https://sarabic.ae/20250123/سلطات-دولة-عربية-تتحرك-فور-قيام-شاب-ببيع-الهواء-في-زجاجات-فيديو-1097085904.html
سلطات دولة عربية تتحرك فور قيام شاب "ببيع الهواء في زجاجات".. فيديو
سلطات دولة عربية تتحرك فور قيام شاب "ببيع الهواء في زجاجات".. فيديو
سبوتنيك عربي
أثار ظهور شاب في إحدى الدول العربية، خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل، وهو يبيع الهواء في زجاجات، تحركا فوريا من جانب السلطات. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T17:30+0000
2025-01-23T17:30+0000
2025-01-23T17:30+0000
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ووقف الشاب في شارع الستين بمدينة السلط الأردنية، وهو يزعم بيعه زجاجات معبأة بهواء المدينة، الأمر الذي تسبب في ازدحام مروري، وغلق الطريق الذي كان يتواجد فيه.وشرح الشاب فكرة منتجه وتفاخر بها، وبقدرته على إرسال هواء المدينة المنعش إلى أي مكان في العالم، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وقال الشاب: إنه سيبيع زجاجة الهواء وسعتها لتر واحد بدينارين اثنين، بينما قام بتغليف العبوة بصورة من مدينة السلط، وتضم شارع الستين، الشهير بارتفاعه وهوائه العليل، وإطلالته على مدينة القدس.وروج الشاب لزجاجاته، بأنها تحتوي على هواء السلط بنكهة فلسطينية، لإطلالة الموقع على فلسطين وإطلاق اسم "القدس عربية" على شارع الستين.ومع رواج الفيديو وإثارته لسخط العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا"، سارعت الأجهزة الأمنية الأردنية باستدعاء الشاب، الذي تم عرضه على محافظ البلقاء، سلمان النجادا. وأخذ النجادا على الشاب التعهدات اللازمة بعدم العودة إلى فعلته، سواء إغلاق الطريق، او بيع منتجات لا أصل لها.
https://sarabic.ae/20240923/أكبر-عملية-نصب-في-تاريخ-دولة-عربية-توقيف-يسرى-بعد-أسابيع-طويلة-من-الفرار-1093014578.html
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منوعات, أخبار الأردن, الأخبار
منوعات, أخبار الأردن, الأخبار
سلطات دولة عربية تتحرك فور قيام شاب "ببيع الهواء في زجاجات".. فيديو
أثار ظهور شاب في إحدى الدول العربية، خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل، وهو يبيع الهواء في زجاجات، تحركا فوريا من جانب السلطات.
ووقف الشاب في شارع الستين بمدينة السلط الأردنية، وهو يزعم بيعه زجاجات معبأة بهواء المدينة، الأمر الذي تسبب في ازدحام مروري، وغلق الطريق الذي كان يتواجد فيه.
وشرح الشاب فكرة منتجه وتفاخر بها، وبقدرته على إرسال هواء المدينة المنعش إلى أي مكان في العالم، وفقا لوكالة
أنباء "عمون" الأردنية.
وقال الشاب: إنه سيبيع زجاجة الهواء وسعتها لتر واحد بدينارين اثنين، بينما قام بتغليف العبوة بصورة من مدينة السلط، وتضم شارع الستين، الشهير بارتفاعه وهوائه العليل، وإطلالته على مدينة القدس.
وروج الشاب لزجاجاته، بأنها تحتوي على هواء السلط بنكهة فلسطينية، لإطلالة الموقع على فلسطين وإطلاق اسم "القدس عربية" على شارع الستين.
23 سبتمبر 2024, 10:53 GMT
ومع رواج الفيديو وإثارته لسخط العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا"، سارعت الأجهزة الأمنية الأردنية باستدعاء الشاب، الذي تم عرضه على محافظ البلقاء، سلمان النجادا.
وأخذ النجادا على الشاب التعهدات اللازمة بعدم العودة إلى فعلته، سواء إغلاق الطريق، او بيع منتجات لا أصل لها.