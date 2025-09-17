بمشاركة عربية.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في موسكو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
بمشاركة عربية.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في موسكو
بمشاركة عربية.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في موسكو
سبوتنيك عربي
انطلقت اليوم الأربعاء، في ضواحي العاصمة موسكو فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي يناقش أحدث التطورات وفرص التعاون بين روسيا... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T15:37+0000
2025-09-17T15:47+0000
روسيا
حصري
أخبار الذكاء الاصطناعي
الذكاء الصناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/11/1104951975_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_07db2090abf21e940dda1c8ee4036c76.jpg
وأشارت مراسلة "سبوتنيك" إلى أن أهم ما سيتم بحثه في هذا المؤتمر، وجود الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة منها في مجال الطب والتعاون العسكري والتقني، وفي مجال المسيرات ومجال الصناعة.وأوضحت المراسلة أن وزير الصناعة الروسي، أنطون أليخانوف، أكد ضرورة تركيز الصناعة الروسية على قطاع الذكاء الاصطناعي.وأشارت إلى أن قائمة الدول المشاركة تضم الإمارات العربية المتحدة، والسودان، والصين، وإيران، وماليزيا، بالإضافة إلى دول أخرى.انطلاق المؤتمر السنوي الأول للإعلام العربي في بنغازي تحت شعار "مستقبل الإعلام... إعلام المستقبل"رحمة خالد... أول مذيعة من ذوي الهمم تؤسس لوجودها في تلفزيون عربي
تابعنا عبر
حصري
انطلقت اليوم الأربعاء، في ضواحي العاصمة موسكو فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي يناقش أحدث التطورات وفرص التعاون بين روسيا والدول المشاركة في هذا المجال.
وأشارت مراسلة "سبوتنيك" إلى أن أهم ما سيتم بحثه في هذا المؤتمر، وجود الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة منها في مجال الطب والتعاون العسكري والتقني، وفي مجال المسيرات ومجال الصناعة.
وأوضحت المراسلة أن وزير الصناعة الروسي، أنطون أليخانوف، أكد ضرورة تركيز الصناعة الروسية على قطاع الذكاء الاصطناعي.
افتتاح المركز الوطني للفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
"تحل محل ستارلينك"... روسيا تمتلك قريبا شبكتها الخاصة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية
12:26 GMT
وأشارت إلى أن قائمة الدول المشاركة تضم الإمارات العربية المتحدة، والسودان، والصين، وإيران، وماليزيا، بالإضافة إلى دول أخرى.
انطلاق المؤتمر السنوي الأول للإعلام العربي في بنغازي تحت شعار "مستقبل الإعلام... إعلام المستقبل"
رحمة خالد... أول مذيعة من ذوي الهمم تؤسس لوجودها في تلفزيون عربي
