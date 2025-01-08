https://sarabic.ae/20250108/دراسة-تكشف-عن-الوقت-المناسب-لشرب-القهوة-للحفاظ-على-صحتك-1096592651.html
دراسة تكشف عن الوقت المناسب لشرب القهوة للحفاظ على صحتك
دراسة تكشف عن الوقت المناسب لشرب القهوة للحفاظ على صحتك
سبوتنيك عربي
أفادت دراسة جديدة بأنه يمكن أن تكون للقهوة آثار صحية سلبية على الجسم، ولكن شربها، في وقت معين من اليوم، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T14:49+0000
2025-01-08T14:49+0000
2025-01-08T14:49+0000
مجتمع
الصحة
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وقام العلماء لأول مرة بدراسة تأثير شرب القهوة على الصحة، وخلال التحليل، درس العلماء طعام وحياة 40 ألف شخص، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن الأشخاص الذين يشربون القهوة فقط في الصباح يعانون بشكل أقل من أمراض القلب والأوعية الدموية وتطور السرطان.وأكد العلماء أن نتائج العمل أخذت في الاعتبار عوامل مهمة، بما في ذلك الوراثة والأمراض المزمنة والعادات الغذائية.وفي وقت سابق، قالت خبيرة التغذية، داريا روساكوفا، إن القهوة الطبيعية المستخرجة من حبوب عالية الجودة يمكن أن تنشط وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان، بل إن بعض الإضافات يمكن أن تعزز فوائدها، وفقا لها، يمكنك إضافة الفلفل أو القرفة إلى المشروب.حارس يحتسي القهوة ويشاهد حادثة سرقة "بقمة البرود"... فيديودراسة تكشف عن تأثير جديد للقهوة على الأمعاء
https://sarabic.ae/20250107/القهوة-قد-تقلل-فرص-الإصابة-بنوعين-من-السرطانات-1096561272.html
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الصحة
دراسة تكشف عن الوقت المناسب لشرب القهوة للحفاظ على صحتك
أفادت دراسة جديدة بأنه يمكن أن تكون للقهوة آثار صحية سلبية على الجسم، ولكن شربها، في وقت معين من اليوم، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقام العلماء لأول مرة بدراسة تأثير شرب القهوة على الصحة، وخلال التحليل، درس العلماء طعام وحياة 40 ألف شخص، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن الأشخاص الذين يشربون القهوة فقط في الصباح يعانون بشكل أقل من أمراض القلب والأوعية الدموية وتطور السرطان.
وأشار العلماء إلى أن هذا الارتباط لم يلاحظ بين أولئك الذين شربوا القهوة طوال اليوم.
وأكد العلماء أن نتائج العمل أخذت في الاعتبار عوامل مهمة، بما في ذلك الوراثة والأمراض المزمنة والعادات الغذائية.
وفي وقت سابق، قالت خبيرة التغذية، داريا روساكوفا، إن القهوة الطبيعية المستخرجة من حبوب عالية الجودة يمكن أن تنشط وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان، بل إن بعض الإضافات يمكن أن تعزز فوائدها، وفقا لها، يمكنك إضافة الفلفل أو القرفة إلى المشروب.