انطلاق المؤتمر السنوي الأول للإعلام العربي في بنغازي تحت شعار "مستقبل الإعلام... إعلام المستقبل"

ويستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، من 15 إلى 17 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث يتضمن برنامجا متنوعًا من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تسلط الضوء على أبرز القضايا الراهنة والتحديات التي تواجه الإعلام في المنطقة.ويتناول المؤتمر في جلساته عدة محاور، من بينها: مستقبل الإعلام الليبي ومساراته الجديدة، التحديات المرتبطة بمرحلة التأسيس، الإعلام والهوية الوطنية، بالإضافة إلى استعراض أدوات الذكاء الاصطناعي الموجهة لخدمة الإعلاميين وتطوير أدائهم المهني.كما يشكل المؤتمر فرصة للتبادل المعرفي والخبرات بين المشاركين من مختلف الدول العربية، ويهدف إلى وضع أسس عملية لتعزيز دور الإعلام في بناء الوعي المجتمعي، وتحفيز النقاش حول سبل تطوير المؤسسات الإعلامية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.من جانبه قال الإعلامي والدبلوماسي الليبي، فوزي الغويل: "إن مدينة بنغازي تستضيف أعمال المؤتمر السنوي للإعلام العربي، وهو مؤتمر سيحتضن مشاركة واسعة من الشخصيات الإعلامية الكبيرة والمعروفة، حيث سيشارك فيه أكثر من ثلاثين إعلاميًا عربيًا".وأشار الغويل إلى أن من بين المشاركين في هذا الحدث الإعلامي البارز الإعلامي المعروف جورج قرداحي، والإعلامي المصري محمود سعد، إضافة إلى العديد من الإعلاميين البارزين الآخرين الذين حضروا إلى مدينة بنغازي خصيصًا للمشاركة في فعاليات المؤتمر.وأضاف أن المؤتمر سيشهد تكريم ثلاثين إعلاميا ليبيا ممن أسهموا في المشهد الإعلامي المحلي، كما سيجري توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة دولية كبرى من دولة الإمارات العربية المتحدة لتدريب إعلاميين ليبيين في مجالات متعددة.وأكد أن هذه التجربة ستكون ذات فائدة كبيرة، من خلال إطلاع هذه النخبة من الإعلاميين العرب على الواقع الليبي وما تشهده مدينة بنغازي خاصة، وليبيا عامة، من مشاريع إعمار وتطوير وتحوير في مختلف المجالات.وأكد أنه يأمل أن تتحول مخرجات هذا المؤتمر بالفعل إلى برامج عمل ملموسة، تسهم في الدفع بعجلة التقدم والازدهار في بلادنا ليبيا.ويُنتظر أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية تعزز من حضور الإعلام الليبي والعربي في المشهد الإقليمي والدولي، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

