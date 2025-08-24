https://sarabic.ae/20250824/دراسة-توضح-كيف-يسلب-مرض-ألزهايمر-حاسة-الشم--1104097920.html

دراسة توضح كيف يسلب مرض "ألزهايمر" حاسة الشم

دراسة توضح كيف يسلب مرض "ألزهايمر" حاسة الشم

24.08.2025

ركّز باحثون من المركز الألماني للبحوث الشمية (DZNE) وجامعة لودفيغ ماكسيميليانز في ميونخ على منطقة دماغية تُعرف بـ"الموضع الأزرق" (LC)، وهي منطقة صغيرة لم تُدرس بما فيه الكفاية، تلعب دورا حاسما في تنظيم وظائف مثل تدفق الدم الدماغي، دورات النوم والاستيقاظ، والمعالجة الحسية، بما في ذلك حاسة الشم، وفقا لموقع "نيو أطلس".باستخدام نموذج فأر يُحاكي المراحل المبكرة لمرض ألزهايمر، اكتشف الباحثون أن الألياف العصبية في الموضع الأزرق، التي تربطها بالبصلة الشمية، بدأت تتدهور في وقت مبكر، حتى قبل ظهور أعراض مثل فقدان الذاكرة.و باستخدام تقنية تصوير ثلاثي الأبعاد متقدمة تُعرف بـ"iDISCO+"، رصد الباحثون أن هذه الألياف تُظهر تعبيرا غير طبيعي عن مادة "فوسفاتيديل سيرين" على سطحها.أكدت اختبارات سلوكية أجريت على الفئران ضعف قدرتها على اكتشاف الروائح والتمييز بينها نتيجة هذا التدهور.وفي سياق دراسة البشر، أظهر تحليل أنسجة دماغية لمرضى ألزهايمر بعد الوفاة علامات مشابهة لتدهور الألياف العصبية في الموضع الأزرق، إلى جانب نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة. كما كشفت فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني لأشخاص في المراحل المبكرة من المرض عن اضطرابات مماثلة في مسار الموضع الأزرق والبصلة الشمية.هذا الفرط في النشاط يؤدي إلى إشارات غير طبيعية تجعل الألياف العصبية تبدو معيبة، فتُزيلها الخلايا الدبقية في عملية تُعرف بـ"التقليم المشبكي".وتفتح هذه النتائج آفاقا واعدة لتطوير أدوات تشخيص مبكرة تعتمد على اختبارات حاسة الشم، إلى جانب علاجات وقائية تستهدف الخلل المناعي في مراحل مبكرة من المرض. ويؤكد الدكتور يواكيم هيرمس، قائد فريق البحث، أن هذه الاكتشافات قد تمهد الطريق للكشف المبكر عن الأشخاص المعرضين لألزهايمر، مما يتيح تدخلات علاجية أكثر فعالية، مثل استخدام الأجسام المضادة لأميلويد بيتا، قبل تفاقم الضرر العصبي.

