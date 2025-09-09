https://sarabic.ae/20250909/دراسة-تناول-الكحول-والمشروبات-المحلاة-يؤدي-لتساقط-الشعر-1104657654.html
دراسة: تناول الكحول والمشروبات المحلاة يؤدي لتساقط الشعر
دراسة: تناول الكحول والمشروبات المحلاة يؤدي لتساقط الشعر
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة أمريكية جديدة أن "الإفراط في تناول الكحوليات والمشروبات المحلاة، يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة الإنسان أبرزها تساقط شعر الرأس". 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T13:14+0000
2025-09-09T13:14+0000
2025-09-09T13:14+0000
مجتمع
علوم
الصحة
كحول
مشروبات كحولية
كحوليات
فيتامين د
الشعر
تساقط الشعر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/09/1082989722_0:62:3065:1786_1920x0_80_0_0_e3ecf295ad40b1fa784dac86a62941fb.jpg
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن "الإفراط في تناول المشروبات الكحولية والمشروبات المحلاة يرتبط بتساقط الشعر، في حين أن تناول كميات صحية من الحديد وفيتامين "د" يرتبط بنمو الشعر بشكل صحي".وتقول الباحثة جوليا زومبانو، خبيرة التغذية في مركز "كليفلاند كلينيك" الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية، إن هذه النتائج لا تبعث على الدهشة لأن "المغذيات تلعب دورًا رئيسيًا في نمو أو تساقط الشعر".وفي إطار الدراسة فحص الباحثون 17 دراسة علمية من مختلف أنحاء العالم شملت 61 ألفا و332 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 7 و77 عاما، وكان 97% من المشاركين في الدراسة من النساء.وذكرت الباحثة زومبانو أن "السبب الأرجح للصلة بين تساقط الشعر وتناول المشروبات المحلاة والكحوليات هو الدور الذي تلعبه هذه المواد بالنسبة للميكروبيوم المعوي، ويقصد بذلك الميكروبات والفطريات التي تعيش بشكل طبيعي داخل الجهاز الهضمي للإنسان، وكذلك على امتصاص المغذيات، بمعنى أن من يستهلكون تلك المشروبات ربما يستهلكون كميات أقل من الغذاء".ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإن فيتامين "د" ضروري لتكوين الخلايا، التي تتحول إلى بصيلات الشعر، في حين أن الحديد يساعد في توصيل الأوكسجين إلى هذه البصيلات.علماء يتوصلون إلى بروتين لعلاج تساقط الشعردراسة: نقص "فيتامين د" قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية
https://sarabic.ae/20250826/دراسة-مشروب-شائع-قد-يزيد-تساقط-الشعر-لدى-الرجال-1104157272.html
https://sarabic.ae/20250717/دراسة-توضح-علاقة-فيتامين-د-بإبطاء-شيخوخة-الخلايا-1102758287.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/09/1082989722_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_7b70d4ea24ce26a2aee6bf644a9e659e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة, كحول, مشروبات كحولية, كحوليات, فيتامين د, الشعر, تساقط الشعر
علوم, الصحة, كحول, مشروبات كحولية, كحوليات, فيتامين د, الشعر, تساقط الشعر
دراسة: تناول الكحول والمشروبات المحلاة يؤدي لتساقط الشعر
كشفت دراسة أمريكية جديدة أن "الإفراط في تناول الكحوليات والمشروبات المحلاة، يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة الإنسان أبرزها تساقط شعر الرأس".
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن "الإفراط في تناول المشروبات الكحولية والمشروبات المحلاة يرتبط بتساقط الشعر، في حين أن تناول كميات صحية من الحديد وفيتامين "د" يرتبط بنمو الشعر بشكل صحي".
وتقول الباحثة جوليا زومبانو، خبيرة التغذية في مركز "كليفلاند كلينيك" الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية، إن هذه النتائج لا تبعث على الدهشة لأن "المغذيات تلعب دورًا رئيسيًا في نمو أو تساقط الشعر".
وأضافت زومبانو، في تصريحات لموقع "هيلث" الإلكتروني المتخصص في الأبحاث الطبية أن "هذه الدراسة تساعد في رسم صورة أوضح للمغذيات المهمة من أجل نمو صحي للشعر".
وفي إطار الدراسة فحص الباحثون 17 دراسة علمية من مختلف أنحاء العالم شملت 61 ألفا و332 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 7 و77 عاما، وكان 97% من المشاركين في الدراسة من النساء.
وأكد العلماء أن دور الكحوليات والمشروبات المحلاة في تساقط الشعر يمكن تفسيره نظريا بسبب بسيط، وهو أن هذه المواد تتعارض مع قدرة الجسم على امتصاص المغذيات اللازمة للحفاظ على صحة الشعر.
وذكرت الباحثة زومبانو أن "السبب الأرجح للصلة بين تساقط الشعر
وتناول المشروبات المحلاة والكحوليات هو الدور الذي تلعبه هذه المواد بالنسبة للميكروبيوم المعوي، ويقصد بذلك الميكروبات والفطريات التي تعيش بشكل طبيعي داخل الجهاز الهضمي للإنسان، وكذلك على امتصاص المغذيات، بمعنى أن من يستهلكون تلك المشروبات ربما يستهلكون كميات أقل من الغذاء".
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"،
فإن فيتامين "د" ضروري لتكوين الخلايا، التي تتحول إلى بصيلات الشعر، في حين أن الحديد يساعد في توصيل الأوكسجين إلى هذه البصيلات.