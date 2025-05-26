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https://sarabic.ae/20250526/دراسة-تكشف-تأثيرا-غير-متوقع-لاستخدام-الهواتف-الذكية-على-أدمغة-المسنين-1100986872.html
دراسة تكشف تأثيرا غير متوقع لاستخدام الهواتف الذكية على أدمغة المسنين
دراسة تكشف تأثيرا غير متوقع لاستخدام الهواتف الذكية على أدمغة المسنين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أن استخدام التكنولوجيا الرقمية، مثل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، يُسهم في تحفيز الدماغ لدى كبار السن، مما يُقلل خطر الإصابة... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T14:13+0000
2025-05-26T14:13+0000
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ونشرت وسائل إعلام أمريكية تقريرا عن الدراسة، أشار إلى أن الاستخدام المنتظم لهذه الأجهزة يرتبط بانخفاض خطر الضعف الإدراكي بنسبة 58% لدى الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.وأجرى الباحثون مراجعة منهجية لـ57 دراسة شملت أكثر من 411 ألف بالغ، بمتوسط عمر 69 عاماً، لتحليل تأثير التكنولوجيا على الإدراك.وأوضح الباحثون، بمن فيهم جاريد بينج من جامعة تكساس ومايكل سكولين من جامعة بايلور، أن التكنولوجيا تُحفّز الدماغ من خلال التكيّف مع تحدياتها، كما تُعزز التفاعل الاجتماعي، مما يُحسّن الأداء الإدراكي.يأتي ذلك رغم ما كشفت عنه دراسة جديدة حول تأثير التخلي عن استخدام الهواتف الذكية على نشاط الدماغ، حيث أظهرت أن تقليل استخدام هذه الأجهزة لمدة 3 أيام فقط يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في أنماط النشاط العصبي.وأوضح موقع "ساينس أليرت" العلمي، أنه تم التوصل إلى تلك النتائج بعد إجراء دراسة شارك فيها 25 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، حيث طُلب منهم تقليل استخدام هواتفهم الذكية قدر الإمكان لمدة 3 أيام، مع السماح فقط بالاتصالات الأساسية والأنشطة المتعلقة بالعمل.واستخدم الباحثون من جامعة هايدلبرغ وجامعة كولونيا في ألمانيا، فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) واختبارات نفسية قبل وبعد فترة التخلي عن الهاتف لتحديد تأثير ذلك على نشاط الدماغ.وأظهرت النتائج تغييرات في أجزاء من الدماغ مرتبطة بمعالجة المكافآت والرغبات، وهي تغييرات تشبه إلى حد ما تلك المرتبطة بإدمان مواد مثل النيكوتين أو الكحول، كما ارتبطت هذه التغييرات بأنظمة الدوبامين والسيروتونين في الدماغ، وهي ناقلات عصبية مرتبطة بالسلوك القهري والتحكم في المزاج.وعلى الرغم من ذلك، لم تُظهر الاختبارات النفسية أي تغييرات في مزاج المشاركين أو مشاعر الرغبة في استخدام الهاتف، على الرغم من تقليل الوصول إليه. وأفاد بعض المتطوعين بتحسن في المزاج، لكن هذه التحسينات لم تكن ذات دلالة إحصائية في بيانات الاختبار.
https://sarabic.ae/20210323/هاتفي-يتحكم-بي-نجم-تلفزيوني-يوضح-كيف-يستهلك-إدمان-الهواتف-الذكية-حياة-الإنسان-1048436331.html
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منوعات, الصحة, الأخبار
منوعات, الصحة, الأخبار

دراسة تكشف تأثيرا غير متوقع لاستخدام الهواتف الذكية على أدمغة المسنين

14:13 GMT 26.05.2025
© Photo / Unsplash/ camilo jimenezهواتف ذكية
هواتف ذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© Photo / Unsplash/ camilo jimenez
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة أن استخدام التكنولوجيا الرقمية، مثل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، يُسهم في تحفيز الدماغ لدى كبار السن، مما يُقلل خطر الإصابة بالتدهور المعرفي والضعف الإدراكي.
ونشرت وسائل إعلام أمريكية تقريرا عن الدراسة، أشار إلى أن الاستخدام المنتظم لهذه الأجهزة يرتبط بانخفاض خطر الضعف الإدراكي بنسبة 58% لدى الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.
وأجرى الباحثون مراجعة منهجية لـ57 دراسة شملت أكثر من 411 ألف بالغ، بمتوسط عمر 69 عاماً، لتحليل تأثير التكنولوجيا على الإدراك.
خلصت النتائج إلى أن الاستخدام الطبيعي للأجهزة الرقمية لا يُسبب "هجرة الأدمغة الرقمية" أو "الخرف الرقمي"، بل قد يُحسّن الوظائف الدماغية.
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23 مارس 2021, 05:49 GMT
وأوضح الباحثون، بمن فيهم جاريد بينج من جامعة تكساس ومايكل سكولين من جامعة بايلور، أن التكنولوجيا تُحفّز الدماغ من خلال التكيّف مع تحدياتها، كما تُعزز التفاعل الاجتماعي، مما يُحسّن الأداء الإدراكي.
ونصح سكولين العائلات بتشجيع كبار السن على تعلّم استخدام التطبيقات الرقمية، مثل المراسلة وتخزين الصور، للمساعدة في الحفاظ على صحتهم العقلية.
يأتي ذلك رغم ما كشفت عنه دراسة جديدة حول تأثير التخلي عن استخدام الهواتف الذكية على نشاط الدماغ، حيث أظهرت أن تقليل استخدام هذه الأجهزة لمدة 3 أيام فقط يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في أنماط النشاط العصبي.
وأوضح موقع "ساينس أليرت" العلمي، أنه تم التوصل إلى تلك النتائج بعد إجراء دراسة شارك فيها 25 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، حيث طُلب منهم تقليل استخدام هواتفهم الذكية قدر الإمكان لمدة 3 أيام، مع السماح فقط بالاتصالات الأساسية والأنشطة المتعلقة بالعمل.
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20 أبريل, 14:46 GMT
واستخدم الباحثون من جامعة هايدلبرغ وجامعة كولونيا في ألمانيا، فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) واختبارات نفسية قبل وبعد فترة التخلي عن الهاتف لتحديد تأثير ذلك على نشاط الدماغ.
وأظهرت النتائج تغييرات في أجزاء من الدماغ مرتبطة بمعالجة المكافآت والرغبات، وهي تغييرات تشبه إلى حد ما تلك المرتبطة بإدمان مواد مثل النيكوتين أو الكحول، كما ارتبطت هذه التغييرات بأنظمة الدوبامين والسيروتونين في الدماغ، وهي ناقلات عصبية مرتبطة بالسلوك القهري والتحكم في المزاج.
وعلى الرغم من ذلك، لم تُظهر الاختبارات النفسية أي تغييرات في مزاج المشاركين أو مشاعر الرغبة في استخدام الهاتف، على الرغم من تقليل الوصول إليه. وأفاد بعض المتطوعين بتحسن في المزاج، لكن هذه التحسينات لم تكن ذات دلالة إحصائية في بيانات الاختبار.
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