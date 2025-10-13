https://sarabic.ae/20251013/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-انتشار-بكتيريا-قاتلة-مقاومة-للمضادات-الحيوية-1105963422.html

منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار "بكتيريا قاتلة" مقاومة للمضادات الحيوية

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، تحذيرًا عاجلاً من تفشي البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، التي تهدد فعالية العلاجات الطبية وتحول الإصابات البسيطة... 13.10.2025

وأظهر تقرير حديث للمنظمة أن واحدة من كل ست إصابات بكتيرية تم التحقق منها مخبريًا حول العالم في عام 2023 أبدت مقاومة للمضادات الحيوية.وأوضح التقرير أن مقاومة البكتيريا للأدوية تتسارع بسبب الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية في علاج البشر والحيوانات والزراعة، مما جعل هذه الظاهرة أحد أبرز الأسباب العالمية للوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية، حيث تتسبب الجراثيم المقاومة سنويًا بما يقرب من نصف مليون وفاة مباشرة، وتساهم في حوالي 5 ملايين وفاة إضافية. ورصد التقرير ارتفاعًا مقلقًا في مقاومة البكتيريا لـ22 نوعًا من المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج التهابات المسالك البولية والجهاز الهضمي والدم والسيلان، حيث زادت المقاومة بنسبة تزيد عن 40% بين عامي 2018 و2021، بمعدل سنوي يتراوح بين 5 و15%. وبلغت مقاومة المضادات الشائعة عتبة 30% عالميًا في حالات التهابات المسالك البولية. وتتركز معظم حالات المقاومة في المناطق ذات الأنظمة الصحية الضعيفة وانخفاض مستويات المراقبة. ودعت المنظمة إلى تعزيز الجهود العالمية لمكافحة هذا الخطر المتفاقم، مع التأكيد على ضرورة تحسين إدارة استخدام المضادات الحيوية وتطوير علاجات جديدة لمواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية.

