https://sarabic.ae/20241224/حارس-يحتسي-القهوة-ويشاهد-حادثة-سرقة-بقمة-البرود-فيديو--1096111068.html
حارس يحتسي القهوة ويشاهد حادثة سرقة "بقمة البرود"... فيديو
حارس يحتسي القهوة ويشاهد حادثة سرقة "بقمة البرود"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لصا يقوم بسرقة أحد النزلاء في فندق بالبرازيل، دون أن يبدي حارس الأمن، الذي كان يحتسي القهوة، أي ردة فعل على... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T10:51+0000
2024-12-24T10:51+0000
2024-12-24T10:51+0000
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ويظهر الفيديو المتداول، سارقا بأحد الفنادق في البرازيل، وهو يسرق أحد النزلاء، بينما كان حارس الفندق يحتسي القهوة دون أي اكتراث.وأثار الفيديو المنتشر حالة استغراب في الشارع البرازيلي، حول رجل الأمن الذي لم يكترث لعملية السرقة، وتابع شرب فنجان القهوة وكأنه يقول لنفسه "فنجان قهوتي قبل أي شيء".امرأة تدخل بسيارتها إلى محطة الحجز وتقف أمام المحاسب "وتتسبب بكارثة"... فيديوفي سباق فريد.. آلاف من "بابا نويل" يركضون في شوارع مدريد احتفالا بأعياد الميلاد.. فيديو
https://sarabic.ae/20241223/هل-هناك-علاقة-بين-شرب-القهوة-والشاي-ومرض-بالسرطان-1096091320.html
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نادي الفيديو, أخبار البرازيل
نادي الفيديو, أخبار البرازيل
حارس يحتسي القهوة ويشاهد حادثة سرقة "بقمة البرود"... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لصا يقوم بسرقة أحد النزلاء في فندق بالبرازيل، دون أن يبدي حارس الأمن، الذي كان يحتسي القهوة، أي ردة فعل على الحادثة.
ويظهر الفيديو المتداول، سارقا بأحد الفنادق في البرازيل، وهو يسرق أحد النزلاء، بينما كان حارس الفندق يحتسي القهوة دون أي اكتراث.
وأثار الفيديو المنتشر حالة استغراب في الشارع البرازيلي،
حول رجل الأمن الذي لم يكترث لعملية السرقة، وتابع شرب فنجان القهوة وكأنه يقول لنفسه "فنجان قهوتي قبل أي شيء".