0000
2025-09-02T19:19+0000
مجتمع
العالم
علوم
أخبار الذكاء الاصطناعي
الوعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104437376_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1260c1c0c653f041dbe9cf075c37a1d8.jpg
ويشير مصطلح "الوعي" إلى القدرة على الشعور وتجربة الأحاسيس والعواطف، ويتطلب الوعي قدرات عقلية عليا، مثل القدرة على توليد ونشر نماذج واسعة ومتنوعة ومعقدة للعالم، تشمل أيضا الوعي الذاتي، والفاعلية القصدية (الوعي بأهداف الفرد وغاياته)، والإدراك فوق المعرفي، والوعي بالذات ككيان دائم وفاعل في العالم.وأشار الباحثون إلى أن الإجماع الحالي هو أن نماذج اللغة الضخمة (Large Language Models LLM) ليست واعية على الإطلاق لأنها في جوهرها، تفتقر إلى الفاعلية الذاتية، بدلا من ذلك، فهي حتى الآن مجرد "ببغاوات عشوائية"، ترتجل بلا وعي بناء على بيانات التدريب وتوجيهات المستخدم، ولا تتمتع بوعي ذاتي.وأكد الباحثون أن أفضل طريقة للتحقق من ذكاء الذكاء الاصطناعي هي إثبات امتلاكه لأعقد أشكال النشاط العقلي البشري، "أداء ذاتي التوجيه للأهداف"، يتطلب هذا الأداء أن يكون الكيان قادرا على إدراك حالته العقلية الضمنية، واحتياجاته، ودوافعه، وتفضيلاته، واستخدام هذه الإدراكات لخدمة أهدافه، كما يتطلب من الكيان امتلاك بعض القدرة على تحقيق أهدافه المعلنة، مهما كانت الصعوبات التي يواجهها.وصف الباحثون بعض الطرق التي يمكن من خلالها تعديل أنظمة الذكاء الاصطناعي أو إعادة هندستها لجعلها أقرب إلى الذكاء الفاعل، كما هو معرف في نموذج اختراق الأهداف (GBM)، الذي يشرح كيف يمكن للأفراد تحديد أهداف حياتية جديدة وأفضل.وعلى الرغم من التشاؤم الحالي بشأن إمكانية أن تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي عاقلة، اقترح الباحثون أن امتلاك الوضع البيولوجي قد لا يكون ضروريا للذكاء كما يفترض غالبا، إذا كان من الممكن، هندسة الذكاء الاصطناعي لإنشاء ذوات رمزية والتعبير عنها وتطويرها، كعملاء محاكيين بتواريخ سردية مخولين باتخاذ قرارات مصيرية في مواجهة عدم اليقين تماما مثل البشر.وبالطبع، ستكون هناك العديد من المعضلات والمشاكل المهمة التي يجب معالجتها، إذا بدأت الذكاءات الاصطناعية في امتلاك ذكريات وهويات ذاتية وحتى مساعي شخصية، وفق ما جاء في البحث المنشور في مجلة "springer" العلمية.ويرى الباحثون أنه نظرا للمخاطر المحتملة، فلما ننشئ ذكاءات اصطناعية واعية؟ ربما ينبغي حظر مثل هذه الأبحاث، تماما كما حظرت بعض أنواع التلاعب الجيني في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.وختم الباحثون، بالقول إن "إحدى المزايا العملية لمثل هذه الأبحاث قد تكون قدرة الذكاء الاصطناعي على توفير رفقة مفيدة للبشر، يمكن التخفيف من حدة الكثير من الوحدة والمعاناة، إذا أتيحت للجميع فرصة الوصول إلى وجهة نظر متعاطفة وتفهمهم حقا".أداة ذكاء اصطناعي جديدة تمكن من كشف المجلات العلمية المشبوهة وحماية نزاهة الأبحاثأول متجر لعرض الروبوتات في روسيا
https://sarabic.ae/20250802/ماسك-الذكاء-الاصطناعي-يصنع-محاكاة-قد-يتحول-فيها-البشر-إلى-شخصيات-ثانوية-1103311152.html
https://sarabic.ae/20250902/هل-يمكن--للذكاء-الاصطناعي-أن-يهلوس-ويخرج-عن-السيطرة؟-1104422451.html
https://sarabic.ae/20211219/خلايا-الدماغ-البشري-تتفوق-على-الذكاء-الصنعي-في-لعبة-رقمية-حقيقة-أم-خيال-1054328476.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104437376_637:0:3368:2048_1920x0_80_0_0_a39022cc7c5c7aa00128a4ff582aac0a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, علوم, أخبار الذكاء الاصطناعي, الوعي
العالم, علوم, أخبار الذكاء الاصطناعي, الوعي

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عاقلا وواعيا بذاته ومقررا لمصيره؟

19:19 GMT 02.09.2025
© Getty Images / imaginimaروبوت وامرأة شابة وجهاً لوجه.
روبوت وامرأة شابة وجهاً لوجه. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© Getty Images / imaginima
تابعنا عبر
ناقشت دراسة علمية حديثة، الجدل الحاصل حول إمكانية تحلي الذكاء الاصطناعي بالاستقلالية والوعي الذاتي، والمخاطر المحتملة لهذا الأمر، واقترحت تعديل أنظمة الذكاء الاصطناعي أو إعادة هندستها لجعلها أقرب إلى الذكاء الفعلي.
ويشير مصطلح "الوعي" إلى القدرة على الشعور وتجربة الأحاسيس والعواطف، ويتطلب الوعي قدرات عقلية عليا، مثل القدرة على توليد ونشر نماذج واسعة ومتنوعة ومعقدة للعالم، تشمل أيضا الوعي الذاتي، والفاعلية القصدية (الوعي بأهداف الفرد وغاياته)، والإدراك فوق المعرفي، والوعي بالذات ككيان دائم وفاعل في العالم.
وأشار الباحثون إلى أن الإجماع الحالي هو أن نماذج اللغة الضخمة (Large Language Models LLM) ليست واعية على الإطلاق لأنها في جوهرها، تفتقر إلى الفاعلية الذاتية، بدلا من ذلك، فهي حتى الآن مجرد "ببغاوات عشوائية"، ترتجل بلا وعي بناء على بيانات التدريب وتوجيهات المستخدم، ولا تتمتع بوعي ذاتي.

