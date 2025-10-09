دراسة: اقتناء الكلاب يقلل مخاطر إصابة الأطفال بالربو

عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
وأجرى فريق من الباحثين في مستشفى متخصص بمعالجة الأطفال في تورنتو دراسة شملت أكثر من ألف طفل، حيث جمعوا عينات أتربة من منازلهم خلال الأشهر الأولى من حياتهم، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".وخضعت هذه العينات لفحوصات للكشف عن ثلاثة أنواع شائعة من مسببات الحساسية المرتبطة بالحيوانات الأليفة. ونُشرت نتائج الدراسة خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية للأمراض التنفسية، حيث أُجريت اختبارات لوظائف الرئة للأطفال عند بلوغهم سن الخامسة، إلى جانب تحليل عينات دم لتحديد أي عوامل وراثية قد تزيد من مخاطر الإصابة بالربو.ونقل موقع "هيلث داي" المتخصص عن الدكتور جاكوب ماكوي، أحد الباحثين في مستشفى الأطفال بتورنتو، قوله: "تشير النتائج إلى أن التعرض لمسببات الحساسية المرتبطة بالكلاب قد يمنع اكتساب الحساسية تجاه المؤثرات الخارجية، من خلال تغيير التركيبة الميكروبية في الأنف أو التأثير على جهاز المناعة". يُذكر أن الربو يُعد من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا بين الأطفال، مما يبرز أهمية هذه الدراسة في فهم العوامل التي قد تحمي الأطفال من الإصابة به.
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون في كندا، أن اقتناء كلب في المنزل قد يسهم في تقليل احتمالات إصابة الأطفال بالربو بنسبة تصل إلى 48%، في حين لا يوفر اقتناء القطط أي حماية مماثلة.
وأجرى فريق من الباحثين في مستشفى متخصص بمعالجة الأطفال في تورنتو دراسة شملت أكثر من ألف طفل، حيث جمعوا عينات أتربة من منازلهم خلال الأشهر الأولى من حياتهم، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
وخضعت هذه العينات لفحوصات للكشف عن ثلاثة أنواع شائعة من مسببات الحساسية المرتبطة بالحيوانات الأليفة.
خلايا سرطانية - السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
مجتمع
دراسة: مياه الشرب المعبأة قد تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان بسبب البلاستيك الدقيق
أمس, 19:01 GMT
ونُشرت نتائج الدراسة خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية للأمراض التنفسية، حيث أُجريت اختبارات لوظائف الرئة للأطفال عند بلوغهم سن الخامسة، إلى جانب تحليل عينات دم لتحديد أي عوامل وراثية قد تزيد من مخاطر الإصابة بالربو.
وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين تعرضوا لمسبب الحساسية "إف 1" المرتبط بالكلاب سجلوا انخفاضًا كبيرًا في احتمالات الإصابة بالربو، مع تحسن في وظائف الرئة، حتى في وجود عوامل وراثية تزيد من المخاطر.
الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
مجتمع
دراسة: النساء أكثر عرضة وراثيا للاكتئاب مقارنة بالرجال
أمس, 13:51 GMT
في المقابل، لم يُظهر التعرض لمسبب الحساسية "فيل دي 1" المرتبط بالقطط أي تأثير وقائي.
ونقل موقع "هيلث داي" المتخصص عن الدكتور جاكوب ماكوي، أحد الباحثين في مستشفى الأطفال بتورنتو، قوله: "تشير النتائج إلى أن التعرض لمسببات الحساسية المرتبطة بالكلاب قد يمنع اكتساب الحساسية تجاه المؤثرات الخارجية، من خلال تغيير التركيبة الميكروبية في الأنف أو التأثير على جهاز المناعة".
يُذكر أن الربو يُعد من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا بين الأطفال، مما يبرز أهمية هذه الدراسة في فهم العوامل التي قد تحمي الأطفال من الإصابة به.
