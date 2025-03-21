https://sarabic.ae/20250321/اختراق-مفاجئ-في-علاج-تساقط-الشع-بواسطة-جل-السكر--1098845562.html

اختراق مفاجئ في علاج تساقط الشعر بواسطة "جل السكر"

اختراق مفاجئ في علاج تساقط الشعر بواسطة "جل السكر"

سبوتنيك عربي

اكتشف العلماء علاجًا جديدًا محتملًا للصلع الوراثي، وهو السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر لدى الرجال والنساء حول العالم. 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T19:15+0000

2025-03-21T19:15+0000

2025-03-21T19:39+0000

مجتمع

علوم

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بدأ الأمر ببحث عن سكر يوجد بشكل طبيعي في الجسم ويساعد في تكوين الحمض النووي: وهو جزء "الديوكسيريبوز" من حمض الديوكسيريبونوكلييك، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.أثناء دراسة كيفية شفاء هذه السكريات لجروح الفئران عند تطبيقها موضعيًا، لاحظ علماء من جامعة شيفيلد وجامعة كومساتس في باكستان أن الفراء المحيط بالآفات ينمو مجددًا بشكل أسرع من الفئران غير المعالجة.قام الباحثون يوميًا بدهن جرعة صغيرة من جل سكر الديوكسيريبوز على الجلد المكشوف، وفي غضون أسابيع، أظهر الفراء في هذه المنطقة نموًا قويًا، حيث أنبتت شعيرات فردية طويلة وسميكة.كما تم اختبار مينوكسيديل على نماذج فئران مصابة بالصلع، وتلقت بعض الحيوانات جرعة من كل من جل السكر والمينوكسيديل كاختبار إضافي.بالمقارنة مع الفئران التي تلقت جلًا بدون أي دواء، بدأت تلك التي تلقت جلًا يحتوي على سكر الديوكسيريبوز في إنبات بصيلات شعر جديدة.الصلع الوراثي، أو الثعلبة الأندروجينية، هي حالة طبيعية ناجمة عن العوامل الوراثية ومستويات الهرمونات والشيخوخة، وتختلف أعراضه بين الذكور والإناث.

https://sarabic.ae/20250321/علماء-يطورون-أطول-خط-اتصال-كمي-آمن-في-العالم-1098840550.html

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