عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة تحذر من انتشار أمراض خطيرة من مشاركة 3 أدوات في الحمام
دراسة تحذر من انتشار أمراض خطيرة من مشاركة 3 أدوات في الحمام
المناشفتشير دراسات إلى أن مشاركة المناشف، خاصة بين الرياضيين، تزيد خطر الإصابة بعدوى المكورات العنقودية، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب التهابات جلدية مثل القوباء، وقد تتطور في حالات نادرة إلى تعفن في الدم يهدد الحياة، وفقا لموقع "The Conversation".ووجدت دراسة أمريكية أن لاعبي كرة القدم الذين استخدموا المناشف المشتركة كانوا أكثر عُرضة للإصابة بالعدوى بثماني مرات، كما أظهرت متابعة لأسر أمريكية أن مشاركة المناشف زادت خطر انتقال العدوى داخل الأسرة.فرشاة الأسنانأظهرت الأبحاث أن فرشاة الأسنان قد تحتفظ بفيروسات، مثل التهاب الكبد الوبائي "سي"، وفيروس الهربس البسيط، إلى جانب بكتيريا مثل الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية، ويمكن لهذه الميكروبات البقاء حية على الأسطح البلاستيكية من يومين إلى 6 أيام، مما يجعل مشاركة الفرشاة وسيلة محتملة لنقل العدوى حتى دون وجود أعراض ظاهرة.شفرات الحلاقةتعد مشاركة شفرات الحلاقة من أخطر الممارسات، إذ يسهل انتقال الفيروسات المنقولة بالدم مثل فيروس الورم الحليمي البشري المسبب للثآليل، إضافة إلى احتمالية العدوى البكتيرية بسبب الجروح الصغيرة أثناء الحلاقة، ولهذا ينصح أطباء الجلد بعدم مشاركة أدوات الحلاقة أو النظافة الشخصية إطلاقا.من هم الأكثر عرضة للإصابة؟الأشخاص الذين لديهم جروح أو خدوش، وذوو المناعة الضعيفة مثل الرضع، وكبار السن، ومرضى السرطان أو السكري، أكثر عرضة للعدوى.ورغم أن خطر العدوى يظل منخفضا في الظروف العادية، تؤكد الدراسة أن تجنب مشاركة أدوات الحمام يظل أفضل وسيلة للوقاية من انتقال الأمراض الجلدية والفيروسية.
دراسة تحذر من انتشار أمراض خطيرة من مشاركة 3 أدوات في الحمام

10:08 GMT 11.10.2025
© Photo / Unsplash/ Lotus Design N Printحمام
حمام - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© Photo / Unsplash/ Lotus Design N Print
تابعنا عبر
حذرت دراسة حديثة من مخاطر صحية خطيرة قد تنجم عن مشاركة 3 أدوات في الحمام، مشيرة إلى أنه يمكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى انتقال بكتيريا وفيروسات تسبب أمراضا جلدية أو التهابات خطيرة.

المناشف

تشير دراسات إلى أن مشاركة المناشف، خاصة بين الرياضيين، تزيد خطر الإصابة بعدوى المكورات العنقودية، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب التهابات جلدية مثل القوباء، وقد تتطور في حالات نادرة إلى تعفن في الدم يهدد الحياة، وفقا لموقع "The Conversation".
ووجدت دراسة أمريكية أن لاعبي كرة القدم الذين استخدموا المناشف المشتركة كانوا أكثر عُرضة للإصابة بالعدوى بثماني مرات، كما أظهرت متابعة لأسر أمريكية أن مشاركة المناشف زادت خطر انتقال العدوى داخل الأسرة.
فرشاة أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
مجتمع
ما أسباب رائحة الفم حتى بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة؟
21 سبتمبر, 18:22 GMT

فرشاة الأسنان

أظهرت الأبحاث أن فرشاة الأسنان قد تحتفظ بفيروسات، مثل التهاب الكبد الوبائي "سي"، وفيروس الهربس البسيط، إلى جانب بكتيريا مثل الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية، ويمكن لهذه الميكروبات البقاء حية على الأسطح البلاستيكية من يومين إلى 6 أيام، مما يجعل مشاركة الفرشاة وسيلة محتملة لنقل العدوى حتى دون وجود أعراض ظاهرة.

شفرات الحلاقة

تعد مشاركة شفرات الحلاقة من أخطر الممارسات، إذ يسهل انتقال الفيروسات المنقولة بالدم مثل فيروس الورم الحليمي البشري المسبب للثآليل، إضافة إلى احتمالية العدوى البكتيرية بسبب الجروح الصغيرة أثناء الحلاقة، ولهذا ينصح أطباء الجلد بعدم مشاركة أدوات الحلاقة أو النظافة الشخصية إطلاقا.
منشفة رياضية موز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2021
مجتمع
دراسة تتحدث عن كوارث دفينة لبشرتك داخل المناشف إذا لم تغسلها يوميا
5 سبتمبر 2021, 09:02 GMT

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

الأشخاص الذين لديهم جروح أو خدوش، وذوو المناعة الضعيفة مثل الرضع، وكبار السن، ومرضى السرطان أو السكري، أكثر عرضة للعدوى.
ورغم أن خطر العدوى يظل منخفضا في الظروف العادية، تؤكد الدراسة أن تجنب مشاركة أدوات الحمام يظل أفضل وسيلة للوقاية من انتقال الأمراض الجلدية والفيروسية.
