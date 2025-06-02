https://sarabic.ae/20250602/5-أدوية-شائعة-لا-يجب-تناول-القهوة-عند-أخذها-1101227291.html

5 أدوية شائعة لا يجب تناول القهوة عند أخذها

5 أدوية شائعة لا يجب تناول القهوة عند أخذها

سبوتنيك عربي

تعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، فالكثير منا يبدأون يومهم بتناول فنجان قهوة بوصفها مريحة، ومنشطة، ولكن مع أن مشروبك الصباحي قد يبدو آمنا، إلا... 02.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-02T13:58+0000

2025-06-02T13:58+0000

2025-06-02T13:58+0000

مجتمع

القهوة

كافيين

أدوية

الصحة

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من أقراص نزلات البرد الشائعة إلى مضادات الاكتئاب، يتجاوز تأثير الكافيين على الجسم مجرد دفعة سريعة من الطاقة، يحتوي الشاي أيضا على الكافيين، ولكن بتركيزات مختلفة عن القهوة، ولا يبدو أن تأثيره على الأشخاص بالطريقة نفسها.1. أدوية البرد والإنفلونزا الكافيين منشط، أي أنه يسرِع الجهاز العصبي المركزي، كما يعتبر السودوإيفيدرين، مزيل الاحتقان الموجود في أدوية البرد والإنفلونزا مثل سودافيد، منشط أيضا، وعند تناولهما معا، تتفاقم آثارهما، مما قد يؤدي إلى الشعور بالتوتر أو الأرق، والصداع، وتسارع ضربات القلب، والأرق.وتعد التأثيرات المنبهة أيضا مصدر قلق عند الجمع بين الكافيين وأدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مثل الأمفيتامينات، أو مع أدوية الربو، مثل الثيوفيلين، الذي يتشابه في تركيبه الكيميائي مع الكافيين، وقد يزيد تناولهما معا من خطر الآثار الجانبية، مثل سرعة ضربات القلب واضطراب النوم.2. أدوية الغدة الدرقية يعد ليفوثيروكسين، العلاج القياسي لقصور الغدة الدرقية، شديد الحساسية للتوقيت، وقد تعيق قهوتك الصباحية من امتصاصه، حيث تظهر الدراسات أن شرب القهوة بعد تناول ليفوثيروكسين مباشرة يمكن أن يقلل من امتصاصه بنسبة تصل إلى 50%.وفي حال ضعف الامتصاص، قد تعود أعراض قصور الغدة الدرقية - بما في ذلك التعب وزيادة الوزن والإمساك - حتى مع تناول الدواء بشكل صحيح. وتنطبق قاعدة التوقيت نفسها على فئة من أدوية هشاشة العظام تسمى "البايفوسفونيت"، بما في ذلك أليندرونات وريزيدرونات، والتي تتطلب أيضا معدة فارغة وحوالي 30-60 دقيقة قبل تناول الطعام أو الشراب.3. مضادات الاكتئاب ومضادات الذهانمضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (TCAs)، مثل أميتريبتيلين وإيميبرامين، هي فئة من مضادات الاكتئاب القديمة التي تعمل من خلال التأثير على مستويات النواقل العصبية في الدماغ، وكانت من بين أوائل مضادات الاكتئاب التي طورت، وهي أقل استخداما اليوم مقارنة بمضادات الاكتئاب الأحدث مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، نظرا لاحتمالية حدوث آثار جانبية أكثر وارتفاع خطر الجرعة الزائدة.يتم تكسير مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات بواسطة إنزيم الكبد CYP1A2، الذي يستقلب أيضا الكافيين. يمكن أن يؤدي التنافس بين الاثنين إلى إبطاء تكسير الدواء، مما يزيد من الآثار الجانبية، أو تأخير التخلص من الكافيين، مما يجعلك تشعر بالتوتر أو التوتر لفترة أطول من المعتاد.4. مسكنات الألموهذا قد يساعد مسكنات الألم على العمل بشكل أسرع، إلا أنه قد يزيد أيضا من خطر الآثار الجانبية مثل تهيج المعدة أو النزيف، خاصة عند تناولها مع مصادر أخرى للكافيين، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي حالات خطرة، إلا أنه لا يزال ينصح بالحذر.5. أدوية القلبيمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب مؤقتا، وعادة ما يستمر ذلك لمدة ثلاث إلى أربع ساعات بعد تناوله. بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم أو أدوية للتحكم في عدم انتظام ضربات القلب، فقد يعيق ذلك التأثيرات المقصودة للدواء.

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القهوة, كافيين, أدوية, الصحة