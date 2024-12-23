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الإنسان والثقافة
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10:31 GMT
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https://sarabic.ae/20241223/في-سباق-فريد-آلاف-من-بابا-نويل-يركضون-في-شوارع-مدريد-احتفالا-بأعياد-الميلاد-فيديو-1096080303.html
في سباق فريد.. آلاف من "بابا نويل" يركضون في شوارع مدريد احتفالا بأعياد الميلاد.. فيديو
في سباق فريد.. آلاف من "بابا نويل" يركضون في شوارع مدريد احتفالا بأعياد الميلاد.. فيديو
سبوتنيك عربي
شارك الآلاف من "بابا نويل"، يوم أمس الأحد، في سباق "سانتا كلوز التضامني" السنوي الـ13، الذي نظمته مؤسسة "إل كورتي إنغليس" في العاصمة الإسبانية مدريد، وسط أجواء... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
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وارتدى المشاركون في السباق زي "بابا نويل" الأحمر التقليدي وركضوا نحو ميدان "روبن داريو" في باسيو دي كاستيلانا.ونشر المشاركون البهجة وفرحة الميلاد وهم يتسابقون بأزيائهم الحمراء، كما شارك أطفالٌ في السباق وارتدوا خلاله ملابس خضراء.وقال المنظمون إنّ أكثر من 7 آلاف شخص شاركوا في السباق، وسيجري التبرع بجزء من المبالغ التي جُمعت في هذا السباق لمؤسسة "إنثيوس"، التي تساعد الأطفال المصابين بالسّرطان.لحظة انهيار جسر وتسرب حمض الكبريتيك إلى نهر في البرازيل... فيديومعظم ضحاياه من النساء.. انتشار فيروس يسبب الرقص اللاإرادي.. فيديو
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في سباق فريد.. آلاف من "بابا نويل" يركضون في شوارع مدريد احتفالا بأعياد الميلاد.. فيديو

13:22 GMT 23.12.2024 (تم التحديث: 13:32 GMT 23.12.2024)
© Photo / Xآلاف من "بابا نويل" يركضون في شوارع مدريد احتفالا بأعياد الميلاد
آلاف من بابا نويل يركضون في شوارع مدريد احتفالا بأعياد الميلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© Photo / X
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شارك الآلاف من "بابا نويل"، يوم أمس الأحد، في سباق "سانتا كلوز التضامني" السنوي الـ13، الذي نظمته مؤسسة "إل كورتي إنغليس" في العاصمة الإسبانية مدريد، وسط أجواء احتفالية.
وارتدى المشاركون في السباق زي "بابا نويل" الأحمر التقليدي وركضوا نحو ميدان "روبن داريو" في باسيو دي كاستيلانا.
ونشر المشاركون البهجة وفرحة الميلاد وهم يتسابقون بأزيائهم الحمراء، كما شارك أطفالٌ في السباق وارتدوا خلاله ملابس خضراء.
وقال المنظمون إنّ أكثر من 7 آلاف شخص شاركوا في السباق، وسيجري التبرع بجزء من المبالغ التي جُمعت في هذا السباق لمؤسسة "إنثيوس"، التي تساعد الأطفال المصابين بالسّرطان.
لحظة انهيار جسر وتسرب حمض الكبريتيك إلى نهر في البرازيل... فيديو
معظم ضحاياه من النساء.. انتشار فيروس يسبب الرقص اللاإرادي.. فيديو
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