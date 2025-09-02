https://sarabic.ae/20250902/هل-يمكن-للذكاء-الاصطناعي-أن-يكون-عاقلا-وواعيا-بذاته-ومقررا-لمصيره؟-1104437206.html

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عاقلا وواعيا بذاته ومقررا لمصيره؟

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عاقلا وواعيا بذاته ومقررا لمصيره؟

سبوتنيك عربي

ناقشت دراسة علمية حديثة، الجدل الحاصل حول إمكانية تحلي الذكاء الاصطناعي بالاستقلالية والوعي الذاتي، والمخاطر المحتملة لهذا الأمر، واقترحت تعديل أنظمة الذكاء... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-02T19:19+0000

2025-09-02T19:19+0000

2025-09-02T19:19+0000

مجتمع

العالم

علوم

أخبار الذكاء الاصطناعي

الوعي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104437376_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1260c1c0c653f041dbe9cf075c37a1d8.jpg

ويشير مصطلح "الوعي" إلى القدرة على الشعور وتجربة الأحاسيس والعواطف، ويتطلب الوعي قدرات عقلية عليا، مثل القدرة على توليد ونشر نماذج واسعة ومتنوعة ومعقدة للعالم، تشمل أيضا الوعي الذاتي، والفاعلية القصدية (الوعي بأهداف الفرد وغاياته)، والإدراك فوق المعرفي، والوعي بالذات ككيان دائم وفاعل في العالم.وأشار الباحثون إلى أن الإجماع الحالي هو أن نماذج اللغة الضخمة (Large Language Models LLM) ليست واعية على الإطلاق لأنها في جوهرها، تفتقر إلى الفاعلية الذاتية، بدلا من ذلك، فهي حتى الآن مجرد "ببغاوات عشوائية"، ترتجل بلا وعي بناء على بيانات التدريب وتوجيهات المستخدم، ولا تتمتع بوعي ذاتي.وأكد الباحثون أن أفضل طريقة للتحقق من ذكاء الذكاء الاصطناعي هي إثبات امتلاكه لأعقد أشكال النشاط العقلي البشري، "أداء ذاتي التوجيه للأهداف"، يتطلب هذا الأداء أن يكون الكيان قادرا على إدراك حالته العقلية الضمنية، واحتياجاته، ودوافعه، وتفضيلاته، واستخدام هذه الإدراكات لخدمة أهدافه، كما يتطلب من الكيان امتلاك بعض القدرة على تحقيق أهدافه المعلنة، مهما كانت الصعوبات التي يواجهها.وصف الباحثون بعض الطرق التي يمكن من خلالها تعديل أنظمة الذكاء الاصطناعي أو إعادة هندستها لجعلها أقرب إلى الذكاء الفاعل، كما هو معرف في نموذج اختراق الأهداف (GBM)، الذي يشرح كيف يمكن للأفراد تحديد أهداف حياتية جديدة وأفضل.وعلى الرغم من التشاؤم الحالي بشأن إمكانية أن تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي عاقلة، اقترح الباحثون أن امتلاك الوضع البيولوجي قد لا يكون ضروريا للذكاء كما يفترض غالبا، إذا كان من الممكن، هندسة الذكاء الاصطناعي لإنشاء ذوات رمزية والتعبير عنها وتطويرها، كعملاء محاكيين بتواريخ سردية مخولين باتخاذ قرارات مصيرية في مواجهة عدم اليقين تماما مثل البشر.وبالطبع، ستكون هناك العديد من المعضلات والمشاكل المهمة التي يجب معالجتها، إذا بدأت الذكاءات الاصطناعية في امتلاك ذكريات وهويات ذاتية وحتى مساعي شخصية، وفق ما جاء في البحث المنشور في مجلة "springer" العلمية.ويرى الباحثون أنه نظرا للمخاطر المحتملة، فلما ننشئ ذكاءات اصطناعية واعية؟ ربما ينبغي حظر مثل هذه الأبحاث، تماما كما حظرت بعض أنواع التلاعب الجيني في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.وختم الباحثون، بالقول إن "إحدى المزايا العملية لمثل هذه الأبحاث قد تكون قدرة الذكاء الاصطناعي على توفير رفقة مفيدة للبشر، يمكن التخفيف من حدة الكثير من الوحدة والمعاناة، إذا أتيحت للجميع فرصة الوصول إلى وجهة نظر متعاطفة وتفهمهم حقا".أداة ذكاء اصطناعي جديدة تمكن من كشف المجلات العلمية المشبوهة وحماية نزاهة الأبحاثأول متجر لعرض الروبوتات في روسيا

https://sarabic.ae/20250802/ماسك-الذكاء-الاصطناعي-يصنع-محاكاة-قد-يتحول-فيها-البشر-إلى-شخصيات-ثانوية-1103311152.html

https://sarabic.ae/20250902/هل-يمكن--للذكاء-الاصطناعي-أن-يهلوس-ويخرج-عن-السيطرة؟-1104422451.html

https://sarabic.ae/20211219/خلايا-الدماغ-البشري-تتفوق-على-الذكاء-الصنعي-في-لعبة-رقمية-حقيقة-أم-خيال-1054328476.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, علوم, أخبار الذكاء الاصطناعي, الوعي