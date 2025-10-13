https://sarabic.ae/20251013/دراسة-تلوث-الهواء-يرفع-مخاطر-انقطاع-النفس-أثناء-النوم-1105976873.html
دراسة: تلوث الهواء يرفع مخاطر انقطاع النفس أثناء النوم
دراسة: تلوث الهواء يرفع مخاطر انقطاع النفس أثناء النوم
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات عالية من تلوث الهواء أكثر عرضة للإصابة بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T19:59+0000
2025-10-13T19:59+0000
2025-10-13T19:59+0000
مجتمع
منوعات
أخبار إسبانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096938288_0:2:1568:884_1920x0_80_0_0_bc04989ad507405dff8fbcd9c5ee7d2b.jpg
وأظهرت الدراسة، التي نشرتها دورية "الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي"، أن تحسين جودة الهواء يمكن أن يقلل من هذه المخاطر ويعزز جودة النوم والصحة العامة، وفقا لما نشره موقع "نيو أتلاس".وأوضح بينغو، خلال تقديمه النتائج في مؤتمر الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي، أن انقطاع النفس أثناء النوم يرتبط تقليديًا بكبار السن وزيادة الوزن، لكن تلوث الهواء يظهر كعامل متزايد الأهمية. وأشارت الدراسة إلى أن الجسيمات الدقيقة (PM10)، الناتجة عن مصادر مثل عوادم السيارات والمصانع، تزيد من شدة انقطاع النفس. فمع كل زيادة بوحدة واحدة في مستويات PM10، يرتفع معدل الاضطرابات التنفسية بمقدار 0.41 اضطراب لكل ساعة نوم. وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبدو صغيرة على المستوى الفردي، فإن تأثيرها كبير على المستوى الجماعي، حيث سجلت المناطق منخفضة التلوث معدلات أقل من انقطاع النفس مقارنة بالمناطق ذات التلوث العالي. وأضاف: "تؤكد النتائج أهمية العوامل البيئية، مثل جودة الهواء، في تفاقم هذه الحالة." من جانبها، أكدت البروفيسورة صوفيا شيزا، رئيسة مجموعة ERS لاضطرابات التنفس أثناء النوم بجامعة كريت، أن هذه الدراسة تسلط الضوء على ضرورة مراعاة جودة الهواء عند علاج المصابين بانقطاع النفس. وأضافت: "معالجة تلوث الهواء ليست مفيدة للبيئة فحسب، بل ضرورية لصحة الرئتين وجودة النوم." ويُعد انقطاع النفس أثناء النوم حالة خطيرة تزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، النوبات القلبية، السكتات الدماغية، قصور القلب، مرض السكري من النوع الثاني، الاكتئاب، والاضطرابات الإدراكية. وتوصي الدراسة باستخدام أجهزة تنقية الهواء الداخلية لتقليل مخاطر انقطاع النفس الناتج عن التلوث، مما يعزز أهمية الوقاية البيئية لتحسين الصحة العامة.
https://sarabic.ae/20251011/دراسة-أجهزة-الاستنشاق-تنتج-انبعاثات-كربونية-تعادل-نصف-مليون-سيارة-سنويا-1105872063.html
https://sarabic.ae/20251009/دراسة-اقتناء-الكلاب-يقلل-مخاطر-إصابة-الأطفال-بالربو-1105781940.html
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096938288_175:0:1568:1045_1920x0_80_0_0_45d77147709428e976e91f21f6275c0e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار إسبانيا
دراسة: تلوث الهواء يرفع مخاطر انقطاع النفس أثناء النوم
كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات عالية من تلوث الهواء أكثر عرضة للإصابة بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.
وأظهرت الدراسة، التي نشرتها دورية "الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي"، أن تحسين جودة الهواء يمكن أن يقلل من هذه المخاطر ويعزز جودة النوم
والصحة العامة، وفقا لما نشره موقع "نيو أتلاس".
قاد الدراسة مارتينو بينغو، الأستاذ المشارك بجامعة ميلانو-بيكوكا في مدريد، وحلل بيانات 19,325 مريضًا يعانون من انقطاع النفس الانسدادي في 25 مدينة بـ14 دولة أوروبية، مع الاستعانة بسجلات جودة الهواء من خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة الغلاف الجوي (CAMS).
وأوضح بينغو، خلال تقديمه النتائج في مؤتمر الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي، أن انقطاع النفس أثناء النوم يرتبط تقليديًا بكبار السن وزيادة الوزن، لكن تلوث الهواء
يظهر كعامل متزايد الأهمية.
وأشارت الدراسة إلى أن الجسيمات الدقيقة (PM10)، الناتجة عن مصادر مثل عوادم السيارات والمصانع، تزيد من شدة انقطاع النفس. فمع كل زيادة بوحدة واحدة في مستويات PM10، يرتفع معدل الاضطرابات التنفسية بمقدار 0.41 اضطراب لكل ساعة نوم.
وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبدو صغيرة على المستوى الفردي، فإن تأثيرها كبير على المستوى الجماعي، حيث سجلت المناطق منخفضة التلوث معدلات أقل من انقطاع النفس مقارنة بالمناطق ذات التلوث العالي.
وأكد بينغو وجود علاقة واضحة بين التعرض طويل الأمد للجسيمات الدقيقة (PM10) وتفاقم انقطاع النفس الانسدادي، مشيرًا إلى اختلاف تأثير التلوث بين المدن الأوروبية نتيجة عوامل مثل المناخ المحلي، نوع التلوث، وأنظمة التشخيص الصحية.
وأضاف: "تؤكد النتائج أهمية العوامل البيئية، مثل جودة الهواء، في تفاقم هذه الحالة."
من جانبها، أكدت البروفيسورة صوفيا شيزا، رئيسة مجموعة ERS لاضطرابات التنفس أثناء النوم بجامعة كريت، أن هذه الدراسة تسلط الضوء على ضرورة مراعاة جودة الهواء عند علاج المصابين بانقطاع النفس.
وأضافت: "معالجة تلوث الهواء ليست مفيدة للبيئة فحسب، بل ضرورية لصحة الرئتين
وجودة النوم." ويُعد انقطاع النفس أثناء النوم حالة خطيرة تزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، النوبات القلبية، السكتات الدماغية، قصور القلب، مرض السكري من النوع الثاني، الاكتئاب، والاضطرابات الإدراكية.
وتوصي الدراسة باستخدام أجهزة تنقية الهواء الداخلية لتقليل مخاطر انقطاع النفس الناتج عن التلوث، مما يعزز أهمية الوقاية البيئية لتحسين الصحة العامة.