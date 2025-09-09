دراسة: تناول الكحول والمشروبات المحلاة يؤدي لتساقط الشعر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250909/دراسة-تناول-الكحول-والمشروبات-المحلاة-يؤدي-لتساقط-الشعر-1104657654.html
دراسة: تناول الكحول والمشروبات المحلاة يؤدي لتساقط الشعر
دراسة: تناول الكحول والمشروبات المحلاة يؤدي لتساقط الشعر
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة أمريكية جديدة أن "الإفراط في تناول الكحوليات والمشروبات المحلاة، يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة الإنسان أبرزها تساقط شعر الرأس". 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T13:14+0000
2025-09-09T13:14+0000
مجتمع
علوم
الصحة
كحول
مشروبات كحولية
كحوليات
فيتامين د
الشعر
تساقط الشعر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/09/1082989722_0:62:3065:1786_1920x0_80_0_0_e3ecf295ad40b1fa784dac86a62941fb.jpg
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن "الإفراط في تناول المشروبات الكحولية والمشروبات المحلاة يرتبط بتساقط الشعر، في حين أن تناول كميات صحية من الحديد وفيتامين "د" يرتبط بنمو الشعر بشكل صحي".وتقول الباحثة جوليا زومبانو، خبيرة التغذية في مركز "كليفلاند كلينيك" الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية، إن هذه النتائج لا تبعث على الدهشة لأن "المغذيات تلعب دورًا رئيسيًا في نمو أو تساقط الشعر".وفي إطار الدراسة فحص الباحثون 17 دراسة علمية من مختلف أنحاء العالم شملت 61 ألفا و332 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 7 و77 عاما، وكان 97% من المشاركين في الدراسة من النساء.وذكرت الباحثة زومبانو أن "السبب الأرجح للصلة بين تساقط الشعر وتناول المشروبات المحلاة والكحوليات هو الدور الذي تلعبه هذه المواد بالنسبة للميكروبيوم المعوي، ويقصد بذلك الميكروبات والفطريات التي تعيش بشكل طبيعي داخل الجهاز الهضمي للإنسان، وكذلك على امتصاص المغذيات، بمعنى أن من يستهلكون تلك المشروبات ربما يستهلكون كميات أقل من الغذاء".ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإن فيتامين "د" ضروري لتكوين الخلايا، التي تتحول إلى بصيلات الشعر، في حين أن الحديد يساعد في توصيل الأوكسجين إلى هذه البصيلات.علماء يتوصلون إلى بروتين لعلاج تساقط الشعردراسة: نقص "فيتامين د" قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية
https://sarabic.ae/20250826/دراسة-مشروب-شائع-قد-يزيد-تساقط-الشعر-لدى-الرجال-1104157272.html
https://sarabic.ae/20250717/دراسة-توضح-علاقة-فيتامين-د-بإبطاء-شيخوخة-الخلايا-1102758287.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/09/1082989722_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_7b70d4ea24ce26a2aee6bf644a9e659e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, كحول, مشروبات كحولية, كحوليات, فيتامين د, الشعر, تساقط الشعر
علوم, الصحة, كحول, مشروبات كحولية, كحوليات, فيتامين د, الشعر, تساقط الشعر

دراسة: تناول الكحول والمشروبات المحلاة يؤدي لتساقط الشعر

13:14 GMT 09.09.2025
© unsplash/ Adam Jaimeالتعافي من اضطراب شرب الكحول
التعافي من اضطراب شرب الكحول - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© unsplash/ Adam Jaime
تابعنا عبر
كشفت دراسة أمريكية جديدة أن "الإفراط في تناول الكحوليات والمشروبات المحلاة، يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة الإنسان أبرزها تساقط شعر الرأس".
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن "الإفراط في تناول المشروبات الكحولية والمشروبات المحلاة يرتبط بتساقط الشعر، في حين أن تناول كميات صحية من الحديد وفيتامين "د" يرتبط بنمو الشعر بشكل صحي".
وتقول الباحثة جوليا زومبانو، خبيرة التغذية في مركز "كليفلاند كلينيك" الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية، إن هذه النتائج لا تبعث على الدهشة لأن "المغذيات تلعب دورًا رئيسيًا في نمو أو تساقط الشعر".

وأضافت زومبانو، في تصريحات لموقع "هيلث" الإلكتروني المتخصص في الأبحاث الطبية أن "هذه الدراسة تساعد في رسم صورة أوضح للمغذيات المهمة من أجل نمو صحي للشعر".

الصلع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
مجتمع
دراسة: مشروب شائع قد يزيد تساقط الشعر لدى الرجال
26 أغسطس, 14:24 GMT
وفي إطار الدراسة فحص الباحثون 17 دراسة علمية من مختلف أنحاء العالم شملت 61 ألفا و332 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 7 و77 عاما، وكان 97% من المشاركين في الدراسة من النساء.

وأكد العلماء أن دور الكحوليات والمشروبات المحلاة في تساقط الشعر يمكن تفسيره نظريا بسبب بسيط، وهو أن هذه المواد تتعارض مع قدرة الجسم على امتصاص المغذيات اللازمة للحفاظ على صحة الشعر.

فيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
مجتمع
دراسة توضح علاقة فيتامين "د" بإبطاء شيخوخة الخلايا
17 يوليو, 11:31 GMT
وذكرت الباحثة زومبانو أن "السبب الأرجح للصلة بين تساقط الشعر وتناول المشروبات المحلاة والكحوليات هو الدور الذي تلعبه هذه المواد بالنسبة للميكروبيوم المعوي، ويقصد بذلك الميكروبات والفطريات التي تعيش بشكل طبيعي داخل الجهاز الهضمي للإنسان، وكذلك على امتصاص المغذيات، بمعنى أن من يستهلكون تلك المشروبات ربما يستهلكون كميات أقل من الغذاء".
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإن فيتامين "د" ضروري لتكوين الخلايا، التي تتحول إلى بصيلات الشعر، في حين أن الحديد يساعد في توصيل الأوكسجين إلى هذه البصيلات.
علماء يتوصلون إلى بروتين لعلاج تساقط الشعر
دراسة: نقص "فيتامين د" قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала