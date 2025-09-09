عربي
مركب في مشروب شائع عربيا قادر على تهدئة القلق وزيادة التركيز
مركب في مشروب شائع عربيا قادر على تهدئة القلق وزيادة التركيز
مركب في مشروب شائع عربيا قادر على تهدئة القلق وزيادة التركيز
العالم, علوم, معلومات, الصحة, القلق

مركب في مشروب شائع عربيا قادر على تهدئة القلق وزيادة التركيز

15:23 GMT 09.09.2025
© unsplash/ Tamara Harhaiشاي أخضر
شاي أخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© unsplash/ Tamara Harhai
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة أن مركب "إل - ثيانين" (L-theanine)، وهو حمض أميني موجود طبيعيا في أوراق الشاي، يمتلك فوائد محتملة في تقليل القلق وتعزيز الاسترخاء وتحسين التركيز، ويعتبر مكملا غذائيا يهدف إلى إدارة التوتر وتحسين صفاء الذهن وجودة النوم.
ولاحظ الباحثون أن "إل - ثيانين" قد يخفّض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب أثناء المهام الصعبة، بينما يساعد في التحكم في ارتفاع مستويات الـ"كورتيزول" (هرمون التوتر في الجسم) خلال اللحظات الصعبة، حيث يؤثر على النواقل العصبية الرئيسية، بما في ذلك الـ"غلوتامات" وحمض "غاما أمينوبوتيريك" والـ"دوبامين" والـ"سيروتونين"، وهي نواقل عصبية أساسية لتنظيم المزاج واليقظة الذهنية.
ومن التأثيرات الملحوظة أيضا لـ"إل - ثيانين"، بحسب ماورد حول الدراسة في صحيفة "نيوز ساينتست"، تحفيزه لموجات ألفا الدماغية، والتي ترتبط بحالة ذهنية هادئة ومنتبهة، فقد يساعد هذا النمط الفريد من نشاط الدماغ الأفراد على تصفية المشتتات والحفاظ على التركيز.

وتشير بعض الأدلة، بحسب الدراسة، إلى أنه يساعد في تقليل التوتر ودعم تحسين النوم، لكن النتائج السريرية تتفاوت، خاصة فيما يتعلق باضطراب القلق العام، حيث يتراوح محتوى "إل - ثيانين" النموذجي في كوب من الشاي بين 5 و40 ملليغرام، بينما تستخدم معظم الدراسات السريرية كميات أعلى (نحو 200 ملليغرام) من "إل - ثيانين" الموجودة في المكملات الغذائية.

شاي الزنجبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مجتمع
"ليس مجرد توابل عطرية"... علاج طبيعي يحظى بدعم علمي متزايد
23 أغسطس, 15:27 GMT
وعلى الرغم من أن الأبحاث تظهر إمكانات مهمة لهذا المركب، إلا أن النتائج لا تزال متباينة، وتنبع إلى حد كبير من دراسات محدودة وقصيرة المدى.
ويؤكد الخبراء على ضرورة إجراء دراسات واسعة النطاق وأكثر شمولًا، لتحديد الدور العلاجي لمركب "إل - ثيانين" بوضوح، وفي الوقت ذاته، يعتبرونه آمنا بشكل عام مع آثار جانبية قليلة، ولا يزال هذا المركب موضع اهتمام كمساعد طبيعي محتمل لتهدئة العقل دون المساس باليقظة، ما يبشر بالخير لمن يبحثون عن راحة لطيفة من القلق والإجهاد المعرفي.
6 فئات من الناس ممنوعة من شرب الشاي الأخضر... تعرف إليها؟
