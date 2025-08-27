https://sarabic.ae/20250827/سبوتنيك-تنظم-محاضرة-حول-استثمار-الذكاء-الاصطناعي-في-الإعلام-بمشاركة-عدد-من-الصحفيين-من-ليبيا-1104202458.html
"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين من ليبيا
"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين من ليبيا
سبوتنيك عربي
نظمت وكالة "سبوتنيك" بالتعاون مع إدارة الإعلام الخارجي لدى وزارة الخارجية الليبية، محاضرة وورشة عمل حول "خصائص استخدام الذكاء الاصطناعي في الوسائط الإعلامية... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T14:26+0000
2025-08-27T14:26+0000
2025-08-27T14:49+0000
سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104200805_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_ed777534c52ae9f2db570192466a0649.jpg
وعقدت الندوة في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، بحضور صحفيين وإعلاميين عن طريق الفيديو والتي بدأت بكلمة افتتاحية لمدير إدارة الإعلام الخارجي لدى وزارة الخارجية الليبية، بدر شنيبة.وقدم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، شرحا وافيا عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي.وبدروه، قدم رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز، عرضا حول استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي والأدوات المستخدمة في هذا المجال وطرق استثمار الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.وتطرق المحاضران إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه هذا العمل، وسط أجواء من النقاش مع الإعلاميين والصحفيين، الذين تفاعلوا مع اللقاء بشكل بناء ومن خلال الأسئلة التي تم توجهيها.واختتم اللقاء بتقديم مجموعة من النصائح والتوصيات التي من الممكن أن تعزز أساليب استخدام الذكاء الصناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي، وبشكر القائمين على تنظيم الورشة لما لها من فائدة كبيرة في إثراء العمل الصحفي في ليبيا وزيادة كفاءة العمل وجودة المنتج الإعلامي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104200805_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_6d549ade0dcc0926b63efd98db51a1ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك
"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين من ليبيا
14:26 GMT 27.08.2025 (تم التحديث: 14:49 GMT 27.08.2025)
نظمت وكالة "سبوتنيك" بالتعاون مع إدارة الإعلام الخارجي لدى وزارة الخارجية الليبية، محاضرة وورشة عمل حول "خصائص استخدام الذكاء الاصطناعي في الوسائط الإعلامية الناطقة باللغة العربية" ضمن مشروع "سبوتنيك-برو"، وذلك بحضور عدد من أبرز الصحفين والإعلاميين في ليبيا.
وعقدت الندوة في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، بحضور صحفيين وإعلاميين عن طريق الفيديو والتي بدأت بكلمة افتتاحية لمدير إدارة الإعلام الخارجي لدى وزارة الخارجية الليبية، بدر شنيبة.
وركزت الجلسة على أساليب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، التي يتم الاعتماد عليها حاليا في الإعلام والعمل الإعلامي بشكل عام وعلى المنهجية، التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك"، في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي.
وقدم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، شرحا وافيا عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي.
وشرح سليمان، خلال العرض، طرق استخدام عدد من الأدوات وأمثلة تطبيقية على أساليب الاستخدام، مشيرا إلى الجوانب الإيجابية والسلبية لكل أداة مستخدمة في المجال الإعلامي، وإلى الجانب البشري والعاطفي، الذي تفقدة هذه الأدوات، مثل القدرة على تلوين الصوت، على سبيل المثال.
وبدروه، قدم رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز، عرضا حول استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي والأدوات المستخدمة في هذا المجال وطرق استثمار الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
شرح عجوز طرق استخدام عدد من الأدوات واستخدام واستثمار الـ"بوت" في هذه العملية، وأمثلة تطبيقية على أساليب الاستخدام، مشيرًا إلى الجوانب الإيجابية والسلبية لكل أداة مستخدمة في المجال الإعلامي، وتطرق أيضا إلى أهمية استثمار هذه الأدوات في الوقت الحالي، منوها إلى ضرورة تعزيز هذا القطاع في مجال الإعلام بشكل عام وتدريب الكوارد البشرية على استخدام الأدوات.
وقال مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية، بدر شنيبة، في ختام نتائج الورشة التدريبية: " كانت ورشة العمل متميزة من حيث المحتوى، وأظهر المدربون مستوى عال من الاحترافية. مضيفا أن هذه الورشة تمثل الخطوة الأولى في التعاون بين إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية ووكالة "سبوتنيك"، وهي تفتح الطريق أمام مزيد من التعاون في المستقبل".
وتطرق المحاضران إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه هذا العمل، وسط أجواء من النقاش مع الإعلاميين والصحفيين، الذين تفاعلوا مع اللقاء بشكل بناء ومن خلال الأسئلة التي تم توجهيها.
واختتم اللقاء بتقديم مجموعة من النصائح والتوصيات التي من الممكن أن تعزز أساليب استخدام الذكاء الصناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي، وبشكر القائمين على تنظيم الورشة لما لها من فائدة كبيرة في إثراء العمل الصحفي في ليبيا وزيادة كفاءة العمل وجودة المنتج الإعلامي.