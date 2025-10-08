https://sarabic.ae/20251008/دراسة-مياه-الشرب-المعبأة-قد-تزيد-مخاطر-الإصابة-بالسرطان-بسبب-البلاستيك-الدقيق-1105772879.html

دراسة: مياه الشرب المعبأة قد تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان بسبب البلاستيك الدقيق

دراسة: مياه الشرب المعبأة قد تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان بسبب البلاستيك الدقيق

حذرت دراسة حديثة من أن مياه الشرب المعبأة في زجاجات بلاستيكية قد تحتوي على جزيئات بلاستيك دقيقة تشكل خطرًا صحيًا، حيث يمكنها اختراق دفاعات الجسم والتراكم في... 08.10.2025

الدراسة، التي أشرفت عليها خبيرة إدارة البيئة سارة ساجدي من جامعة كونكورديا، كشفت أن الأفراد الذين يعتمدون على المياه المعبأة بانتظام يتعرضون سنويًا لما يقرب من 90 ألف جزيء بلاستيك دقيق إضافي مقارنة بمستخدمي مياه الصنبور، وفقا لموقع "ساينس دايلي". هذه الجزيئات المجهرية، التي قد لا يتجاوز حجمها ميكرونين، تتكون أثناء عمليات تصنيع وتخزين ونقل المياه المعبأة.وقالت: "لا مانع من استخدام المياه المعبأة في حالات الطوارئ، لكنها لا ينبغي أن تكون عادة يومية"، داعية إلى تعزيز الوعي العام بالمخاطر طويلة الأمد. ونُشرت الدراسة في مجلة Journal of Hazardous Materials، وأظهرت أدلة متزايدة تربط التعرض للبلاستيك الدقيق بالتهابات مزمنة، الإجهاد التأكسدي، اضطرابات الهرمونات، العقم، تلف الأعصاب، والسرطان. كما أشارت إلى أن هذه الجزيئات قد تعطل ميكروبيوم الأمعاء، مما يؤثر على البكتيريا النافعة ويزيد مخاطر الإصابة بأمراض مثل سرطان القولون والاكتئاب. ويُعتقد أن هذه الجزيئات قد تحمل مواد كيميائية ضارة أو تشكل أغشية حيوية تتيح تكاثر البكتيريا الضارة، مما يفاقم المخاطر الصحية. ورغم ذلك، تبقى الآثار طويلة الأمد غير واضحة تمامًا بسبب محدودية الأبحاث العالمية المعيارية. ودعت ساجدي إلى تشريعات أكثر صرامة للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، مطالبة بوضع ملصقات إلزامية توضح وجود البلاستيك الدقيق في المنتجات وتأثيراته الصحية، مع محاسبة الشركات على دورة حياة منتجاتها.كما نصحت الأفراد بالتحول إلى أدوات زجاجية أو معدنية لتقليل التعرض للبلاستيك. واختتمت ساجدي بالتأكيد على أهمية مكافحة تلوث البلاستيك الدقيق لضمان "مستقبل أكثر استدامة وأمانًا لمصادر مياه الشرب".

