هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عاقلا وواعيا بذاته ومقررا لمصيره؟
ناقشت دراسة علمية حديثة، الجدل الحاصل حول إمكانية تحلي الذكاء الاصطناعي بالاستقلالية والوعي الذاتي، والمخاطر المحتملة لهذا الأمر، واقترحت تعديل أنظمة الذكاء... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
ويشير مصطلح "الوعي" إلى القدرة على الشعور وتجربة الأحاسيس والعواطف، ويتطلب الوعي قدرات عقلية عليا، مثل القدرة على توليد ونشر نماذج واسعة ومتنوعة ومعقدة للعالم، تشمل أيضا الوعي الذاتي، والفاعلية القصدية (الوعي بأهداف الفرد وغاياته)، والإدراك فوق المعرفي، والوعي بالذات ككيان دائم وفاعل في العالم.وأشار الباحثون إلى أن الإجماع الحالي هو أن نماذج اللغة الضخمة (Large Language Models LLM) ليست واعية على الإطلاق لأنها في جوهرها، تفتقر إلى الفاعلية الذاتية، بدلا من ذلك، فهي حتى الآن مجرد "ببغاوات عشوائية"، ترتجل بلا وعي بناء على بيانات التدريب وتوجيهات المستخدم، ولا تتمتع بوعي ذاتي.وأكد الباحثون أن أفضل طريقة للتحقق من ذكاء الذكاء الاصطناعي هي إثبات امتلاكه لأعقد أشكال النشاط العقلي البشري، "أداء ذاتي التوجيه للأهداف"، يتطلب هذا الأداء أن يكون الكيان قادرا على إدراك حالته العقلية الضمنية، واحتياجاته، ودوافعه، وتفضيلاته، واستخدام هذه الإدراكات لخدمة أهدافه، كما يتطلب من الكيان امتلاك بعض القدرة على تحقيق أهدافه المعلنة، مهما كانت الصعوبات التي يواجهها.وصف الباحثون بعض الطرق التي يمكن من خلالها تعديل أنظمة الذكاء الاصطناعي أو إعادة هندستها لجعلها أقرب إلى الذكاء الفاعل، كما هو معرف في نموذج اختراق الأهداف (GBM)، الذي يشرح كيف يمكن للأفراد تحديد أهداف حياتية جديدة وأفضل.وعلى الرغم من التشاؤم الحالي بشأن إمكانية أن تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي عاقلة، اقترح الباحثون أن امتلاك الوضع البيولوجي قد لا يكون ضروريا للذكاء كما يفترض غالبا، إذا كان من الممكن، هندسة الذكاء الاصطناعي لإنشاء ذوات رمزية والتعبير عنها وتطويرها، كعملاء محاكيين بتواريخ سردية مخولين باتخاذ قرارات مصيرية في مواجهة عدم اليقين تماما مثل البشر.وبالطبع، ستكون هناك العديد من المعضلات والمشاكل المهمة التي يجب معالجتها، إذا بدأت الذكاءات الاصطناعية في امتلاك ذكريات وهويات ذاتية وحتى مساعي شخصية، وفق ما جاء في البحث المنشور في مجلة "springer" العلمية.ويرى الباحثون أنه نظرا للمخاطر المحتملة، فلما ننشئ ذكاءات اصطناعية واعية؟ ربما ينبغي حظر مثل هذه الأبحاث، تماما كما حظرت بعض أنواع التلاعب الجيني في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.وختم الباحثون، بالقول إن "إحدى المزايا العملية لمثل هذه الأبحاث قد تكون قدرة الذكاء الاصطناعي على توفير رفقة مفيدة للبشر، يمكن التخفيف من حدة الكثير من الوحدة والمعاناة، إذا أتيحت للجميع فرصة الوصول إلى وجهة نظر متعاطفة وتفهمهم حقا".أداة ذكاء اصطناعي جديدة تمكن من كشف المجلات العلمية المشبوهة وحماية نزاهة الأبحاثأول متجر لعرض الروبوتات في روسيا
ناقشت دراسة علمية حديثة، الجدل الحاصل حول إمكانية تحلي الذكاء الاصطناعي بالاستقلالية والوعي الذاتي، والمخاطر المحتملة لهذا الأمر، واقترحت تعديل أنظمة الذكاء الاصطناعي أو إعادة هندستها لجعلها أقرب إلى الذكاء الفعلي.
ويشير مصطلح "الوعي" إلى القدرة على الشعور وتجربة الأحاسيس والعواطف، ويتطلب الوعي قدرات عقلية عليا، مثل القدرة على توليد ونشر نماذج واسعة ومتنوعة ومعقدة للعالم، تشمل أيضا الوعي الذاتي، والفاعلية القصدية (الوعي بأهداف الفرد وغاياته)، والإدراك فوق المعرفي، والوعي بالذات ككيان دائم وفاعل في العالم.
