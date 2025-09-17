عربي
رحمة خالد... أول مذيعة من ذوي الهمم تؤسس لوجودها في تلفزيون عربي
رحمة خالد... أول مذيعة من ذوي الهمم تؤسس لوجودها في تلفزيون عربي

14:37 GMT 17.09.2025
© Sputnik . Basil Shartouhالإعلامية المصرية رحمة خالد
الإعلامية المصرية رحمة خالد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© Sputnik . Basil Shartouh
حصري
أعربت الإعلامية المصرية رحمة خالد، أول مذيعة عربية من ذوي الهمم، عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر العالمي "نحن الاحتواء 2025" الذي تستضيفه إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت رحمة في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "قدمت ورشة عمل حول الإعلام و"سوشيال ميديا"، وتحدثت فيها عن تجربتي الشخصية، وكيف كانت هذه المنصات شريكا أساسيا في رحلتي المهنية والإنسانية. من خلالها استطعت أن أشارك قصتي، وأساهم في توعية الأهالي الجدد حول كيفية التعامل مع أطفالهم من ذوي متلازمة داون أو القدرات الخاصة، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي في كافة المجالات".
وأوضحت أن "صفحاتها على "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك"، أصبحت منصات توعوية تهدف إلى تغيير الصورة النمطية، وتعزيز التواصل الإيجابي بين المجتمع والأشخاص من ذوي الهمم، بعيدا عن النظرة السلبية أو المعقدة".
وتابعت رحمة: "نحن قادرون على الصبر والعمل وتحقيق الإنجازات في التعليم، الرياضة، والعمل. السوشيال ميديا ساعدتنا على إيصال صوتنا، وعلى تغيير نظرة المجتمع، وعلى تعزيز الثقة بأننا نستحق فرصاً متكافئة".
وختمت رحمة حديثها بالتأكيد على "أهمية توفير بيئة دامجة تشمل التعليم، التوظيف، والبنية التحتية"، وقالت: "نحن نستحق أن نكون أبطالا، وطلابا، وموظفين، وأعضاء فاعلين في المجتمع. الإتاحة ليست رفاهية، بل حق أساسي لكل إنسان".
الإمارات تستضيف مؤتمر نحن الاحتواء لذوي الاحتياجات الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... الإمارات تستضيف مؤتمر "نحن الاحتواء" لذوي الاحتياجات الخاصة
13:18 GMT
وتستضيف إمارة الشارقة، مؤتمر "نحن الاحتواء" 2025، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنظيم من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وبالتعاون مع منظمة الاحتواء الشامل الدولية.

ويحضر المؤتمر ممثلون من 74 دولة، وناقش قضايا الدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، انطلاقا من أهمية الانتقال من الإيواء المؤسسي إلى العيش المستقل ضمن المجتمع.

وقال مسؤول التدريب والتطوير في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، محمد النابلسي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "انعقاد المؤتمر العالمي "نحن الإحتواء" في إمارة الشارقة يشكل محطة مفصلية في مسار تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية على المستوى الدولي"، مشيرا إلى أن هذا الحدث "يُنظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون بين مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومنظمة "الإحتواء الشامل الدولية".
