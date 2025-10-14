عربي
دراسة: مشاكل الجلد قد تكون إشارة مبكرة لاضطرابات نفسية
دراسة: مشاكل الجلد قد تكون إشارة مبكرة لاضطرابات نفسية
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة، قدّمت خلال اجتماع الكلية الأوروبية لعلم الأدوية العصبية (ECNP)، أن مشاكل الجلد قد تكون بمثابة مرآة تعكس اضطرابات نفسية خفية، ما يشير إلى...
13:45 GMT 14.10.2025
أظهرت دراسة حديثة، قدّمت خلال اجتماع الكلية الأوروبية لعلم الأدوية العصبية (ECNP)، أن مشاكل الجلد قد تكون بمثابة مرآة تعكس اضطرابات نفسية خفية، ما يشير إلى ارتباط وثيق بين صحة البشرة والحالة العقلية.
وأشارت الدراسة إلى أن الأفراد الذين يعانون من نوبات ذهانية مصحوبة بأعراض جلدية، مثل الطفح الجلدي، الحكة، أو الحساسية للضوء، أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وظهور أفكار انتحارية مقارنة بمن لا يعانون من هذه المشاكل، وفقا لموقع "ساينس دايلي".
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
مجتمع
دراسة: تلوث الهواء يرفع مخاطر انقطاع النفس أثناء النوم
أمس, 19:59 GMT
وأوضح الباحثون أن العلاقة بين الجلد والدماغ قد ترجع إلى تطورهما من الطبقة الجنينية ذاتها، المعروفة باسم الأديم الخارجي، بالإضافة إلى تأثير عوامل مشتركة مثل الالتهابات والتوتر النفسي، التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض الجلدية والنفسية معًا.
وأكد الدكتور خواكين غالفان، أحد الباحثين، أن “الأعراض الجلدية قد تكون مؤشرًا لشدة الاضطرابات النفسية، ما يساعد الأطباء على تحديد الحالات التي تتطلب تدخلات علاجية عاجلة ومخصصة”.
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
مجتمع
دراسة: أربعة عوامل رئيسية وراء 99% من حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية
أمس, 19:55 GMT
ويدعو الخبراء إلى النظر إلى العناية بالبشرة كجزء من الرعاية الصحية الشاملة، مشددين على أهمية رصد التغيرات الجلدية إلى جانب التغيرات المزاجية أو السلوكية، كخطوة أساسية للكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية وتحسين جودة العلاج.