وأوضح الباحثون أنه في حين يتفوق الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأنماط ومعالجة البيانات والتحسين، فإنه يفتقر إلى الوعي والهوية والتأمل الذاتي بعبارة أخرى، هناك فقط خوارزميات يتم تشغيلها داخل دوائر رقمية، والتي لا تقترب بأي حال من الأحوال من الشخصية الفردية.

صحفي في وكالة الأنباء الدولية وإذاعة سبوتنيك على المريخ عن طريق الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
مجتمع
ماسك: "الذكاء الاصطناعي" يصنع محاكاة قد يتحول فيها البشر إلى "شخصيات ثانوية"
2 أغسطس, 20:17 GMT
وأكد الباحثون أن أفضل طريقة للتحقق من ذكاء الذكاء الاصطناعي هي إثبات امتلاكه لأعقد أشكال النشاط العقلي البشري، "أداء ذاتي التوجيه للأهداف"، يتطلب هذا الأداء أن يكون الكيان قادرا على إدراك حالته العقلية الضمنية، واحتياجاته، ودوافعه، وتفضيلاته، واستخدام هذه الإدراكات لخدمة أهدافه، كما يتطلب من الكيان امتلاك بعض القدرة على تحقيق أهدافه المعلنة، مهما كانت الصعوبات التي يواجهها.
وصف الباحثون بعض الطرق التي يمكن من خلالها تعديل أنظمة الذكاء الاصطناعي أو إعادة هندستها لجعلها أقرب إلى الذكاء الفاعل، كما هو معرف في نموذج اختراق الأهداف (GBM)، الذي يشرح كيف يمكن للأفراد تحديد أهداف حياتية جديدة وأفضل.
يقترح هذا النموذج أن عدم الرضا عن الظروف الحالية قد يدفع إلى التساؤل عن الذات (التحضير)، مما يؤدي إلى معالجة لاشعورية (الحضانة) تولد أفكارا وحلولا جديدة (الاستنارة)، مما يؤدي في النهاية إلى حياة أفضل وأكثر ازدهارا.
ذكاء اصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
مجتمع
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يهلوس ويخرج عن السيطرة​؟
13:09 GMT
وعلى الرغم من التشاؤم الحالي بشأن إمكانية أن تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي عاقلة، اقترح الباحثون أن امتلاك الوضع البيولوجي قد لا يكون ضروريا للذكاء كما يفترض غالبا، إذا كان من الممكن، هندسة الذكاء الاصطناعي لإنشاء ذوات رمزية والتعبير عنها وتطويرها، كعملاء محاكيين بتواريخ سردية مخولين باتخاذ قرارات مصيرية في مواجهة عدم اليقين تماما مثل البشر.
وبالطبع، ستكون هناك العديد من المعضلات والمشاكل المهمة التي يجب معالجتها، إذا بدأت الذكاءات الاصطناعية في امتلاك ذكريات وهويات ذاتية وحتى مساعي شخصية، وفق ما جاء في البحث المنشور في مجلة "springer" العلمية.
وقاد هذا الموضوع الباحثين إلى التفكير في مخاطر إنشاء ذكاء اصطناعي واعي، فإذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يكون مثل البشر، بكل معتقداتهم غير العقلانية، ودوافعهم الأنانية، ومشاعرهم الفوضوية، وقدراتهم على الأذى، وإذا منحت الذكاءات الاصطناعية أيضا سلطة متزايدة للتحكم في الشؤون البشرية، كما يبدو أنه الاتجاه السائد، فربما نتجه بالفعل نحو تلك اللحظة، التي تتفوق علينا الذكاءات الاصطناعية بكثير، عندما تقرر أنها أفضل حالا بدوننا.
تكنولوجيا تتبع العيون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
خلايا الدماغ البشري تتفوق على الذكاء الصنعي في لعبة رقمية.. حقيقة أم خيال
19 ديسمبر 2021, 09:42 GMT
ويرى الباحثون أنه نظرا للمخاطر المحتملة، فلما ننشئ ذكاءات اصطناعية واعية؟ ربما ينبغي حظر مثل هذه الأبحاث، تماما كما حظرت بعض أنواع التلاعب الجيني في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وختم الباحثون، بالقول إن "إحدى المزايا العملية لمثل هذه الأبحاث قد تكون قدرة الذكاء الاصطناعي على توفير رفقة مفيدة للبشر، يمكن التخفيف من حدة الكثير من الوحدة والمعاناة، إذا أتيحت للجميع فرصة الوصول إلى وجهة نظر متعاطفة وتفهمهم حقا".
أداة ذكاء اصطناعي جديدة تمكن من كشف المجلات العلمية المشبوهة وحماية نزاهة الأبحاث
أول متجر لعرض الروبوتات في روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала