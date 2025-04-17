https://sarabic.ae/20250417/8-عادات-مسائية-تسرق-منك-النجاح-وتبعدك-عن-الثراء-دون-أن-تشعر-1099643592.html

8 عادات مسائية تسرق منك النجاح وتبعدك عن الثراء دون أن تشعر

8 عادات مسائية تسرق منك النجاح وتبعدك عن الثراء دون أن تشعر

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من العلماء عن بعض العادات المسائية السلبية، التي نصحت بتجنبها لضمان النجاح والثراء. 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T14:04+0000

2025-04-17T14:04+0000

2025-04-17T14:04+0000

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وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن ما يفعله المرء قبل النوم يؤثر تمامًا على سير اليوم التالي، فغالبا ما يتم التحدث والنصح عن الروتين الصباحي، وتجنب العادات المسائية.ووفقا للدراسة التي نشرها موقع "Daily Motivation News"، تعد الأمسيات بنفس القدر من الأهمية من الروتين الصباحي بل وربما أكثر.ولخصت الدراسة ثماني عادات مسائية شائعة يجب تجنبها لأنها يمكن أن تمنعك من الثراء والنجاح، وهي كالآتي:وخلصت الدراسة الجديدة إلى أن تجنب هذه الـ8 عادات المسائية قد تساعدك في النجاح بحياتك، وقد تعطيك فرصة أكبر للحصول على المال، وتحقيق أحلامك التي طالما تم تأجيلها بسبب تلك العادات السلبية.دراسة تكشف عن الوقت المناسب لشرب القهوة للحفاظ على صحتكهل تؤرقك الذكريات المؤلمة؟... علماء يكشفون السبب

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