دراسة توضح أضرار شرب الماء مع الوجبات

سبوتنيك عربي

يُعد شرب الماء جزءا أساسيا للحفاظ على صحة الجسم، لكن توقيت وكمية الماء المستهلك قد يؤثران بشكل كبير على عملية الهضم. 25.08.2025, سبوتنيك عربي

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/0e/1050140444_59:0:1442:778_1920x0_80_0_0_1f59d2c7ba4da6011247f6b057e7ab36.jpg

ونقلا عن موقع "تايمز أوف إنديا"، هناك مخاطر محتملة للإفراط في شرب الماء مع الوجبات. تشير الدراسات إلى أن الإفراط في شرب الماء أثناء أو بعد الوجبات مباشرة قد يعيق عملية الهضم. تعتمد المعدة على العصائر الحمضية والإنزيمات لتفكيك الطعام، لكن تناول كميات كبيرة من الماء قد يخفف تركيز هذه العصائر، مما يبطئ عملية الهضم ويقلل من امتصاص العناصر الغذائية الضرورية مثل الحديد وفيتامين B12.وتشمل المخاطر المحتملة للإفراط في شرب الماء مع الوجبات: إضعاف الإنزيمات الهضمية: مما يؤخر هضم الطعام.ضعف امتصاص العناصر الغذائية: خاصة المعادن والفيتامينات الأساسية.الشعور بالانزعاج: نتيجة الانتفاخ وزيادة الثقل في المعدة.نقص صوديوم الدم: وهي حالة نادرة قد تسبب الصداع، الغثيان، أو الارتباك بسبب اختلال توازن الأملاح في الجسم.وللحفاظ على الترطيب دون التأثير على الهضم، ينصح الخبراء بشرب الماء قبل الوجبات بمدة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة، مع الاكتفاء برشفات صغيرة أثناء تناول الطعام. كما يُفضل اختيار الماء الدافئ أو بدرجة حرارة الغرفة، لأنه أقل تأثيرا على عملية الهضم مقارنة بالماء البارد.إضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الترطيب من خلال تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الخيار، البطيخ، والحساء، مع توزيع كمية الماء المستهلكة على مدار اليوم لتجنب الضغط على المعدة أثناء الوجبات.في النهاية، الترطيب ضروري، لكن الاعتدال في توقيت وكمية شرب الماء مع الوجبات يضمن الاستفادة القصوى منه دون الإضرار بالهضم أو الصحة العامة.

