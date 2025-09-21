https://sarabic.ae/20250921/ماهي-أسباب-رائحة-الفم-حتى-بعد-تنظيف-الأسنان-بالفرشاة-1105105994.html

ما أسباب رائحة الفم حتى بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة؟

ما أسباب رائحة الفم حتى بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة؟

كشفت دراسة أن تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا أمر بالغ الأهمية، ولكنه قد لا يمنع رائحة الفم الكريهة تماما، فغالبا ما تسبب البكتيريا المختبئة على اللسان وبين...

يعاني الكثير من الناس من رائحة الفم الكريهة على الرغم من مواظبتهم على تنظيف أسنانهم بالفرشاة بانتظام، وتتجاوز الأسباب مجرد تنظيف الأسنان، ومن الأخطاء الشائعة عدم استخدام خيط الأسنان، مما يترك جزيئات الطعام عالقة بين الأسنان وتتحلل وتسبب روائح كريهة.بالإضافة إلى ذلك، تزدهر البكتيريا على سطح اللسان وفي الجزء الخلفي من الحلق حيث قد لا يصل إليها تنظيف الأسنان بالفرشاة بفعالية، حسب ماورد في صحيفة "لايف ساينس".كذاك، جفاف الفم، الذي غالبا ما ينتج عن تناول الأدوية، أو التنفس من الفم، أو حتى الإفراط في تناول الكافيين، يقلل من إنتاج اللعاب "الذي يعتبر كمنظف طبيعي أساسي" ويسمح للبكتيريا المسببة للرائحة بالتكاثر.إلى جانب النظافة، يمكن أن تؤدي الخيارات الغذائية، مثل الثوم والبصل والقهوة، إلى روائح كريهة دائمة في النفس، لأن هذه الأطعمة تطلق مركبات كريهة الرائحة تمتص في مجرى الدم وتطرح مع الزفير.ويمكن أن تسهم بعض الحالات الطبية، مثل أمراض اللثة، والتهابات الجيوب الأنفية، والارتجاع المريئي، أو داء السكري، في ظهور رائحة الفم الكريهة المزمنة من خلال تكوين جيوب بكتيرية أو التسبب في روائح نفس محددة.ويمكن أن يقلل المضمضة بالماء الدافئ والملح من التهاب اللثة ويثبط البكتيريا الضارة.إن نظافة الفم السليمة، التي تتجاوز تنظيف الأسنان بالفرشاة، مثل استخدام خيط الأسنان وتنظيف اللسان، ضرورية لنفس منعش. وإدراك الأسباب ومعالجتها يحسن بشكل ملحوظ من رائحة وصحة الفم بشكل عام، ما يضمن أن يكون الفم النظيف ذا رائحة عطرة دوما.

