دراسة: مشاكل الجلد قد تكون إشارة مبكرة لاضطرابات نفسية
أظهرت دراسة حديثة، قدّمت خلال اجتماع الكلية الأوروبية لعلم الأدوية العصبية (ECNP)، أن مشاكل الجلد قد تكون بمثابة مرآة تعكس اضطرابات نفسية خفية، ما يشير إلى
وأشارت الدراسة إلى أن الأفراد الذين يعانون من نوبات ذهانية مصحوبة بأعراض جلدية، مثل الطفح الجلدي، الحكة، أو الحساسية للضوء، أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وظهور أفكار انتحارية مقارنة بمن لا يعانون من هذه المشاكل، وفقا لموقع "ساينس دايلي". وأكد الدكتور خواكين غالفان، أحد الباحثين، أن “الأعراض الجلدية قد تكون مؤشرًا لشدة الاضطرابات النفسية، ما يساعد الأطباء على تحديد الحالات التي تتطلب تدخلات علاجية عاجلة ومخصصة”. ويدعو الخبراء إلى النظر إلى العناية بالبشرة كجزء من الرعاية الصحية الشاملة، مشددين على أهمية رصد التغيرات الجلدية إلى جانب التغيرات المزاجية أو السلوكية، كخطوة أساسية للكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية وتحسين جودة العلاج.
أظهرت دراسة حديثة، قدّمت خلال اجتماع الكلية الأوروبية لعلم الأدوية العصبية (ECNP)، أن مشاكل الجلد قد تكون بمثابة مرآة تعكس اضطرابات نفسية خفية، ما يشير إلى ارتباط وثيق بين صحة البشرة والحالة العقلية.
وأشارت الدراسة إلى أن الأفراد الذين يعانون من نوبات ذهانية مصحوبة بأعراض جلدية، مثل الطفح الجلدي، الحكة، أو الحساسية للضوء، أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب
وظهور أفكار انتحارية مقارنة بمن لا يعانون من هذه المشاكل، وفقا لموقع "ساينس دايلي".
وأوضح الباحثون أن العلاقة بين الجلد والدماغ قد ترجع إلى تطورهما من الطبقة الجنينية ذاتها، المعروفة باسم الأديم الخارجي، بالإضافة إلى تأثير عوامل مشتركة مثل الالتهابات والتوتر النفسي، التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض الجلدية والنفسية معًا.
وأكد الدكتور خواكين غالفان، أحد الباحثين، أن “الأعراض الجلدية قد تكون مؤشرًا لشدة الاضطرابات النفسية
، ما يساعد الأطباء على تحديد الحالات التي تتطلب تدخلات علاجية عاجلة ومخصصة”.
ويدعو الخبراء إلى النظر إلى العناية بالبشرة كجزء من الرعاية الصحية الشاملة
، مشددين على أهمية رصد التغيرات الجلدية إلى جانب التغيرات المزاجية أو السلوكية، كخطوة أساسية للكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية وتحسين جودة العلاج.