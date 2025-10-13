عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار "بكتيريا قاتلة" مقاومة للمضادات الحيوية
منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار "بكتيريا قاتلة" مقاومة للمضادات الحيوية
منوعات
منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار "بكتيريا قاتلة" مقاومة للمضادات الحيوية

14:28 GMT 13.10.2025
شعار منظمة الصحة العالمية
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Anja Niedringhaus
أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، تحذيرًا عاجلاً من تفشي البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، التي تهدد فعالية العلاجات الطبية وتحول الإصابات البسيطة والالتهابات الشائعة إلى حالات قاتلة.
وأظهر تقرير حديث للمنظمة أن واحدة من كل ست إصابات بكتيرية تم التحقق منها مخبريًا حول العالم في عام 2023 أبدت مقاومة للمضادات الحيوية.
وقال إيفان هوتين، مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية، في تصريح للصحفيين: "هذه النتائج مقلقة للغاية، فمع تزايد مقاومة المضادات الحيوية، تتضاءل خيارات العلاج، مما يعرض حياة الملايين للخطر".
وأوضح التقرير أن مقاومة البكتيريا للأدوية تتسارع بسبب الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية في علاج البشر والحيوانات والزراعة، مما جعل هذه الظاهرة أحد أبرز الأسباب العالمية للوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية، حيث تتسبب الجراثيم المقاومة سنويًا بما يقرب من نصف مليون وفاة مباشرة، وتساهم في حوالي 5 ملايين وفاة إضافية.
ورصد التقرير ارتفاعًا مقلقًا في مقاومة البكتيريا لـ22 نوعًا من المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج التهابات المسالك البولية والجهاز الهضمي والدم والسيلان، حيث زادت المقاومة بنسبة تزيد عن 40% بين عامي 2018 و2021، بمعدل سنوي يتراوح بين 5 و15%. وبلغت مقاومة المضادات الشائعة عتبة 30% عالميًا في حالات التهابات المسالك البولية.

وحذر المدير العام للمنظمة من أن "مقاومة المضادات الحيوية تعرقل التقدم الطبي وتهدد صحة المجتمعات عالميًا". وأشارت المنظمة إلى تحسن أنظمة المراقبة، لكنها نبهت إلى أن 48% من الدول لا تزال تفتقر إلى بيانات كافية حول هذه الظاهرة.

وتتركز معظم حالات المقاومة في المناطق ذات الأنظمة الصحية الضعيفة وانخفاض مستويات المراقبة.
ودعت المنظمة إلى تعزيز الجهود العالمية لمكافحة هذا الخطر المتفاقم، مع التأكيد على ضرورة تحسين إدارة استخدام المضادات الحيوية وتطوير علاجات جديدة لمواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية.
