علماء روس يثبتون قدرة البكتيريا على تحسين التربة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
علماء روس يثبتون قدرة البكتيريا على تحسين التربة
علماء روس يثبتون قدرة البكتيريا على تحسين التربة
سبوتنيك عربي
اكتشف متخصصون من جامعة تيومين الحكومية الروسية، ضمن فريق بحثي، أن المواد التي تطلقها بعض الكائنات الحية الدقيقة في التربة من جنس العصويات (باكيلوس) في البيئة،... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T12:24+0000
2025-09-01T12:28+0000
مجتمع
علوم
وأكد العلماء أن الزراعة تعطل حتمًا التفاعل الطبيعي بين التربة والكائنات الدقيقة والنباتات، ما يؤدي إلى استنزافها بشكل متسارع.واكتشف متخصصو الجامعة وزملاؤهم من معهد أبحاث عموم روسيا لوقاية النبات، أن بعض بكتيريا جنس العصويات (العصيات) قادرة على إعادة بناء المجتمع الميكروبي الطبيعي في التربة بشكل إيجابي بمساعدة الـ"ببتيدات" الدهنية المصنعة.وبحسب العلماء، تتميز الـ"ببتيدات" الدهنية الحلقية بتأثيرها المضاد للميكروبات، ما يجعلها أكثر استقرارا، وتعد هذه الـ"ببتيدات" بمثابة جزيئات إشارة لبكتيريا العصيات الحليفة في التربة.وتؤثر هذه البكتيريا الحليفة على تكوين الأغشية الحيوية على الجذور، ما يحسّن التعايش بين الكائنات الدقيقة والنباتات، ويمكنها من التغذية بشكل أفضل، وفقًا لما ذكره أليكسي فاسيلتشينكو، رئيس مختبر مقاومة مضادات الميكروبات في معهد "إكس بيو" بجامعة تيومين الحكومية.وفي تجربة ميدانية، حسّن مستحضر قائم على الـ"ببتيد" الدهني المعايير الفسيولوجية للبطاطا، حيث زاد نمو الجذور والبراعم.ويساعد تطوير مستحضرات زراعية تحتوي على أنواع معينة من العصيات، على التخفيف من الآثار السلبية للزراعة على البيئة.تحذير علمي من ترك زجاجات مياه الشرب داخل السيارة
اكتشف متخصصون من جامعة تيومين الحكومية الروسية، ضمن فريق بحثي، أن المواد التي تطلقها بعض الكائنات الحية الدقيقة في التربة من جنس العصويات (باكيلوس) في البيئة، لا تعمل كمضادات حيوية فحسب، بل تعمل أيضا كسماد طبيعي، ما يزيد من خصوبة التربة.
وأكد العلماء أن الزراعة تعطل حتمًا التفاعل الطبيعي بين التربة والكائنات الدقيقة والنباتات، ما يؤدي إلى استنزافها بشكل متسارع.
واكتشف متخصصو الجامعة وزملاؤهم من معهد أبحاث عموم روسيا لوقاية النبات، أن بعض بكتيريا جنس العصويات (العصيات) قادرة على إعادة بناء المجتمع الميكروبي الطبيعي في التربة بشكل إيجابي بمساعدة الـ"ببتيدات" الدهنية المصنعة.

وأشار المتخصصون إلى أن هذه المركبات لا تقاوم الأمراض الفطرية للمحاصيل الزراعية فحسب، بل تنشط أيضا إنزيمات التربة، التي تسهم في امتصاص النباتات للكربون والنيتروجين والفوسفور.

القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
مجتمع
"خاصة في الصباح"... دراسة تكشف تأثير أول كوب قهوة في اليوم
29 أغسطس, 17:20 GMT
وبحسب العلماء، تتميز الـ"ببتيدات" الدهنية الحلقية بتأثيرها المضاد للميكروبات، ما يجعلها أكثر استقرارا، وتعد هذه الـ"ببتيدات" بمثابة جزيئات إشارة لبكتيريا العصيات الحليفة في التربة.
وتؤثر هذه البكتيريا الحليفة على تكوين الأغشية الحيوية على الجذور، ما يحسّن التعايش بين الكائنات الدقيقة والنباتات، ويمكنها من التغذية بشكل أفضل، وفقًا لما ذكره أليكسي فاسيلتشينكو، رئيس مختبر مقاومة مضادات الميكروبات في معهد "إكس بيو" بجامعة تيومين الحكومية.

وأوضح الباحث أن "إضافة الببتيدات الدهنية الحلقية النقية إلى التربة، تحفّز ميكروبات التربة على تحليل المركبات العضوية وإطلاق العناصر الغذائية للنباتات، ما يزيد من مقاومتها للإجهاد ويزيد من إنتاجية المحاصيل.

إصلاح الطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة محكمة للحام أجزاء الطائرات
11:45 GMT
وفي تجربة ميدانية، حسّن مستحضر قائم على الـ"ببتيد" الدهني المعايير الفسيولوجية للبطاطا، حيث زاد نمو الجذور والبراعم.

ويؤكد هذا الأمر إمكانية استخدام الـ"ببتيدات" الدهنية الحلقية كبديل صديق للبيئة للأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية، كما أكد فاسيلتشينكو.

ويساعد تطوير مستحضرات زراعية تحتوي على أنواع معينة من العصيات، على التخفيف من الآثار السلبية للزراعة على البيئة.
تحذير علمي من ترك زجاجات مياه الشرب داخل السيارة
