دراسة: النساء أكثر عرضة وراثيا للاكتئاب مقارنة بالرجال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251008/دراسة-النساء-أكثر-عرضة-وراثيا-للاكتئاب-مقارنة-بالرجال-1105760508.html
دراسة: النساء أكثر عرضة وراثيا للاكتئاب مقارنة بالرجال
دراسة: النساء أكثر عرضة وراثيا للاكتئاب مقارنة بالرجال
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة أسترالية رائدة، نُشرت في مجلة " نيتشر كوميونيكيشنز"، أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بسبب عوامل وراثية، مما قد يُحدث نقلة نوعية في تصميم... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T13:51+0000
2025-10-08T13:51+0000
مجتمع
منوعات
أستراليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101764/93/1017649351_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_0564d223218f44cedafd109d1abe7fda.jpg
قاد الدراسة باحثون من معهد بيرغوفر للأبحاث الطبية في أستراليا، حيث حللوا الحمض النووي لنحو 200 ألف شخص مصاب بالاكتئاب، في واحدة من أكبر الدراسات في هذا المجال، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".وأوضحت الباحثة جودي توماس أن هذه الاختلافات الجينية قد تفسر سبب معاناة النساء المصابات بالاكتئاب من أعراض أيضية، مثل تقلبات الوزن وتغيرات مستويات الطاقة، بشكل أكبر من الرجال.وأضافت أن فهم هذه العوامل الجينية يمهد الطريق لتطوير علاجات مخصصة تناسب احتياجات الجنسين.ويُعد الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا، إذ يؤثر على أكثر من 300 مليون شخص عالميًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.تؤكد هذه النتائج على الحاجة إلى نهج أكثر شمولية في دراسة الاكتئاب، مع مراعاة الفروق الجينية بين الجنسين لتحسين فعالية العلاجات المستقبلية.
https://sarabic.ae/20251008/دراسة-القسوة-على-الحيوانات-قد-تعكس-ميولا-سيكوباتية-وسادية-1105759801.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101764/93/1017649351_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_11d3a68aa19909ea1a7da08b5792ec91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أستراليا
منوعات, أستراليا

دراسة: النساء أكثر عرضة وراثيا للاكتئاب مقارنة بالرجال

13:51 GMT 08.10.2025
© planet-todayالاكتئاب
الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© planet-today
تابعنا عبر
كشفت دراسة أسترالية رائدة، نُشرت في مجلة " نيتشر كوميونيكيشنز"، أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بسبب عوامل وراثية، مما قد يُحدث نقلة نوعية في تصميم علاجات أكثر تخصيصًا لهذا الاضطراب النفسي.
قاد الدراسة باحثون من معهد بيرغوفر للأبحاث الطبية في أستراليا، حيث حللوا الحمض النووي لنحو 200 ألف شخص مصاب بالاكتئاب، في واحدة من أكبر الدراسات في هذا المجال، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وأظهرت النتائج أن النساء لديهن ضعف عدد العلامات الجينية المرتبطة بالاكتئاب مقارنة بالرجال، حيث تم تحديد نحو 13 ألف علامة جينية لدى النساء مقابل 7 آلاف لدى الرجال.

وأوضحت الباحثة جودي توماس أن هذه الاختلافات الجينية قد تفسر سبب معاناة النساء المصابات بالاكتئاب من أعراض أيضية، مثل تقلبات الوزن وتغيرات مستويات الطاقة، بشكل أكبر من الرجال.
صورة لأنثى الدب ماشا وهي تستمتع بحمام في حديقة الحيوانات بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
مجتمع
دراسة: القسوة على الحيوانات قد تعكس ميولا سيكوباتية وسادية
13:21 GMT
وأضافت أن فهم هذه العوامل الجينية يمهد الطريق لتطوير علاجات مخصصة تناسب احتياجات الجنسين.
وأشارت الباحثة بريتاني ميتشل إلى أن معظم الأبحاث والأدوية الحالية تركز على الرجال، مما يبرز أهمية هذه الدراسة في سد الفجوة المعرفية حول تأثير الاكتئاب على النساء.
ويُعد الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا، إذ يؤثر على أكثر من 300 مليون شخص عالميًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
تؤكد هذه النتائج على الحاجة إلى نهج أكثر شمولية في دراسة الاكتئاب، مع مراعاة الفروق الجينية بين الجنسين لتحسين فعالية العلاجات المستقبلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала