دراسة تحذر من مخاطر نفسية قد تستمر مدى الحياة نتيجة امتلاك الهواتف الذكية في سن مبكرة

عربي
الأردن ينفي مرور طائرات إسرائيلية عبر أجوائه لاستهداف قيادات "حماس" في قطر - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250909/دراسة-تحذر-من-مخاطر-نفسية-قد-تستمر-مدى-الحياة-نتيجة-امتلاك-الهواتف-الذكية-في-سن-مبكرة-1104671565.html
دراسة تحذر من مخاطر نفسية قد تستمر مدى الحياة نتيجة امتلاك الهواتف الذكية في سن مبكرة
دراسة تحذر من مخاطر نفسية قد تستمر مدى الحياة نتيجة امتلاك الهواتف الذكية في سن مبكرة
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة عالمية رائدة، حللت بيانات أكثر من 100 ألف شاب، أن امتلاك هاتف ذكي قبل سن 13، "يرتبط الآن بتدهور كبير في الصحة النفسية والرفاهية في مرحلة البلوغ... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T18:25+0000
2025-09-09T18:25+0000
مجتمع
العالم
علوم
دراسات
أخبار الموبايلات
الأطفال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104338/57/1043385731_0:29:1921:1109_1920x0_80_0_0_927ada22704f42a4dee10781ccf08ec4.jpg
وكشفت الدراسة أن "من حصلوا على أول هاتف ذكي لهم في سن الـ12 أو أقل يبلغون عن مخاطر متزايدة، بما في ذلك الأفكار الانتحارية، والعدوان والانفصال عن الواقع وضعف التنظيم العاطفي".وتشير الدراسة إلى أن "التعرض المبكر لوسائل التواصل الاجتماعي والتنمر الإلكتروني واضطرابات النوم والعلاقات الأسرية المتوترة، عوامل رئيسية تسهم في هذه النتائج السلبية"، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".ويؤكد البحث أن نحو 40% من تأثير الصحة العقلية ناتج عن الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع وجود عوامل أخرى مثل التنمر الإلكتروني وضعف الروابط الأسرية، والجدير بالذكر أن هذه الاتجاهات تظهر باستمرار في مختلف المناطق والثقافات العالمية، ما يشير إلى أن "امتلاك الهواتف الذكية في سن مبكرة يمثل عامل خطر نمو مؤكد".مع أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، إلا أن حجم الأدلة واتساقها يدعوان إلى اتخاذ تدابير وقائية عاجلة لحماية الأجيال القادمة، ومع شيوع امتلاك الهواتف الذكية في أعمار أصغر بشكل متزايد حول العالم، يحذر المؤلفون من أن "انتظار دليل قاطع قد يضيع فرصة حيوية لحماية الصحة العقلية خلال مراحل النمو الرئيسية".ويناشد المؤلفون صانعي السياسات والمعلمين وشركات التكنولوجيا التعاون في تنفيذ هذه التوصيات، وبالتالي توجيه الجيل القادم نحو تجارب رقمية أكثر صحة وصحة عقلية أفضل مدى الحياة.دراسة: تناول الكحول والمشروبات المحلاة يؤدي لتساقط الشعركيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟
https://sarabic.ae/20250526/دراسة-تكشف-تأثيرا-غير-متوقع-لاستخدام-الهواتف-الذكية-على-أدمغة-المسنين-1100986872.html
https://sarabic.ae/20250909/مركب-في-مشروب-شائع-عربيا-قادر-على-تهدئة-القلق-وزيادة-التركيز-1104662548.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104338/57/1043385731_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_6cce932ebedcb1aa4dfc6b0ee182a1a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, علوم, دراسات, أخبار الموبايلات, الأطفال
العالم, علوم, دراسات, أخبار الموبايلات, الأطفال

دراسة تحذر من مخاطر نفسية قد تستمر مدى الحياة نتيجة امتلاك الهواتف الذكية في سن مبكرة

18:25 GMT 09.09.2025
© Photo / Pixabay//Anviereطفل مع هاتف ذكي
طفل مع هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Photo / Pixabay//Anviere
تابعنا عبر
أظهرت دراسة عالمية رائدة، حللت بيانات أكثر من 100 ألف شاب، أن امتلاك هاتف ذكي قبل سن 13، "يرتبط الآن بتدهور كبير في الصحة النفسية والرفاهية في مرحلة البلوغ المبكرة".
وكشفت الدراسة أن "من حصلوا على أول هاتف ذكي لهم في سن الـ12 أو أقل يبلغون عن مخاطر متزايدة، بما في ذلك الأفكار الانتحارية، والعدوان والانفصال عن الواقع وضعف التنظيم العاطفي".
وتشير الدراسة إلى أن "التعرض المبكر لوسائل التواصل الاجتماعي والتنمر الإلكتروني واضطرابات النوم والعلاقات الأسرية المتوترة، عوامل رئيسية تسهم في هذه النتائج السلبية"، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".

وأظهرت النتائج انخفاضا حادا في درجات مقياس صحة العقل بين الشباب، الذين امتلكوا هواتف ذكية في سن مبكرة، وأبرزها انخفاض كبير لدى من بدأوا في سن الخامسة مقارنة بمن بدأوا في سن الـ13. تتجلى هذه الآثار في مجموعة من الأعراض التي غالبا ما تغفلها فحوصات الصحة العقلية التقليدية، مثل زيادة العدوانية والهلوسة، بالإضافة إلى ضعف تقدير الذات والمرونة العاطفية.

هواتف ذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
مجتمع
دراسة تكشف تأثيرا غير متوقع لاستخدام الهواتف الذكية على أدمغة المسنين
26 مايو, 14:13 GMT
ويؤكد البحث أن نحو 40% من تأثير الصحة العقلية ناتج عن الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع وجود عوامل أخرى مثل التنمر الإلكتروني وضعف الروابط الأسرية، والجدير بالذكر أن هذه الاتجاهات تظهر باستمرار في مختلف المناطق والثقافات العالمية، ما يشير إلى أن "امتلاك الهواتف الذكية في سن مبكرة يمثل عامل خطر نمو مؤكد".
واستجابة لهذه النتائج، يحثّ الخبراء على اتخاذ إجراءات سياسية شاملة، بما في ذلك التثقيف الإلزامي بمحو الأمية الرقمية، والتطبيق الصارم للحد الأدنى لسنّ استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وفرض قيود تدريجية على استخدام الهواتف الذكية للأطفال دون سن 13 عاما، وقارنوا ذلك باللوائح المتعلقة بالكحول والتبغ، مع التركيز على مسؤولية الشركات ومساءلة الوالدين.
شاي أخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
مجتمع
مركب في مشروب شائع عربيا قادر على تهدئة القلق وزيادة التركيز
15:23 GMT
مع أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، إلا أن حجم الأدلة واتساقها يدعوان إلى اتخاذ تدابير وقائية عاجلة لحماية الأجيال القادمة، ومع شيوع امتلاك الهواتف الذكية في أعمار أصغر بشكل متزايد حول العالم، يحذر المؤلفون من أن "انتظار دليل قاطع قد يضيع فرصة حيوية لحماية الصحة العقلية خلال مراحل النمو الرئيسية".
ويناشد المؤلفون صانعي السياسات والمعلمين وشركات التكنولوجيا التعاون في تنفيذ هذه التوصيات، وبالتالي توجيه الجيل القادم نحو تجارب رقمية أكثر صحة وصحة عقلية أفضل مدى الحياة.
دراسة: تناول الكحول والمشروبات المحلاة يؤدي لتساقط الشعر
كيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала