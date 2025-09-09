https://sarabic.ae/20250909/مركب-في-مشروب-شائع-عربيا-قادر-على-تهدئة-القلق-وزيادة-التركيز-1104662548.html
مركب في مشروب شائع عربيا قادر على تهدئة القلق وزيادة التركيز
مركب في مشروب شائع عربيا قادر على تهدئة القلق وزيادة التركيز
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن مركب "إل - ثيانين" (L-theanine)، وهو حمض أميني موجود طبيعيا في أوراق الشاي، يمتلك فوائد محتملة في تقليل القلق وتعزيز الاسترخاء وتحسين... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T15:23+0000
2025-09-09T15:23+0000
2025-09-09T15:23+0000
مجتمع
العالم
علوم
معلومات
الصحة
القلق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096333981_0:659:2049:1811_1920x0_80_0_0_5a9ec564273fabe1958b1a3d5f1ef3a8.jpg
ولاحظ الباحثون أن "إل - ثيانين" قد يخفّض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب أثناء المهام الصعبة، بينما يساعد في التحكم في ارتفاع مستويات الـ"كورتيزول" (هرمون التوتر في الجسم) خلال اللحظات الصعبة، حيث يؤثر على النواقل العصبية الرئيسية، بما في ذلك الـ"غلوتامات" وحمض "غاما أمينوبوتيريك" والـ"دوبامين" والـ"سيروتونين"، وهي نواقل عصبية أساسية لتنظيم المزاج واليقظة الذهنية.ومن التأثيرات الملحوظة أيضا لـ"إل - ثيانين"، بحسب ماورد حول الدراسة في صحيفة "نيوز ساينتست"، تحفيزه لموجات ألفا الدماغية، والتي ترتبط بحالة ذهنية هادئة ومنتبهة، فقد يساعد هذا النمط الفريد من نشاط الدماغ الأفراد على تصفية المشتتات والحفاظ على التركيز.وعلى الرغم من أن الأبحاث تظهر إمكانات مهمة لهذا المركب، إلا أن النتائج لا تزال متباينة، وتنبع إلى حد كبير من دراسات محدودة وقصيرة المدى.ويؤكد الخبراء على ضرورة إجراء دراسات واسعة النطاق وأكثر شمولًا، لتحديد الدور العلاجي لمركب "إل - ثيانين" بوضوح، وفي الوقت ذاته، يعتبرونه آمنا بشكل عام مع آثار جانبية قليلة، ولا يزال هذا المركب موضع اهتمام كمساعد طبيعي محتمل لتهدئة العقل دون المساس باليقظة، ما يبشر بالخير لمن يبحثون عن راحة لطيفة من القلق والإجهاد المعرفي.6 فئات من الناس ممنوعة من شرب الشاي الأخضر... تعرف إليها؟
https://sarabic.ae/20250823/ليس-مجرد-توابل-مطبخية-عطرية-علاج-طبيعي-يحظى-بدعم-علمي-متزايد-1104064080.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096333981_0:467:2049:2003_1920x0_80_0_0_cb27bc7f1ccd980bee7b87a3067bc17a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, علوم, معلومات, الصحة, القلق
العالم, علوم, معلومات, الصحة, القلق
مركب في مشروب شائع عربيا قادر على تهدئة القلق وزيادة التركيز
كشفت دراسة جديدة أن مركب "إل - ثيانين" (L-theanine)، وهو حمض أميني موجود طبيعيا في أوراق الشاي، يمتلك فوائد محتملة في تقليل القلق وتعزيز الاسترخاء وتحسين التركيز، ويعتبر مكملا غذائيا يهدف إلى إدارة التوتر وتحسين صفاء الذهن وجودة النوم.
ولاحظ الباحثون أن "إل - ثيانين" قد يخفّض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب أثناء المهام الصعبة، بينما يساعد في التحكم في ارتفاع مستويات الـ"كورتيزول" (هرمون التوتر في الجسم) خلال اللحظات الصعبة، حيث يؤثر على النواقل العصبية الرئيسية، بما في ذلك الـ"غلوتامات" وحمض "غاما أمينوبوتيريك" والـ"دوبامين" والـ"سيروتونين"، وهي نواقل عصبية أساسية لتنظيم المزاج واليقظة الذهنية.
ومن التأثيرات الملحوظة أيضا لـ"إل - ثيانين"، بحسب ماورد حول الدراسة في صحيفة "نيوز ساينتست"
، تحفيزه لموجات ألفا الدماغية، والتي ترتبط بحالة ذهنية هادئة ومنتبهة، فقد يساعد هذا النمط الفريد من نشاط الدماغ الأفراد على تصفية المشتتات والحفاظ على التركيز.
وتشير بعض الأدلة، بحسب الدراسة، إلى أنه يساعد في تقليل التوتر ودعم تحسين النوم، لكن النتائج السريرية تتفاوت، خاصة فيما يتعلق باضطراب القلق العام، حيث يتراوح محتوى "إل - ثيانين" النموذجي في كوب من الشاي بين 5 و40 ملليغرام، بينما تستخدم معظم الدراسات السريرية كميات أعلى (نحو 200 ملليغرام) من "إل - ثيانين" الموجودة في المكملات الغذائية.
وعلى الرغم من أن الأبحاث تظهر إمكانات مهمة لهذا المركب، إلا أن النتائج لا تزال متباينة، وتنبع إلى حد كبير من دراسات محدودة وقصيرة المدى.
ويؤكد الخبراء على ضرورة إجراء دراسات واسعة النطاق وأكثر شمولًا، لتحديد الدور العلاجي لمركب "إل - ثيانين" بوضوح، وفي الوقت ذاته، يعتبرونه آمنا بشكل عام مع آثار جانبية قليلة، ولا يزال هذا المركب موضع اهتمام كمساعد طبيعي محتمل لتهدئة العقل دون المساس باليقظة، ما يبشر بالخير لمن يبحثون عن راحة لطيفة من القلق والإجهاد المعرفي.