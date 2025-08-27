https://sarabic.ae/20250827/سبوتنيك-تنظم-محاضرة-حول-استثمار-الذكاء-الاصطناعي-في-الإعلام-بمشاركة-عدد-من-الصحفيين-من-ليبيا-1104202458.html

"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين من ليبيا

نظمت وكالة "سبوتنيك" بالتعاون مع إدارة الإعلام الخارجي لدى وزارة الخارجية الليبية، محاضرة وورشة عمل حول "خصائص استخدام الذكاء الاصطناعي في الوسائط الإعلامية...

وعقدت الندوة في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، بحضور صحفيين وإعلاميين عن طريق الفيديو والتي بدأت بكلمة افتتاحية لمدير إدارة الإعلام الخارجي لدى وزارة الخارجية الليبية، بدر شنيبة.وقدم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، شرحا وافيا عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي.وبدروه، قدم رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز، عرضا حول استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي والأدوات المستخدمة في هذا المجال وطرق استثمار الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.وتطرق المحاضران إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه هذا العمل، وسط أجواء من النقاش مع الإعلاميين والصحفيين، الذين تفاعلوا مع اللقاء بشكل بناء ومن خلال الأسئلة التي تم توجهيها.واختتم اللقاء بتقديم مجموعة من النصائح والتوصيات التي من الممكن أن تعزز أساليب استخدام الذكاء الصناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي، وبشكر القائمين على تنظيم الورشة لما لها من فائدة كبيرة في إثراء العمل الصحفي في ليبيا وزيادة كفاءة العمل وجودة المنتج الإعلامي.

