بمشاركة عربية.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في موسكو
بمشاركة عربية.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في موسكو
انطلقت اليوم الأربعاء، في ضواحي العاصمة موسكو فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي يناقش أحدث التطورات وفرص التعاون بين روسيا... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
وأشارت مراسلة "سبوتنيك" إلى أن أهم ما سيتم بحثه في هذا المؤتمر، وجود الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة منها في مجال الطب والتعاون العسكري والتقني، وفي مجال المسيرات ومجال الصناعة.وأوضحت المراسلة أن وزير الصناعة الروسي، أنطون أليخانوف، أكد ضرورة تركيز الصناعة الروسية على قطاع الذكاء الاصطناعي.وأشارت إلى أن قائمة الدول المشاركة تضم الإمارات العربية المتحدة، والسودان، والصين، وإيران، وماليزيا، بالإضافة إلى دول أخرى.
الأخبار
بمشاركة عربية.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في موسكو
15:37 GMT 17.09.2025 (تم التحديث: 15:47 GMT 17.09.2025)
انطلقت اليوم الأربعاء، في ضواحي العاصمة موسكو فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي يناقش أحدث التطورات وفرص التعاون بين روسيا والدول المشاركة في هذا المجال.
وأشارت مراسلة "سبوتنيك" إلى أن أهم ما سيتم بحثه في هذا المؤتمر، وجود الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة منها في مجال الطب والتعاون العسكري والتقني، وفي مجال المسيرات ومجال الصناعة.
وأوضحت المراسلة أن وزير الصناعة الروسي، أنطون أليخانوف، أكد ضرورة تركيز الصناعة الروسية على قطاع الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن قائمة الدول المشاركة تضم الإمارات العربية المتحدة، والسودان، والصين، وإيران، وماليزيا، بالإضافة إلى دول أخرى.