دراسة توضح كيف يسلب مرض "ألزهايمر" حاسة الشم
كشفت دراسة حديثة، نُشرت في دورية "نيتشر كومينيكيشن"، عن تفاصيل جديدة حول الآلية التي تؤدي إلى فقدان حاسة الشم لمرضى ألزهايمر، مشيرة إلى أن السبب لا يكمن في الأنف أو البصلة الشمية كما كان يعتقد سابقا، بل في منطقة دماغية أخرى.
ركّز باحثون من المركز الألماني للبحوث الشمية (DZNE) وجامعة لودفيغ ماكسيميليانز في ميونخ على منطقة دماغية تُعرف بـ"الموضع الأزرق" (LC)، وهي منطقة صغيرة لم تُدرس بما فيه الكفاية، تلعب دورا حاسما في تنظيم وظائف مثل تدفق الدم الدماغي، دورات النوم والاستيقاظ، والمعالجة الحسية، بما في ذلك حاسة الشم، وفقا لموقع "نيو أطلس".
وأوضح الدكتور لارس بايجر، أحد الباحثين الرئيسيين، أن هذه المنطقة ترسل أليافا عصبية إلى البصلة الشمية، حيث تُعالج الروائح، لكنها لا تنقل إشارات الشم مباشرة، بل تُفرز النورأدرينالين، وهو ناقل عصبي يؤثر على الحواس والانتباه.
باستخدام نموذج فأر يُحاكي المراحل المبكرة لمرض ألزهايمر، اكتشف الباحثون أن الألياف العصبية في الموضع الأزرق، التي تربطها بالبصلة الشمية، بدأت تتدهور في وقت مبكر، حتى قبل ظهور أعراض مثل فقدان الذاكرة.
و باستخدام تقنية تصوير ثلاثي الأبعاد متقدمة تُعرف بـ"iDISCO+"، رصد الباحثون أن هذه الألياف تُظهر تعبيرا غير طبيعي عن مادة "فوسفاتيديل سيرين" على سطحها.
هذا التعبير يحفز الخلايا الدبقية الصغيرة، وهي خلايا مناعية في الدماغ، لابتلاع هذه الألياف وإزالتها، مما يعطل الإشارات الشمية.
أكدت اختبارات سلوكية أجريت على الفئران ضعف قدرتها على اكتشاف الروائح والتمييز بينها نتيجة هذا التدهور.
وفي سياق دراسة البشر، أظهر تحليل أنسجة دماغية لمرضى ألزهايمر بعد الوفاة علامات مشابهة لتدهور الألياف العصبية في الموضع الأزرق، إلى جانب نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة.
كما كشفت فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني لأشخاص في المراحل المبكرة من المرض عن اضطرابات مماثلة في مسار الموضع الأزرق والبصلة الشمية.
أمس, 13:16 GMT
وأشار بايجر إلى أن هذه التغيرات تنجم عن فرط نشاط الخلايا العصبية المصابة بسبب تراكم بروتين أميلويد بيتا، وهو أحد السمات المبكرة لألزهايمر.
هذا الفرط في النشاط يؤدي إلى إشارات غير طبيعية تجعل الألياف العصبية تبدو معيبة، فتُزيلها الخلايا الدبقية في عملية تُعرف بـ"التقليم المشبكي".
وتفتح هذه النتائج آفاقا واعدة لتطوير أدوات تشخيص مبكرة تعتمد على اختبارات حاسة الشم، إلى جانب علاجات وقائية تستهدف الخلل المناعي في مراحل مبكرة من المرض.
ويؤكد الدكتور يواكيم هيرمس، قائد فريق البحث، أن هذه الاكتشافات قد تمهد الطريق للكشف المبكر عن الأشخاص المعرضين لألزهايمر، مما يتيح تدخلات علاجية أكثر فعالية، مثل استخدام الأجسام المضادة لأميلويد بيتا، قبل تفاقم الضرر العصبي.
