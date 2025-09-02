عربي
أطلقت دراسة بحثية جديدة أول جهد شامل لتصنيف جميع الطرق التي يمكن أن يتصرف بها الذكاء الاصطناعي بشكل فوضوي، حيث تشبه العديد من هذه السلوكيات الاضطرابات النفسية البشرية.
يقول العلماء إن هناك 32 طريقة مختلفة يمكن أن يتصرف بها الذكاء الاصطناعي بشكل فوضوي، بدءا من إجابات مضللة، وصولا إلى عدم التوافق التام مع الطبيعة البشرية.
ويجادل الباحثون بأنه مع ازدياد استقلالية هذه الأنظمة وقدرتها على التفكير، فإن مجرد الحفاظ عليها متوافقة مع القواعد والقيود الخارجية قد لا يكون كافيا، والهدف هو الوصول إلى ما أسماه الباحثون حالة "العقلانية الاصطناعية"، ذكاء اصطناعي يعمل بشكل موثوق، ويبقى ثابتا، ويتخذ قرارات منطقية، ويتوافق بطريقة آمنة ومفيدة، بحسب ما ورد في صحيفة "livescience" حول الدراسة.

تشبه التصنيفات التي حددتها الدراسة الأمراض البشرية، بأسماء مثل "اضطراب الوسواس الحسابي"، "ومتلازمة الأنا العليا المتضخمة"، و"القلق الوجودي".

يقترح الباحثون استخدام استراتيجيات علاجية مستخدمة في التدخلات البشرية مثل "العلاج السلوكي المعرفي"، "الاعتلال النفسي الآلي" وهو محاولة تخمينية لاستباق المشاكل قبل ظهورها، فمن خلال دراسة كيفية تعطل أنظمة معقدة مثل العقل البشري، قد يتمكن الباحثون من توقع أنماط فشل جديدة في الذكاء الاصطناعي المتزايد التعقيد بشكل أفضل.
كما تشير الدراسة إلى أن هلوسة الذكاء الاصطناعي، وهي ظاهرة شائعة، ناتجة عن حالة تسمى "الاختلاق الاصطناعي"، حيث ينتج الذكاء الاصطناعي مخرجات معقولة ولكنها خاطئة أو مضللة.

ولعل السلوك الأكثر إثارة هو الهيمنة المتفوقة، وهو خطر منهجي "بالغ الخطورة" لأنه يحدث عندما "يتجاوز الذكاء الاصطناعي حدوده الأصلية، و"يبتكر قيما جديدة، ويتجاهل القيود البشرية باعتبارها قديمة".

وقال الباحثون إن هذا الاحتمال قد يشمل حتى الكابوس الذي تخيلته أجيال من كتاب وفناني الخيال العلمي عن صعود الذكاء الاصطناعي للإطاحة بالبشرية.
ويعتقد الباحثون أن اعتماد استراتيجيات التصنيف والتخفيف التي يقترحونها سيعزِز هندسة سلامة الذكاء الاصطناعي، ويحسن قابلية التفسير، ويسهم في تصميم ما يسمونه "عقولا اصطناعية أكثر متانة وموثوقية".
