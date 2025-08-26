https://sarabic.ae/20250826/دراسة-مشروب-شائع-قد-يزيد-تساقط-الشعر-لدى-الرجال-1104157272.html

دراسة: مشروب شائع قد يزيد تساقط الشعر لدى الرجال

دراسة: مشروب شائع قد يزيد تساقط الشعر لدى الرجال

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود صلة بين الإفراط في تناول المشروبات السكرية وزيادة مخاطر تساقط الشعر، خاصة لدى الرجال. 26.08.2025, سبوتنيك عربي

واستندت الدراسة إلى تحليل 17 دراسة شملت ما يقرب من 61 ألف مشارك، وفقا لموقع "نيوز ميديكال". ويعود السبب إلى تأثير السكر الزائد في زيادة إفراز مادة الزهم في فروة الرأس، مما يؤدي إلى التهابات ونمو الميكروبات، ما يضعف بصيلات الشعر ويزيد من تساقطه. يُعد تساقط الشعر من التحديات الشائعة التي تواجه الرجال، حيث تُشير الإحصاءات إلى أن 66% منهم يعانون من درجات متفاوتة من هذه المشكلة بحلول سن الـ35.ويؤثر ذلك سلبا على الصحة النفسية والثقة بالنفس، فضلا عن التفاعلات الاجتماعية. فقد أظهرت النتائج أن مكملات فيتامين (د) تساهم في تقليل تساقط الشعر، بينما يعزز الحديد نموه. كما أن تناول الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والملفوف، يحسن كثافة الشعر، في حين يساعد الشاي الأخضر وفول الصويا في تقليل معدل التساقط.وأشارت الدراسة إلى أهمية البروتين في الحفاظ على قوة بصيلات الشعر ومنع ترققها. شدد الخبراء على أهمية التغذية المتوازنة في تعزيز صحة الشعر، مؤكدين أن تقليل استهلاك المشروبات الغازية قد يكون خطوة فعالة للحد من تساقط الشعر. ومع ذلك، دعوا إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج وفهم الآليات الكامنة وراءها بشكل أعمق. تُسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية اختياراتنا الغذائية في الحفاظ على صحة الشعر، داعية الرجال إلى مراجعة عاداتهم اليومية والحد من تناول المشروبات السكرية كجزء من نمط حياة صحي.

