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لقاء سبوتنيك
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12:03 GMT
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بلا قيود
خبير: تركيا تضغط على "قسد" للقبول بحل سياسي
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59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250108/دراسة-تكشف-عن-الوقت-المناسب-لشرب-القهوة-للحفاظ-على-صحتك-1096592651.html
دراسة تكشف عن الوقت المناسب لشرب القهوة للحفاظ على صحتك
دراسة تكشف عن الوقت المناسب لشرب القهوة للحفاظ على صحتك
سبوتنيك عربي
أفادت دراسة جديدة بأنه يمكن أن تكون للقهوة آثار صحية سلبية على الجسم، ولكن شربها، في وقت معين من اليوم، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T14:49+0000
2025-01-08T14:49+0000
مجتمع
الصحة
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وقام العلماء لأول مرة بدراسة تأثير شرب القهوة على الصحة، وخلال التحليل، درس العلماء طعام وحياة 40 ألف شخص، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن الأشخاص الذين يشربون القهوة فقط في الصباح يعانون بشكل أقل من أمراض القلب والأوعية الدموية وتطور السرطان.وأكد العلماء أن نتائج العمل أخذت في الاعتبار عوامل مهمة، بما في ذلك الوراثة والأمراض المزمنة والعادات الغذائية.وفي وقت سابق، قالت خبيرة التغذية، داريا روساكوفا، إن القهوة الطبيعية المستخرجة من حبوب عالية الجودة يمكن أن تنشط وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان، بل إن بعض الإضافات يمكن أن تعزز فوائدها، وفقا لها، يمكنك إضافة الفلفل أو القرفة إلى المشروب.حارس يحتسي القهوة ويشاهد حادثة سرقة "بقمة البرود"... فيديودراسة تكشف عن تأثير جديد للقهوة على الأمعاء
https://sarabic.ae/20250107/القهوة-قد-تقلل-فرص-الإصابة-بنوعين-من-السرطانات-1096561272.html
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الصحة
الصحة

دراسة تكشف عن الوقت المناسب لشرب القهوة للحفاظ على صحتك

14:49 GMT 08.01.2025
© Depositphotos.com / Emir Klepoقهوة
قهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Depositphotos.com / Emir Klepo
تابعنا عبر
أفادت دراسة جديدة بأنه يمكن أن تكون للقهوة آثار صحية سلبية على الجسم، ولكن شربها، في وقت معين من اليوم، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقام العلماء لأول مرة بدراسة تأثير شرب القهوة على الصحة، وخلال التحليل، درس العلماء طعام وحياة 40 ألف شخص، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن الأشخاص الذين يشربون القهوة فقط في الصباح يعانون بشكل أقل من أمراض القلب والأوعية الدموية وتطور السرطان.

وأشار العلماء إلى أن هذا الارتباط لم يلاحظ بين أولئك الذين شربوا القهوة طوال اليوم.

كوب قهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
مجتمع
القهوة قد تقلل فرص الإصابة بنوعين من السرطانات
أمس, 13:16 GMT
وأكد العلماء أن نتائج العمل أخذت في الاعتبار عوامل مهمة، بما في ذلك الوراثة والأمراض المزمنة والعادات الغذائية.
وفي وقت سابق، قالت خبيرة التغذية، داريا روساكوفا، إن القهوة الطبيعية المستخرجة من حبوب عالية الجودة يمكن أن تنشط وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان، بل إن بعض الإضافات يمكن أن تعزز فوائدها، وفقا لها، يمكنك إضافة الفلفل أو القرفة إلى المشروب.
حارس يحتسي القهوة ويشاهد حادثة سرقة "بقمة البرود"... فيديو
دراسة تكشف عن تأثير جديد للقهوة على الأمعاء
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
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