https://sarabic.ae/20250129/المخدرات-الرقمية-تنتقل-إليك-عبر-سماعات-الأذن----1097280927.html

المخدرات الرقمية تنتقل إليك عبر سماعات الأذن

المخدرات الرقمية تنتقل إليك عبر سماعات الأذن

سبوتنيك عربي

ظهرت أشكال جديدة من التحديات التي تؤثر على المجتمع، وواحدة من تلك هذه الظواهر المثيرة للجدل هي ما يُعرف بـ "المخدرات الرقمية". 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T13:16+0000

2025-01-29T13:16+0000

2025-01-29T13:16+0000

مجتمع

الصحة

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والمخدرات الرقمية ليست مادة كيميائية كما الحال في المخدرات التقليدية، ولكنها عبارة عن مقاطع صوتية بترددات معينة يقال إنها تؤثر على العقل بالطريقة نفسها التي تؤثر بها المخدرات الكيميائية.وأشار إلى أن هذا التفاعل يُعتقد أنه يؤثر على موجات الدماغ، مما يؤدي إلى تغيير في الحالة المزاجية أو الإحساس، وتُصنف الترددات إلى أنواع مختلفة بناء على الغرض منها، مثل تحسين التركيز أو تحفيز الشعور بالنشوة.وكشف فرويز في حديثه لوكالة "سكاي نيوز عربية" عن المخاطر المحتملة للمخدرات الرقمية، حيث أنها لا تعتمد على مواد كيميائية، إلا أنها قد تكون لها العديد من الآثار السلبية والتي تقود الإنسان إلى حافة المخاطر الجسيمة من شدة خطورتها على جسم وعقل البشر، وغير وملموسة مما يساعد على انتشارها سريعًا.وأضاف أن من أهم هذه المخاطر هي الإدمان، والعزلة الاجتماعية، والتأثير النفسي، و الانتشار بين الشباب، موضحا أنه يجب أن تتم مواجهة هذه الظاهرة عن طريق نشر الوعي بين الشباب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى مراقبة الأهل لأولادهم ومتابعة ما يستمع إليه الأولاد عبر الإنترنت، وتشجيع الشباب على الانخراط في أنشطة رياضية أو فنية.اعتماد أول بخاخ أنفي لعلاج الاكتئاب"أكبر عملية نصب في تاريخ دولة عربية"... توقيف "يسرى" بعد أسابيع طويلة من الفرار

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