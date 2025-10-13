دراسة: تلوث الهواء يرفع مخاطر انقطاع النفس أثناء النوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251013/دراسة-تلوث-الهواء-يرفع-مخاطر-انقطاع-النفس-أثناء-النوم-1105976873.html
دراسة: تلوث الهواء يرفع مخاطر انقطاع النفس أثناء النوم
دراسة: تلوث الهواء يرفع مخاطر انقطاع النفس أثناء النوم
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات عالية من تلوث الهواء أكثر عرضة للإصابة بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T19:59+0000
2025-10-13T19:59+0000
مجتمع
منوعات
أخبار إسبانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096938288_0:2:1568:884_1920x0_80_0_0_bc04989ad507405dff8fbcd9c5ee7d2b.jpg
وأظهرت الدراسة، التي نشرتها دورية "الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي"، أن تحسين جودة الهواء يمكن أن يقلل من هذه المخاطر ويعزز جودة النوم والصحة العامة، وفقا لما نشره موقع "نيو أتلاس".وأوضح بينغو، خلال تقديمه النتائج في مؤتمر الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي، أن انقطاع النفس أثناء النوم يرتبط تقليديًا بكبار السن وزيادة الوزن، لكن تلوث الهواء يظهر كعامل متزايد الأهمية. وأشارت الدراسة إلى أن الجسيمات الدقيقة (PM10)، الناتجة عن مصادر مثل عوادم السيارات والمصانع، تزيد من شدة انقطاع النفس. فمع كل زيادة بوحدة واحدة في مستويات PM10، يرتفع معدل الاضطرابات التنفسية بمقدار 0.41 اضطراب لكل ساعة نوم. وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبدو صغيرة على المستوى الفردي، فإن تأثيرها كبير على المستوى الجماعي، حيث سجلت المناطق منخفضة التلوث معدلات أقل من انقطاع النفس مقارنة بالمناطق ذات التلوث العالي. وأضاف: "تؤكد النتائج أهمية العوامل البيئية، مثل جودة الهواء، في تفاقم هذه الحالة." من جانبها، أكدت البروفيسورة صوفيا شيزا، رئيسة مجموعة ERS لاضطرابات التنفس أثناء النوم بجامعة كريت، أن هذه الدراسة تسلط الضوء على ضرورة مراعاة جودة الهواء عند علاج المصابين بانقطاع النفس. وأضافت: "معالجة تلوث الهواء ليست مفيدة للبيئة فحسب، بل ضرورية لصحة الرئتين وجودة النوم." ويُعد انقطاع النفس أثناء النوم حالة خطيرة تزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، النوبات القلبية، السكتات الدماغية، قصور القلب، مرض السكري من النوع الثاني، الاكتئاب، والاضطرابات الإدراكية. وتوصي الدراسة باستخدام أجهزة تنقية الهواء الداخلية لتقليل مخاطر انقطاع النفس الناتج عن التلوث، مما يعزز أهمية الوقاية البيئية لتحسين الصحة العامة.
https://sarabic.ae/20251011/دراسة-أجهزة-الاستنشاق-تنتج-انبعاثات-كربونية-تعادل-نصف-مليون-سيارة-سنويا-1105872063.html
https://sarabic.ae/20251009/دراسة-اقتناء-الكلاب-يقلل-مخاطر-إصابة-الأطفال-بالربو-1105781940.html
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096938288_175:0:1568:1045_1920x0_80_0_0_45d77147709428e976e91f21f6275c0e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار إسبانيا
منوعات, أخبار إسبانيا

دراسة: تلوث الهواء يرفع مخاطر انقطاع النفس أثناء النوم

19:59 GMT 13.10.2025
© Photo / Unsplash/ Chris LeBoutillier تلوث الهواء
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© Photo / Unsplash/ Chris LeBoutillier
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات عالية من تلوث الهواء أكثر عرضة للإصابة بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.
وأظهرت الدراسة، التي نشرتها دورية "الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي"، أن تحسين جودة الهواء يمكن أن يقلل من هذه المخاطر ويعزز جودة النوم والصحة العامة، وفقا لما نشره موقع "نيو أتلاس".
قاد الدراسة مارتينو بينغو، الأستاذ المشارك بجامعة ميلانو-بيكوكا في مدريد، وحلل بيانات 19,325 مريضًا يعانون من انقطاع النفس الانسدادي في 25 مدينة بـ14 دولة أوروبية، مع الاستعانة بسجلات جودة الهواء من خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة الغلاف الجوي (CAMS).
وأوضح بينغو، خلال تقديمه النتائج في مؤتمر الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي، أن انقطاع النفس أثناء النوم يرتبط تقليديًا بكبار السن وزيادة الوزن، لكن تلوث الهواء يظهر كعامل متزايد الأهمية.
جهاز استنشاق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
مجتمع
دراسة: أجهزة الاستنشاق تنتج انبعاثات كربونية تعادل نصف مليون سيارة سنويا
11 أكتوبر, 10:56 GMT
وأشارت الدراسة إلى أن الجسيمات الدقيقة (PM10)، الناتجة عن مصادر مثل عوادم السيارات والمصانع، تزيد من شدة انقطاع النفس. فمع كل زيادة بوحدة واحدة في مستويات PM10، يرتفع معدل الاضطرابات التنفسية بمقدار 0.41 اضطراب لكل ساعة نوم.
وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبدو صغيرة على المستوى الفردي، فإن تأثيرها كبير على المستوى الجماعي، حيث سجلت المناطق منخفضة التلوث معدلات أقل من انقطاع النفس مقارنة بالمناطق ذات التلوث العالي.
وأكد بينغو وجود علاقة واضحة بين التعرض طويل الأمد للجسيمات الدقيقة (PM10) وتفاقم انقطاع النفس الانسدادي، مشيرًا إلى اختلاف تأثير التلوث بين المدن الأوروبية نتيجة عوامل مثل المناخ المحلي، نوع التلوث، وأنظمة التشخيص الصحية.
وأضاف: "تؤكد النتائج أهمية العوامل البيئية، مثل جودة الهواء، في تفاقم هذه الحالة."
كلب أليف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
مجتمع
دراسة: اقتناء الكلاب يقلل مخاطر إصابة الأطفال بالربو
9 أكتوبر, 06:27 GMT
من جانبها، أكدت البروفيسورة صوفيا شيزا، رئيسة مجموعة ERS لاضطرابات التنفس أثناء النوم بجامعة كريت، أن هذه الدراسة تسلط الضوء على ضرورة مراعاة جودة الهواء عند علاج المصابين بانقطاع النفس.
وأضافت: "معالجة تلوث الهواء ليست مفيدة للبيئة فحسب، بل ضرورية لصحة الرئتين وجودة النوم." ويُعد انقطاع النفس أثناء النوم حالة خطيرة تزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، النوبات القلبية، السكتات الدماغية، قصور القلب، مرض السكري من النوع الثاني، الاكتئاب، والاضطرابات الإدراكية.
وتوصي الدراسة باستخدام أجهزة تنقية الهواء الداخلية لتقليل مخاطر انقطاع النفس الناتج عن التلوث، مما يعزز أهمية الوقاية البيئية لتحسين الصحة العامة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала