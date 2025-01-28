https://sarabic.ae/20250128/دراسة-تكشف-عن-غاز-غريب-يفتح-آفاقا-جديدة-لعلاج-ألزهايمر-1097231540.html

دراسة تكشف عن "غاز غريب" يفتح آفاقا جديدة لعلاج ألزهايمر

دراسة تكشف عن "غاز غريب" يفتح آفاقا جديدة لعلاج ألزهايمر

سبوتنيك عربي

توصلت دراسة جديدة، أجراها باحثون من جامعة واشنطن على الفئران، إلى أن غاز الزينون قد يشكل اختراقا مهما، في سبيل علاج ألزهايمر. 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T09:21+0000

2025-01-28T09:21+0000

2025-01-28T09:21+0000

مجتمع

الصحة

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ويعتبر الزينون أحد الغازات النبيلة الستة، ويشتق اسمه من الكلمة اليونانية التي تعني "غريب"، في الطب، تم استخدامه كمخدر منذ أوائل الخمسينيات، ومؤخرًا لعلاج إصابات الدماغ، كما يتم اختباره في التجارب السريرية لعدة حالات بما في ذلك الاكتئاب.وبحثت الدراسة الجديدة من جامعة واشنطن، ومستشفى بريغهام (المستشفى التعليمي لكلية الطب في جامعة هارفارد) في الولايات المتحدة، في إمكانية استخدام الزينون لعلاج التغيرات الدماغية المرتبطة بمرض ألزهايمر.وتشمل هذه التغيرات، التي يمكن العثور عليها في جميع أدمغة الأشخاص المصابين بالخرف، كتلًا من بروتينات الأميلويد والتاو، كما يفقد مريض ألزهايمر الروابط بين الخلايا العصبية، والتي تسمى المشابك العصبية، وهذه الروابط بين الخلايا العصبية، هي التي تسمح لنا بالتفكير والشعور والحركة والتذكر، والالتهاب هو السمة المشتركة الأخيرة الموجودة في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر.وتؤدي كل التغييرات المذكورة أعلاه إلى ظهور أعراض مرض ألزهايمر، مثل فقدان الذاكرة والارتباك وتقلبات المزاج.لذا فإن استهداف الأميلويد يبدو نهجًا واضحًا لعلاج المرض، قبل عامين فقط، علمنا بنجاح أحد هذه العلاجات التي تسمى ليكانيماب في إبطاء معدل التدهور.ويحدث زيادة في كتل البروتينات وفقدان المشابك العصبية، على مدى عقود من الزمن، ويبقى أن نرى ما إذا كان الاستهداف المباشر لبروتين واحد (إما أميلويد أو تاو) سيكون قادرًا على وقف تقدم المرض أو يكون له تأثير قابل للقياس على جميع الأضرار المميزة.وتوفر الخلايا النجمية الطاقة للخلايا العصبية بالإضافة إلى الدعم البنيوي والوظائف الوقائية، والخلايا المهمة الأخرى الموجودة في الدماغ هي الخلايا الدبقية الصغيرة، حيث إنها خلايا مناعية تساعد في إزالة مسببات الأمراض والخلايا الميتة، ومع ذلك، إذا كانت مفرطة النشاط، فقد تسبب التهابًا مزمنًا في الدماغ.على سبيل المثال، يمكن للخلايا الدبقية الصغيرة النشطة أن تساعد في إزالة الحطام المتراكم، مثل البروتينات والخلايا والالتهابات غير المرغوب فيها، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".واستخدم العلماء في هذه الدراسة الأخيرة فئرانًا تعاني من نفس التغيرات الدماغية التي تظهر في مرض ألزهايمر للتحقيق في دور الخلايا الدبقية الصغيرة، وتم تحديد حالة نشطة محددة للخلايا الدبقية الصغيرة كانت مرتبطة بالالتهاب.كما أشارت الدراسة أيضًا إلى أن استنشاق الزينون، يمكن أن يقلل من انكماش المخ (وهي سمة مشتركة لمرض ألزهايمر)، ويؤدي إلى زيادة في دعم الاتصالات بين الخلايا العصبية.وفي جميع الفئران التي تمت دراستها، انخفضت علامات الاستجابة الالتهابية المفرطة، لذا، بشكل عام، تشير الأبحاث إلى أن استنشاق الزينون يحفز الخلايا الدبقية الصغيرة النشطة على التحول من حالة نشطة من نوع مرض ألزهايمر إلى حالة ما قبل مرض ألزهايمر.دراسة تكشف عن طريقتين مبتكرتين للحد من الإرهاق في العمل5 حقائق مذهلة حول حاسة الشم

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