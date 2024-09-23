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https://sarabic.ae/20240923/أكبر-عملية-نصب-في-تاريخ-دولة-عربية-توقيف-يسرى-بعد-أسابيع-طويلة-من-الفرار-1093014578.html
"أكبر عملية نصب في تاريخ دولة عربية"... توقيف "يسرى" بعد أسابيع طويلة من الفرار
"أكبر عملية نصب في تاريخ دولة عربية"... توقيف "يسرى" بعد أسابيع طويلة من الفرار
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام مغربية "توقيف رئيسة مجموعة الخير في طنجة، المعروفة بـ"يسرى"، التي وجهت ضدها مئات الشكايات في القضية المثيرة للجدل، وذلك بعد أسابيع طويلة من... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T10:53+0000
2024-09-23T10:53+0000
مجتمع
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ونقلت صحيفة "هسبريس"، عن مصدر أمني، قوله إن "التحريات التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مكنت من توقيف رئيسة مجموعة الخير المتورطة في النصب على عدد من المواطنين في مبالغ مالية مهمة بمحطة القطار البراق"، مشيرًا إلى أن "الموقوفة يجري البحث والتحقيق معها تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة بطنجة".يذكر أن القضية المثيرة للجدل عرفت تقديم مئات الشكايات، في وقت تفيد معطيات بأن عدد ضحاياها يقدر بأكثر من مليون شخص من مختلف المدن المغربية، أهمها طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير، بالإضافة إلى فاس والقنيطرة والرباط والدار البيضاء، ومدن غيرها.كما أن العديد من "مغاربة العالم المتواجدين بدول أوروبية سقطوا ضمن الضحايا الكثر للمجموعة، ويستقر غالبيتهم بإسبانيا، فضلا عن بلجيكا وهولندا، ناهيك عن ضحايا محتملين بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا".ويتوقع أن يشكل توقيف رئيسة "مجموعة الخير" منعطفا جديدا من شأنه أن يكشف المزيد من الخيوط والعلاقات المتشابكة للقضية، التي باتت توصف بـ"أكبر عملية نصب" في تاريخ المغرب.
https://sarabic.ae/20240921/برلماني-مغربي-جهات-خارجية-تتآمرعلى-المغرب-حرضت-على-الهجرة-الجماعية-1092969250.html
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أخبار المغرب اليوم, منوعات, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, منوعات, الأخبار

"أكبر عملية نصب في تاريخ دولة عربية"... توقيف "يسرى" بعد أسابيع طويلة من الفرار

10:53 GMT 23.09.2024
© AP Photo / Santi Palaciosالشرطة المغربية
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Santi Palacios
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أعلنت وسائل إعلام مغربية "توقيف رئيسة مجموعة الخير في طنجة، المعروفة بـ"يسرى"، التي وجهت ضدها مئات الشكايات في القضية المثيرة للجدل، وذلك بعد أسابيع طويلة من الفرار".
ونقلت صحيفة "هسبريس"، عن مصدر أمني، قوله إن "التحريات التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مكنت من توقيف رئيسة مجموعة الخير المتورطة في النصب على عدد من المواطنين في مبالغ مالية مهمة بمحطة القطار البراق"، مشيرًا إلى أن "الموقوفة يجري البحث والتحقيق معها تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة بطنجة".
يذكر أن القضية المثيرة للجدل عرفت تقديم مئات الشكايات، في وقت تفيد معطيات بأن عدد ضحاياها يقدر بأكثر من مليون شخص من مختلف المدن المغربية، أهمها طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير، بالإضافة إلى فاس والقنيطرة والرباط والدار البيضاء، ومدن غيرها.
البرلمان المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
برلماني مغربي: جهات خارجية تتآمرعلى المغرب حرضت على "الهجرة الجماعية"
21 سبتمبر, 14:19 GMT
كما أن العديد من "مغاربة العالم المتواجدين بدول أوروبية سقطوا ضمن الضحايا الكثر للمجموعة، ويستقر غالبيتهم بإسبانيا، فضلا عن بلجيكا وهولندا، ناهيك عن ضحايا محتملين بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا".
ويتوقع أن يشكل توقيف رئيسة "مجموعة الخير" منعطفا جديدا من شأنه أن يكشف المزيد من الخيوط والعلاقات المتشابكة للقضية، التي باتت توصف بـ"أكبر عملية نصب" في تاريخ المغرب.
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