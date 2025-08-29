https://sarabic.ae/20250829/خاصة-في-الصباح-دراسة-تكشف-تأثير-أول-كوب-قهوة-في-اليوم-1104295276.html

"خاصة في الصباح"... دراسة تكشف تأثير أول كوب قهوة في اليوم

أظهرت دراسات حديثة موسعة، أن الكافيين ليس منشطا فحسب، بل يمكنه تحسين الحالة المزاجية بشكل كبير، خاصة في الصباح.

في دراستين منفصلتين، سجل 236 بالغا تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما حالتهم المزاجية وكمية الكافيين التي يتناولونها عدة مرات يوميا، على مدار أسبوعين إلى أربعة أسابيع، في المُجمل، جمع الفريق أكثر من 23,000 نقطة بيانات خلال الدراستين.وقال الباحث الرئيسي في الدراسة ساكاري ليمولا، الأستاذ في جامعة بيليفيلد: "يستهلك نحو 80% من البالغين حول العالم المشروبات التي تحتوي على الكافيين، ويعود استخدام هذه المواد المنشطة إلى زمنٍ بعيد في تاريخ البشرية"، وفقا لما نشره موقع "نيو أتلاس" حول هذه الدراسات.من جانبه، قال البروفيسور آنو ريالو من جامعة وارويك: "يعمل الكافيين عن طريق حجب مستقبلات الأدينوزين، مما يمكن أن يزيد من نشاط الدوبامين في مناطق الدماغ الرئيسية"، وهو تأثير ربطته الدراسات بتحسن الحالة المزاجية وزيادة اليقظة.لكن ليس من المستغرب أن يكون هذا الارتباط بين الكافيين والحالة المزاجية الجيدة أكبر عندما كان الأشخاص متعبين، ولكنه أقل وضوحا عندما كانوا يشربون القهوة في مواقف اجتماعية.وخلص الباحثون إلى أن "هذه الدراسة تقدم دليلا على أن استهلاك الكافيين يرتبط بزيادة في التأثير الإيجابي اللحظي في الحياة اليومية، حيث تظهر آثاره بشكل واضح بعد الاستيقاظ بفترة وجيزة (أي في الصباح)".لكن على النقيض من ذلك، لم يخفف الكافيين من الحالة المزاجية السلبية المستمرة، مثل القلق، حيث لم تظهر أي تأثيرات عليه، كما أن زيادة القهوة قد تكون ضارة بالجهاز العصبي، وقد تتعارض مع بعض الأدوية، لذا ينبغي عدم تناولها لبعض الأشخاص، أو تناولها باعتدال للبعض الآخر.5 أدوية شائعة لا يجب تناول القهوة عند أخذهادراسة حديثة توضح علاقة الكافيين بجودة النوم

