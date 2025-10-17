عربي
سبوتنيك عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: نصف ساعة من الحركة اليومية تقلل المخاطر الصحية وتعزز التمثيل الغذائي
وأكدت الدراسة أن تحسين قدرة الجسم على تحويل الدهون والكربوهيدرات إلى طاقة لا يتطلب جهودًا شاقة أو ساعات طويلة في صالات الرياضة، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، الأولى تلقت توجيهات لزيادة النشاط البدني الخفيف، بينما واصلت الأخرى روتينها المعتاد.وأظهرت أجهزة تتبع الحركة المثبتة على أجسام المشاركين، أن المجموعة التي زادت نشاطها تمكنت من تقليل وقت الجلوس بنصف ساعة يوميًا على الأقل.وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تتماشى مع دراسات سابقة أثبتت أن تقليل وقت الجلوس لمدة 6 أشهر يحسن حساسية الإنسولين. وتدعم دراسات أخرى فكرة أن إضافة 5 دقائق فقط من الحركة اليومية يمكن أن تقلل ضغط الدم، وتحسن الحالة النفسية، وتؤثر إيجابًا على مستويات الكوليسترول.
أظهرت دراسة حديثة، أجرتها جامعة توركو الفنلندية، أن تخصيص 30 دقيقة يوميًا لممارسة نشاط بدني خفيف، مثل المشي أو صعود السلالم، يمكن أن يعزز التمثيل الغذائي ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مرتبطة بنمط الحياة.
وأكدت الدراسة أن تحسين قدرة الجسم على تحويل الدهون والكربوهيدرات إلى طاقة لا يتطلب جهودًا شاقة أو ساعات طويلة في صالات الرياضة، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
وشملت الدراسة 64 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عامًا، لا يعانون من أمراض القلب أو السكري، لكنهم يواجهون عوامل خطر صحية متعددة، حيث أفاد معظمهم بقضاء أكثر من 10 ساعات يوميًا في الجلوس.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
مجتمع
دراسة: ساعة مع الكلاب أسبوعيا تبطئ الشيخوخة لدى النساء
أمس, 08:21 GMT
وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، الأولى تلقت توجيهات لزيادة النشاط البدني الخفيف، بينما واصلت الأخرى روتينها المعتاد.
وأظهرت أجهزة تتبع الحركة المثبتة على أجسام المشاركين، أن المجموعة التي زادت نشاطها تمكنت من تقليل وقت الجلوس بنصف ساعة يوميًا على الأقل.

وقال الباحث الرئيسي تارو جارثويت: "تقليل الجلوس وزيادة الحركة الخفيفة، مثل الوقوف أثناء المكالمات أو القيام بجولات قصيرة، يمكن أن يدعم الصحة الأيضية ويقلل من مخاطر الأمراض المرتبطة بنمط الحياة".

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تتماشى مع دراسات سابقة أثبتت أن تقليل وقت الجلوس لمدة 6 أشهر يحسن حساسية الإنسولين.
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
مجتمع
دراسة: الإقلاع عن التدخين بعد الـ40 يقلل خطر الخرف ويحمي الذاكرة
15 أكتوبر, 15:56 GMT
كما أكد الباحثون أن هذه التغييرات البسيطة قد تكون ذات تأثير كبير، خاصة للأشخاص غير النشطين أو الذين يعانون من زيادة الوزن.
وتدعم دراسات أخرى فكرة أن إضافة 5 دقائق فقط من الحركة اليومية يمكن أن تقلل ضغط الدم، وتحسن الحالة النفسية، وتؤثر إيجابًا على مستويات الكوليسترول.
