مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: مشروب شائع قد يزيد تساقط الشعر لدى الرجال
دراسة: مشروب شائع قد يزيد تساقط الشعر لدى الرجال
كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود صلة بين الإفراط في تناول المشروبات السكرية وزيادة مخاطر تساقط الشعر، خاصة لدى الرجال. 26.08.2025
واستندت الدراسة إلى تحليل 17 دراسة شملت ما يقرب من 61 ألف مشارك، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". ويعود السبب إلى تأثير السكر الزائد في زيادة إفراز مادة الزهم في فروة الرأس، مما يؤدي إلى التهابات ونمو الميكروبات، ما يضعف بصيلات الشعر ويزيد من تساقطه. يُعد تساقط الشعر من التحديات الشائعة التي تواجه الرجال، حيث تُشير الإحصاءات إلى أن 66% منهم يعانون من درجات متفاوتة من هذه المشكلة بحلول سن الـ35.ويؤثر ذلك سلبا على الصحة النفسية والثقة بالنفس، فضلا عن التفاعلات الاجتماعية. فقد أظهرت النتائج أن مكملات فيتامين (د) تساهم في تقليل تساقط الشعر، بينما يعزز الحديد نموه. كما أن تناول الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والملفوف، يحسن كثافة الشعر، في حين يساعد الشاي الأخضر وفول الصويا في تقليل معدل التساقط.وأشارت الدراسة إلى أهمية البروتين في الحفاظ على قوة بصيلات الشعر ومنع ترققها. شدد الخبراء على أهمية التغذية المتوازنة في تعزيز صحة الشعر، مؤكدين أن تقليل استهلاك المشروبات الغازية قد يكون خطوة فعالة للحد من تساقط الشعر. ومع ذلك، دعوا إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج وفهم الآليات الكامنة وراءها بشكل أعمق. تُسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية اختياراتنا الغذائية في الحفاظ على صحة الشعر، داعية الرجال إلى مراجعة عاداتهم اليومية والحد من تناول المشروبات السكرية كجزء من نمط حياة صحي.
منوعات
منوعات

دراسة: مشروب شائع قد يزيد تساقط الشعر لدى الرجال

14:24 GMT 26.08.2025
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود صلة بين الإفراط في تناول المشروبات السكرية وزيادة مخاطر تساقط الشعر، خاصة لدى الرجال.
واستندت الدراسة إلى تحليل 17 دراسة شملت ما يقرب من 61 ألف مشارك، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
وأظهرت النتائج أن استهلاك أكثر من 3.5 لتر من المشروبات السكرية أسبوعيا، أي ما يعادل حوالي 11 علبة صودا، يرتبط بزيادة ملحوظة في احتمالية تساقط الشعر.
ويعود السبب إلى تأثير السكر الزائد في زيادة إفراز مادة الزهم في فروة الرأس، مما يؤدي إلى التهابات ونمو الميكروبات، ما يضعف بصيلات الشعر ويزيد من تساقطه.
يُعد تساقط الشعر من التحديات الشائعة التي تواجه الرجال، حيث تُشير الإحصاءات إلى أن 66% منهم يعانون من درجات متفاوتة من هذه المشكلة بحلول سن الـ35.
ويؤثر ذلك سلبا على الصحة النفسية والثقة بالنفس، فضلا عن التفاعلات الاجتماعية.
أكدت الدراسة أن النظام الغذائي يلعب دورا محوريا في الحفاظ على صحة الشعر.
فقد أظهرت النتائج أن مكملات فيتامين (د) تساهم في تقليل تساقط الشعر، بينما يعزز الحديد نموه.
كما أن تناول الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والملفوف، يحسن كثافة الشعر، في حين يساعد الشاي الأخضر وفول الصويا في تقليل معدل التساقط.
وأشارت الدراسة إلى أهمية البروتين في الحفاظ على قوة بصيلات الشعر ومنع ترققها.
شدد الخبراء على أهمية التغذية المتوازنة في تعزيز صحة الشعر، مؤكدين أن تقليل استهلاك المشروبات الغازية قد يكون خطوة فعالة للحد من تساقط الشعر.
ومع ذلك، دعوا إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج وفهم الآليات الكامنة وراءها بشكل أعمق.
تُسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية اختياراتنا الغذائية في الحفاظ على صحة الشعر، داعية الرجال إلى مراجعة عاداتهم اليومية والحد من تناول المشروبات السكرية كجزء من نمط حياة صحي.
