https://sarabic.ae/20251013/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-انتشار-بكتيريا-قاتلة-مقاومة-للمضادات-الحيوية-1105963422.html
منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار "بكتيريا قاتلة" مقاومة للمضادات الحيوية
منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار "بكتيريا قاتلة" مقاومة للمضادات الحيوية
سبوتنيك عربي
أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، تحذيرًا عاجلاً من تفشي البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، التي تهدد فعالية العلاجات الطبية وتحول الإصابات البسيطة... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T14:28+0000
2025-10-13T14:28+0000
2025-10-13T14:28+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/14/1100770539_0:100:3285:1948_1920x0_80_0_0_0868bdc2d58c93f077e00c0fd0914bd0.jpg
وأظهر تقرير حديث للمنظمة أن واحدة من كل ست إصابات بكتيرية تم التحقق منها مخبريًا حول العالم في عام 2023 أبدت مقاومة للمضادات الحيوية.وأوضح التقرير أن مقاومة البكتيريا للأدوية تتسارع بسبب الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية في علاج البشر والحيوانات والزراعة، مما جعل هذه الظاهرة أحد أبرز الأسباب العالمية للوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية، حيث تتسبب الجراثيم المقاومة سنويًا بما يقرب من نصف مليون وفاة مباشرة، وتساهم في حوالي 5 ملايين وفاة إضافية. ورصد التقرير ارتفاعًا مقلقًا في مقاومة البكتيريا لـ22 نوعًا من المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج التهابات المسالك البولية والجهاز الهضمي والدم والسيلان، حيث زادت المقاومة بنسبة تزيد عن 40% بين عامي 2018 و2021، بمعدل سنوي يتراوح بين 5 و15%. وبلغت مقاومة المضادات الشائعة عتبة 30% عالميًا في حالات التهابات المسالك البولية. وتتركز معظم حالات المقاومة في المناطق ذات الأنظمة الصحية الضعيفة وانخفاض مستويات المراقبة. ودعت المنظمة إلى تعزيز الجهود العالمية لمكافحة هذا الخطر المتفاقم، مع التأكيد على ضرورة تحسين إدارة استخدام المضادات الحيوية وتطوير علاجات جديدة لمواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية.
https://sarabic.ae/20251011/دراسة-تحذر-من-انتشار-أمراض-خطيرة-من-مشاركة-3-أدوات-في-الحمام-1105870545.html
https://sarabic.ae/20251009/دراسة-اقتناء-الكلاب-يقلل-مخاطر-إصابة-الأطفال-بالربو-1105781940.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/14/1100770539_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_446f8c6e83c1988fc3ded22d717db95a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات
منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار "بكتيريا قاتلة" مقاومة للمضادات الحيوية
أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، تحذيرًا عاجلاً من تفشي البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، التي تهدد فعالية العلاجات الطبية وتحول الإصابات البسيطة والالتهابات الشائعة إلى حالات قاتلة.
وأظهر تقرير حديث للمنظمة أن واحدة من كل ست إصابات بكتيرية تم التحقق منها مخبريًا حول العالم في عام 2023 أبدت مقاومة للمضادات الحيوية
.
وقال إيفان هوتين، مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية، في تصريح للصحفيين: "هذه النتائج مقلقة للغاية، فمع تزايد مقاومة المضادات الحيوية، تتضاءل خيارات العلاج، مما يعرض حياة الملايين للخطر".
وأوضح التقرير أن مقاومة البكتيريا للأدوية تتسارع بسبب الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية في علاج البشر والحيوانات والزراعة، مما جعل هذه الظاهرة أحد أبرز الأسباب العالمية للوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية
، حيث تتسبب الجراثيم المقاومة سنويًا بما يقرب من نصف مليون وفاة مباشرة، وتساهم في حوالي 5 ملايين وفاة إضافية.
ورصد التقرير ارتفاعًا مقلقًا في مقاومة البكتيريا لـ22 نوعًا من المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج التهابات المسالك البولية والجهاز الهضمي والدم والسيلان، حيث زادت المقاومة بنسبة تزيد عن 40% بين عامي 2018 و2021، بمعدل سنوي يتراوح بين 5 و15%. وبلغت مقاومة المضادات الشائعة عتبة 30% عالميًا في حالات التهابات المسالك البولية.
وحذر المدير العام للمنظمة من أن "مقاومة المضادات الحيوية تعرقل التقدم الطبي وتهدد صحة المجتمعات عالميًا". وأشارت المنظمة إلى تحسن أنظمة المراقبة، لكنها نبهت إلى أن 48% من الدول لا تزال تفتقر إلى بيانات كافية حول هذه الظاهرة.
وتتركز معظم حالات المقاومة في المناطق ذات الأنظمة الصحية الضعيفة وانخفاض مستويات المراقبة.
ودعت المنظمة إلى تعزيز الجهود العالمية لمكافحة هذا الخطر المتفاقم، مع التأكيد على ضرورة تحسين إدارة استخدام المضادات الحيوية وتطوير علاجات جديدة لمواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية.