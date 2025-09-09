https://sarabic.ae/20250909/دراسة-تحذر-من-مخاطر-نفسية-قد-تستمر-مدى-الحياة-نتيجة-امتلاك-الهواتف-الذكية-في-سن-مبكرة-1104671565.html

دراسة تحذر من مخاطر نفسية قد تستمر مدى الحياة نتيجة امتلاك الهواتف الذكية في سن مبكرة

دراسة تحذر من مخاطر نفسية قد تستمر مدى الحياة نتيجة امتلاك الهواتف الذكية في سن مبكرة

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة عالمية رائدة، حللت بيانات أكثر من 100 ألف شاب، أن امتلاك هاتف ذكي قبل سن 13، "يرتبط الآن بتدهور كبير في الصحة النفسية والرفاهية في مرحلة البلوغ... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-09T18:25+0000

2025-09-09T18:25+0000

2025-09-09T18:25+0000

مجتمع

العالم

علوم

دراسات

أخبار الموبايلات

الأطفال

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104338/57/1043385731_0:29:1921:1109_1920x0_80_0_0_927ada22704f42a4dee10781ccf08ec4.jpg

وكشفت الدراسة أن "من حصلوا على أول هاتف ذكي لهم في سن الـ12 أو أقل يبلغون عن مخاطر متزايدة، بما في ذلك الأفكار الانتحارية، والعدوان والانفصال عن الواقع وضعف التنظيم العاطفي".وتشير الدراسة إلى أن "التعرض المبكر لوسائل التواصل الاجتماعي والتنمر الإلكتروني واضطرابات النوم والعلاقات الأسرية المتوترة، عوامل رئيسية تسهم في هذه النتائج السلبية"، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي".ويؤكد البحث أن نحو 40% من تأثير الصحة العقلية ناتج عن الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع وجود عوامل أخرى مثل التنمر الإلكتروني وضعف الروابط الأسرية، والجدير بالذكر أن هذه الاتجاهات تظهر باستمرار في مختلف المناطق والثقافات العالمية، ما يشير إلى أن "امتلاك الهواتف الذكية في سن مبكرة يمثل عامل خطر نمو مؤكد".مع أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، إلا أن حجم الأدلة واتساقها يدعوان إلى اتخاذ تدابير وقائية عاجلة لحماية الأجيال القادمة، ومع شيوع امتلاك الهواتف الذكية في أعمار أصغر بشكل متزايد حول العالم، يحذر المؤلفون من أن "انتظار دليل قاطع قد يضيع فرصة حيوية لحماية الصحة العقلية خلال مراحل النمو الرئيسية".ويناشد المؤلفون صانعي السياسات والمعلمين وشركات التكنولوجيا التعاون في تنفيذ هذه التوصيات، وبالتالي توجيه الجيل القادم نحو تجارب رقمية أكثر صحة وصحة عقلية أفضل مدى الحياة.دراسة: تناول الكحول والمشروبات المحلاة يؤدي لتساقط الشعركيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟

https://sarabic.ae/20250526/دراسة-تكشف-تأثيرا-غير-متوقع-لاستخدام-الهواتف-الذكية-على-أدمغة-المسنين-1100986872.html

https://sarabic.ae/20250909/مركب-في-مشروب-شائع-عربيا-قادر-على-تهدئة-القلق-وزيادة-التركيز-1104662548.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, علوم, دراسات, أخبار الموبايلات, الأطفال