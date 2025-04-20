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22 د
مساحة حرة
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عالم سبوتنيك
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لبنان والعالم
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123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
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https://sarabic.ae/20250420/دراسة-جديدة-تبشر-بنتائج-واعدة-للوقاية-من-الخرف-1099726402.html
دراسة جديدة تبشر بنتائج واعدة للوقاية من الخرف
دراسة جديدة تبشر بنتائج واعدة للوقاية من الخرف
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن التدخل المبكر لعلاج فقدان السمع قد يسهم في تأخير تطور الخرف لدى كبار السن. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T14:46+0000
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وتشير النتائج إلى أن ما يقرب من ثلث حالات الخرف يمكن أن تكون مرتبطة بفقدان السمع القابل للعلاج، ما يفتح آفاقًا جديدة للوقاية من أحد أكثر أمراض الشيخوخة شيوعًا.وبعد متابعة الباحثين لنحو 3 آلاف حالة لأشخاص متوسط عمرهم 75 عامًا على مدى ثماني سنوات تبين أن 32 في المئة من حالات الخرف المسجلة ترتبط بفقدان السمع المشخّص سريريًّا، في حين لم تظهر علاقة واضحة بين الخرف وفقدان السمع الذي يتم تحديده دون تشخيص طبي.وأظهرت الدراسة أن خطر الإصابة بالخرف بلغ 16.2 في المئة لدى المصابين بفقدان سمع خفيف، و16.6 في المئة لدى من يعانون فقدانًا متوسطًا أو شديدًا.كما بيّنت النتائج أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 30.8 في المئة مقابل 24 في المئة بين الرجال، وكانت الفئة العمرية الأكثر تأثرًا فوق سن 75 عامًا.وأوصى الباحثون بضرورة الفحص المبكر للسمع وتوفير حلول مثل أجهزة السمع للحد من تطور الخرف، مؤكدين أن الكشف المبكر يعد خطوة أساسية للوقاية من هذا المرض.
https://sarabic.ae/20250302/ممارسة-الرياضة-أسبوعيا-تقلل-خطر-الإصابة-بالخرف-بنسبة-41-1098314016.html
https://sarabic.ae/20250130/دراسة-تكشف-عن-دور-للنعناع-في-مكافحة-مرض-ألزهايمر-1097300858.html
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دراسة جديدة تبشر بنتائج واعدة للوقاية من الخرف

14:46 GMT 20.04.2025
© Getty Images / Halfpoint Imagesمرض الزهايمر
مرض الزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Getty Images / Halfpoint Images
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن التدخل المبكر لعلاج فقدان السمع قد يسهم في تأخير تطور الخرف لدى كبار السن.
وتشير النتائج إلى أن ما يقرب من ثلث حالات الخرف يمكن أن تكون مرتبطة بفقدان السمع القابل للعلاج، ما يفتح آفاقًا جديدة للوقاية من أحد أكثر أمراض الشيخوخة شيوعًا.
مرض الزهايمر لرجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
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2 مارس, 13:27 GMT
وبعد متابعة الباحثين لنحو 3 آلاف حالة لأشخاص متوسط عمرهم 75 عامًا على مدى ثماني سنوات تبين أن 32 في المئة من حالات الخرف المسجلة ترتبط بفقدان السمع المشخّص سريريًّا، في حين لم تظهر علاقة واضحة بين الخرف وفقدان السمع الذي يتم تحديده دون تشخيص طبي.
وأظهرت الدراسة أن خطر الإصابة بالخرف بلغ 16.2 في المئة لدى المصابين بفقدان سمع خفيف، و16.6 في المئة لدى من يعانون فقدانًا متوسطًا أو شديدًا.
النعناع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
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كما بيّنت النتائج أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 30.8 في المئة مقابل 24 في المئة بين الرجال، وكانت الفئة العمرية الأكثر تأثرًا فوق سن 75 عامًا.
وأوصى الباحثون بضرورة الفحص المبكر للسمع وتوفير حلول مثل أجهزة السمع للحد من تطور الخرف، مؤكدين أن الكشف المبكر يعد خطوة أساسية للوقاية من هذا المرض.
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