وأشار الباحثون إلى أن الإجماع الحالي هو أن نماذج اللغة الضخمة (Large Language Models LLM) ليست واعية على الإطلاق لأنها في جوهرها، تفتقر إلى الفاعلية الذاتية، بدلا من ذلك، فهي حتى الآن مجرد "ببغاوات عشوائية"، ترتجل بلا وعي بناء على بيانات التدريب وتوجيهات المستخدم، ولا تتمتع بوعي ذاتي.
وأوضح الباحثون أنه في حين يتفوق الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأنماط ومعالجة البيانات والتحسين، فإنه يفتقر إلى الوعي والهوية والتأمل الذاتي بعبارة أخرى، هناك فقط خوارزميات يتم تشغيلها داخل دوائر رقمية، والتي لا تقترب بأي حال من الأحوال من الشخصية الفردية.
وأكد الباحثون أن أفضل طريقة للتحقق من ذكاء الذكاء الاصطناعي هي إثبات امتلاكه لأعقد أشكال النشاط العقلي البشري، "أداء ذاتي التوجيه للأهداف"، يتطلب هذا الأداء أن يكون الكيان قادرا على إدراك حالته العقلية الضمنية، واحتياجاته، ودوافعه، وتفضيلاته، واستخدام هذه الإدراكات لخدمة أهدافه، كما يتطلب من الكيان امتلاك بعض القدرة على تحقيق أهدافه المعلنة، مهما كانت الصعوبات التي يواجهها.
وصف الباحثون بعض الطرق التي يمكن من خلالها تعديل أنظمة الذكاء الاصطناعي أو إعادة هندستها لجعلها أقرب إلى الذكاء الفاعل، كما هو معرف في نموذج اختراق الأهداف (GBM)، الذي يشرح كيف يمكن للأفراد تحديد أهداف حياتية جديدة وأفضل.
يقترح هذا النموذج أن عدم الرضا عن الظروف الحالية قد يدفع إلى التساؤل عن الذات (التحضير)، مما يؤدي إلى معالجة لاشعورية (الحضانة) تولد أفكارا وحلولا جديدة (الاستنارة)، مما يؤدي في النهاية إلى حياة أفضل وأكثر ازدهارا.
وعلى الرغم من التشاؤم الحالي بشأن إمكانية أن تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي عاقلة، اقترح الباحثون أن امتلاك الوضع البيولوجي قد لا يكون ضروريا للذكاء كما يفترض غالبا، إذا كان من الممكن، هندسة الذكاء الاصطناعي لإنشاء ذوات رمزية والتعبير عنها وتطويرها، كعملاء محاكيين بتواريخ سردية مخولين باتخاذ قرارات مصيرية في مواجهة عدم اليقين تماما مثل البشر.
وبالطبع، ستكون هناك العديد من المعضلات والمشاكل المهمة التي يجب معالجتها، إذا بدأت الذكاءات الاصطناعية في امتلاك ذكريات وهويات ذاتية وحتى مساعي شخصية، وفق ما جاء في البحث المنشور في مجلة "springer"
العلمية.
وقاد هذا الموضوع الباحثين إلى التفكير في مخاطر إنشاء ذكاء اصطناعي واعي، فإذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يكون مثل البشر، بكل معتقداتهم غير العقلانية، ودوافعهم الأنانية، ومشاعرهم الفوضوية، وقدراتهم على الأذى، وإذا منحت الذكاءات الاصطناعية أيضا سلطة متزايدة للتحكم في الشؤون البشرية، كما يبدو أنه الاتجاه السائد، فربما نتجه بالفعل نحو تلك اللحظة، التي تتفوق علينا الذكاءات الاصطناعية بكثير، عندما تقرر أنها أفضل حالا بدوننا.
19 ديسمبر 2021, 09:42 GMT
ويرى الباحثون أنه نظرا للمخاطر المحتملة، فلما ننشئ ذكاءات اصطناعية واعية؟ ربما ينبغي حظر مثل هذه الأبحاث، تماما كما حظرت بعض أنواع التلاعب الجيني في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وختم الباحثون، بالقول إن "إحدى المزايا العملية لمثل هذه الأبحاث قد تكون قدرة الذكاء الاصطناعي على توفير رفقة مفيدة للبشر، يمكن التخفيف من حدة الكثير من الوحدة والمعاناة، إذا أتيحت للجميع فرصة الوصول إلى وجهة نظر متعاطفة وتفهمهم حقا".