"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين من ليبيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250827/سبوتنيك-تنظم-محاضرة-حول-استثمار-الذكاء-الاصطناعي-في-الإعلام-بمشاركة-عدد-من-الصحفيين-من-ليبيا-1104202458.html
"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين من ليبيا
"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين من ليبيا
سبوتنيك عربي
نظمت وكالة "سبوتنيك" بالتعاون مع إدارة الإعلام الخارجي لدى وزارة الخارجية الليبية، محاضرة وورشة عمل حول "خصائص استخدام الذكاء الاصطناعي في الوسائط الإعلامية... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T14:26+0000
2025-08-27T14:49+0000
سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104200805_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_ed777534c52ae9f2db570192466a0649.jpg
وعقدت الندوة في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، بحضور صحفيين وإعلاميين عن طريق الفيديو والتي بدأت بكلمة افتتاحية لمدير إدارة الإعلام الخارجي لدى وزارة الخارجية الليبية، بدر شنيبة.وقدم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، شرحا وافيا عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي.وبدروه، قدم رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز، عرضا حول استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي والأدوات المستخدمة في هذا المجال وطرق استثمار الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.وتطرق المحاضران إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه هذا العمل، وسط أجواء من النقاش مع الإعلاميين والصحفيين، الذين تفاعلوا مع اللقاء بشكل بناء ومن خلال الأسئلة التي تم توجهيها.واختتم اللقاء بتقديم مجموعة من النصائح والتوصيات التي من الممكن أن تعزز أساليب استخدام الذكاء الصناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي، وبشكر القائمين على تنظيم الورشة لما لها من فائدة كبيرة في إثراء العمل الصحفي في ليبيا وزيادة كفاءة العمل وجودة المنتج الإعلامي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104200805_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_6d549ade0dcc0926b63efd98db51a1ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك
سبوتنيك

"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين من ليبيا

14:26 GMT 27.08.2025 (تم التحديث: 14:49 GMT 27.08.2025)
© Sputnik . Maria Devakhina"سبوتنيك برو" تنظم محاضرة حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام مع صحفيين من ليبيا
سبوتنيك برو تنظم محاضرة حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام مع صحفيين من ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© Sputnik . Maria Devakhina
تابعنا عبر
نظمت وكالة "سبوتنيك" بالتعاون مع إدارة الإعلام الخارجي لدى وزارة الخارجية الليبية، محاضرة وورشة عمل حول "خصائص استخدام الذكاء الاصطناعي في الوسائط الإعلامية الناطقة باللغة العربية" ضمن مشروع "سبوتنيك-برو"، وذلك بحضور عدد من أبرز الصحفين والإعلاميين في ليبيا.
وعقدت الندوة في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، بحضور صحفيين وإعلاميين عن طريق الفيديو والتي بدأت بكلمة افتتاحية لمدير إدارة الإعلام الخارجي لدى وزارة الخارجية الليبية، بدر شنيبة.

وركزت الجلسة على أساليب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، التي يتم الاعتماد عليها حاليا في الإعلام والعمل الإعلامي بشكل عام وعلى المنهجية، التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك"، في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي.

© Sputnik . Maria Devakhina"سبوتنيك برو" تنظم محاضرة حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام مع صحفيين من ليبيا
سبوتنيك برو تنظم محاضرة حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام مع صحفيين من ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
"سبوتنيك برو" تنظم محاضرة حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام مع صحفيين من ليبيا
© Sputnik . Maria Devakhina
وقدم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، شرحا وافيا عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي.
© Sputnik"سبوتنيك برو" تنظم محاضرة حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام مع صحفيين من ليبيا
سبوتنيك برو تنظم محاضرة حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام مع صحفيين من ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
"سبوتنيك برو" تنظم محاضرة حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام مع صحفيين من ليبيا
© Sputnik

وشرح سليمان، خلال العرض، طرق استخدام عدد من الأدوات وأمثلة تطبيقية على أساليب الاستخدام، مشيرا إلى الجوانب الإيجابية والسلبية لكل أداة مستخدمة في المجال الإعلامي، وإلى الجانب البشري والعاطفي، الذي تفقدة هذه الأدوات، مثل القدرة على تلوين الصوت، على سبيل المثال.

وبدروه، قدم رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز، عرضا حول استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي والأدوات المستخدمة في هذا المجال وطرق استثمار الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
© Sputnik"سبوتنيك برو" تنظم محاضرة حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام مع صحفيين من ليبيا
سبوتنيك برو تنظم محاضرة حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام مع صحفيين من ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
"سبوتنيك برو" تنظم محاضرة حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام مع صحفيين من ليبيا
© Sputnik

شرح عجوز طرق استخدام عدد من الأدوات واستخدام واستثمار الـ"بوت" في هذه العملية، وأمثلة تطبيقية على أساليب الاستخدام، مشيرًا إلى الجوانب الإيجابية والسلبية لكل أداة مستخدمة في المجال الإعلامي، وتطرق أيضا إلى أهمية استثمار هذه الأدوات في الوقت الحالي، منوها إلى ضرورة تعزيز هذا القطاع في مجال الإعلام بشكل عام وتدريب الكوارد البشرية على استخدام الأدوات.

© Sputnik . Maria Devakhina"سبوتنيك برو" تنظم محاضرة حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام مع صحفيين من ليبيا
سبوتنيك برو تنظم محاضرة حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام مع صحفيين من ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
"سبوتنيك برو" تنظم محاضرة حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام مع صحفيين من ليبيا
© Sputnik . Maria Devakhina

وقال مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية، بدر شنيبة، في ختام نتائج الورشة التدريبية: " كانت ورشة العمل متميزة من حيث المحتوى، وأظهر المدربون مستوى عال من الاحترافية. مضيفا أن هذه الورشة تمثل الخطوة الأولى في التعاون بين إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية ووكالة "سبوتنيك"، وهي تفتح الطريق أمام مزيد من التعاون في المستقبل".

وتطرق المحاضران إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه هذا العمل، وسط أجواء من النقاش مع الإعلاميين والصحفيين، الذين تفاعلوا مع اللقاء بشكل بناء ومن خلال الأسئلة التي تم توجهيها.
واختتم اللقاء بتقديم مجموعة من النصائح والتوصيات التي من الممكن أن تعزز أساليب استخدام الذكاء الصناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي، وبشكر القائمين على تنظيم الورشة لما لها من فائدة كبيرة في إثراء العمل الصحفي في ليبيا وزيادة كفاءة العمل وجودة المنتج الإعلامي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала