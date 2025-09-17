https://sarabic.ae/20250917/رحمة-خالد-أول-مذيعة-من-ذوي-الهمم-تؤسس-لوجودها-في-تلفزيون-عربي-1104948208.html

رحمة خالد... أول مذيعة من ذوي الهمم تؤسس لوجودها في تلفزيون عربي

أعربت الإعلامية المصرية رحمة خالد، أول مذيعة عربية من ذوي الهمم، عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر العالمي "نحن الاحتواء 2025" الذي تستضيفه إمارة الشارقة في دولة... 17.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت رحمة في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "قدمت ورشة عمل حول الإعلام و"سوشيال ميديا"، وتحدثت فيها عن تجربتي الشخصية، وكيف كانت هذه المنصات شريكا أساسيا في رحلتي المهنية والإنسانية. من خلالها استطعت أن أشارك قصتي، وأساهم في توعية الأهالي الجدد حول كيفية التعامل مع أطفالهم من ذوي متلازمة داون أو القدرات الخاصة، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي في كافة المجالات".وتابعت رحمة: "نحن قادرون على الصبر والعمل وتحقيق الإنجازات في التعليم، الرياضة، والعمل. السوشيال ميديا ساعدتنا على إيصال صوتنا، وعلى تغيير نظرة المجتمع، وعلى تعزيز الثقة بأننا نستحق فرصاً متكافئة".وتستضيف إمارة الشارقة، مؤتمر "نحن الاحتواء" 2025، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنظيم من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وبالتعاون مع منظمة الاحتواء الشامل الدولية.وقال مسؤول التدريب والتطوير في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، محمد النابلسي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "انعقاد المؤتمر العالمي "نحن الإحتواء" في إمارة الشارقة يشكل محطة مفصلية في مسار تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية على المستوى الدولي"، مشيرا إلى أن هذا الحدث "يُنظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون بين مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومنظمة "الإحتواء الشامل الدولية".

