دراسة: النساء أكثر عرضة وراثيا للاكتئاب مقارنة بالرجال

كشفت دراسة أسترالية رائدة، نُشرت في مجلة " نيتشر كوميونيكيشنز"، أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بسبب عوامل وراثية، مما قد يُحدث نقلة نوعية في تصميم علاجات أكثر تخصيصًا لهذا الاضطراب النفسي.
قاد الدراسة باحثون من معهد بيرغوفر للأبحاث الطبية في أستراليا
، حيث حللوا الحمض النووي لنحو 200 ألف شخص مصاب بالاكتئاب، في واحدة من أكبر الدراسات في هذا المجال، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
وأظهرت النتائج أن النساء لديهن ضعف عدد العلامات الجينية المرتبطة بالاكتئاب مقارنة بالرجال، حيث تم تحديد نحو 13 ألف علامة جينية لدى النساء مقابل 7 آلاف لدى الرجال.
وأوضحت الباحثة جودي توماس أن هذه الاختلافات الجينية قد تفسر سبب معاناة النساء المصابات بالاكتئاب
من أعراض أيضية، مثل تقلبات الوزن وتغيرات مستويات الطاقة، بشكل أكبر من الرجال.
وأضافت أن فهم هذه العوامل الجينية يمهد الطريق لتطوير علاجات مخصصة تناسب احتياجات الجنسين.
وأشارت الباحثة بريتاني ميتشل إلى أن معظم الأبحاث والأدوية الحالية تركز على الرجال، مما يبرز أهمية هذه الدراسة في سد الفجوة المعرفية حول تأثير الاكتئاب على النساء.
ويُعد الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا، إذ يؤثر على أكثر من 300 مليون شخص عالميًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية
.
تؤكد هذه النتائج على الحاجة إلى نهج أكثر شمولية في دراسة الاكتئاب، مع مراعاة الفروق الجينية بين الجنسين لتحسين فعالية العلاجات المستقبلية.