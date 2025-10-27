عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء يكتشفون كائنات "تتنفس" الحديد بدلا من الأكسجين
علماء يكتشفون كائنات "تتنفس" الحديد بدلا من الأكسجين
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار

علماء يكتشفون كائنات "تتنفس" الحديد بدلا من الأكسجين

10:49 GMT 27.10.2025
توصل فريق من الباحثين المتخصصين لاكتشاف علمي جديد يشير إلى أن هناك أنواعًا من البكتيريا النادرة، التي تعرف بالـ"ميزو" تتنفس عبر معدن الحديد بدلًا من الأوكسجين.
وبحسب الدراسة الجديدة التي أشارت إليها مجلة "نيتشر" العلمية، فإن هذا النوع من البكتيريا يستفيد من غاز كبريتيد الهيدروجين السام كمصدر للطاقة.
وأظهرت الدراسة، التي قادها باحثان من جامعة فيينا، أن هذه البكتيريا قادرة على إزالة السموم من بيئتها وتحويلها إلى مركبات غير ضارة، ما يجعلها عاملا بيئيا طبيعيا في حماية النظم البيئية البحرية والمستنقعات.
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
مجتمع
علماء روس يثبتون قدرة البكتيريا على تحسين التربة
1 سبتمبر, 12:24 GMT
وأوضح العلماء أن العملية البيولوجية التي تنفذها البكتيريا تقوم على أكسدة الكبريتيد واستخدام أكسيد الحديد الثلاثي (الصدأ) بديلا للأوكسجين، في تفاعل يعيد تدوير العناصر ويحد من انتشار "المناطق الميتة" الخالية من الأوكسجين في البحار والبحيرات.
ويقول العلماء إنهم توصلوا إلى أن نشاط هذه البكتيريا أسرع بكثير من التفاعلات الكيميائية التقليدية، ما يدل على دورها الحيوي في استقرار دورات العناصر الحيوية على كوكب الأرض.
وتشير الدراسة إلى أن هذه الكائنات الدقيقة قد تسهم بنحو 7 في المئة من عمليات أكسدة الكبريتيد إلى كبريتات.
