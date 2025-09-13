https://sarabic.ae/20250913/دراسة-بكتيريا-الأمعاء-قد-تكون-السبب-وراء-تأخر-نمو-الأطفال-1104810926.html
دراسة: بكتيريا الأمعاء قد تكون السبب وراء تأخر نمو الأطفال
دراسة: بكتيريا الأمعاء قد تكون السبب وراء تأخر نمو الأطفال
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت في موقع "نيوز ميديكال"، أن خللا في بكتيريا الأمعاء قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لتأخر نمو الأطفال، حتى مع تناولهم كميات كافية من... 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T12:52+0000
2025-09-13T12:52+0000
2025-09-13T12:53+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102238/86/1022388628_0:60:2000:1185_1920x0_80_0_0_ea5013ef1fcb831f0be5fec0191febf4.jpg
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في 28 يوليو/تموز 2025، يعاني ما بين 638 إلى 720 مليون شخص حول العالم من الجوع، حيث يتحمل الأطفال الثمن الأكبر.وأشار التقرير إلى أن العلماء يستكشفون حلولا جديدة لهذه الأزمة العالمية، مع تركيز متزايد على دور الميكروبيوم المعوي، وهو مجموعة البكتيريا والكائنات الدقيقة في الجهاز الهضمي، التي تبين أنها تلعب دورا حاسما في تأخر النمو.في تجربة رائدة أجريت عام 2013 بقيادة البروفيسور مارك ماناري من جامعة واشنطن، زرع باحثون بكتيريا معوية مأخوذة من أطفال في ملاوي، بعضهم يعانون من سوء التغذية والبعض الآخر بصحة جيدة، في فئران مختبرية. أظهرت النتائج، المنشورة في مجلة "ساينس"، أن الفئران التي تلقت بكتيريا من أطفال يعانون من سوء التغذية عانت من فقدان الوزن واضطرابات في النمو. وحلل الباحثون عينات براز الأطفال على مدار عام لمراقبة تطور بكتيريا الأمعاء. باستخدام تقنيات متقدمة لتسلسل الحمض النووي، نجح الفريق في إعادة بناء 986 جينوما ميكروبيا كاملا، بما في ذلك جينومات اكتُشفت لأول مرة. وأوضح جيريمياه مينيتش، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن الفريق استخدم "عملية قراءة مطولة فائقة الكفاءة والدقة"، مما مكنهم من تحليل عينات بشرية بكميات تفوق العشرين ضعفا مقارنة بالدراسات السابقة، وهو ما يُعد موردا جينوميا بالغ الأهمية لفهم سوء التغذية.
https://sarabic.ae/20250913/بكتيريا-مقاومة-للمضادات-الحيوية-دراسة-تحذر-من-كارثة-جديدة-في-غزة-1104808799.html
https://sarabic.ae/20250904/بمساعدة-البكتيريا-علماء-ينتجون-بلاستيكا-قويا-وقابلا-للتحلل-الحيوي-1104512759.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102238/86/1022388628_251:0:2000:1312_1920x0_80_0_0_e012cdaac953d0157416a43bea713fb1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
دراسة: بكتيريا الأمعاء قد تكون السبب وراء تأخر نمو الأطفال
12:52 GMT 13.09.2025 (تم التحديث: 12:53 GMT 13.09.2025)
كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت في موقع "نيوز ميديكال"، أن خللا في بكتيريا الأمعاء قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لتأخر نمو الأطفال، حتى مع تناولهم كميات كافية من الطعام وبدوهم بصحة جيدة ظاهريا.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو
) في 28 يوليو/تموز 2025، يعاني ما بين 638 إلى 720 مليون شخص حول العالم من الجوع، حيث يتحمل الأطفال الثمن الأكبر.
يعد سوء التغذية سببا رئيسيا لوفاة الأطفال دون سن الخامسة، فيما يواجه الناجون مخاطر التقزم أو صعوبات التعلم أو مشكلات صحية مزمنة، بحسب تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي.
وأشار التقرير إلى أن العلماء يستكشفون حلولا جديدة لهذه الأزمة العالمية، مع تركيز متزايد على دور الميكروبيوم المعوي، وهو مجموعة البكتيريا والكائنات الدقيقة في الجهاز الهضمي، التي تبين أنها تلعب دورا حاسما في تأخر النمو.
في تجربة رائدة أجريت عام 2013 بقيادة البروفيسور مارك ماناري من جامعة واشنطن
، زرع باحثون بكتيريا معوية مأخوذة من أطفال في ملاوي، بعضهم يعانون من سوء التغذية والبعض الآخر بصحة جيدة، في فئران مختبرية.
أظهرت النتائج، المنشورة في مجلة "ساينس"، أن الفئران التي تلقت بكتيريا من أطفال يعانون من سوء التغذية عانت من فقدان الوزن واضطرابات في النمو.
وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة "Cell" في سبتمبر 2025، تابع باحثون من معهد سالك في لا جولا، بالتعاون مع جامعتي واشنطن وكاليفورنيا في سان دييغو، ثمانية أطفال من ملاوي، حيث يعاني حوالي ثلث الأطفال من التقزم.
وحلل الباحثون عينات براز الأطفال على مدار عام لمراقبة تطور بكتيريا
الأمعاء. باستخدام تقنيات متقدمة لتسلسل الحمض النووي، نجح الفريق في إعادة بناء 986 جينوما ميكروبيا كاملا، بما في ذلك جينومات اكتُشفت لأول مرة.
وأوضح جيريمياه مينيتش، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن الفريق استخدم "عملية قراءة مطولة فائقة الكفاءة والدقة"، مما مكنهم من تحليل عينات بشرية بكميات تفوق العشرين ضعفا مقارنة بالدراسات السابقة، وهو ما يُعد موردا جينوميا بالغ الأهمية لفهم سوء التغذية.