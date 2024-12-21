معظم ضحاياه من النساء.. انتشار فيروس يسبب الرقص اللاإرادي.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
09:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:24 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا... الأمم المتحدة تدعو لانتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يندد باستيلاء إسرائيل على الأراضي السورية، تركيا تنفي وجود اتفاق لوقف إطلاق النار شمال سوريا
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241221/معظم-ضحاياه-من-النساء-انتشار-فيروس-يسبب-الرقص-اللاإرادي-فيديو--1096032012.html
معظم ضحاياه من النساء.. انتشار فيروس يسبب الرقص اللاإرادي.. فيديو
معظم ضحاياه من النساء.. انتشار فيروس يسبب الرقص اللاإرادي.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر في أوغندا، في الآونة الأخيرة، فيروس غامض يسبب أعراضا غريبة، أبرزها الرقص بشكل لاإرادي، حسبما أظهرت مقاطع فيديو متداولة. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T06:51+0000
2024-12-21T06:51+0000
مجتمع
منوعات
نادي الفيديو
الأخبار
الصحة
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071352961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2260ceb3068a0e01055bcc7bd3d12b8f.jpg
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن مسؤولين أوغنديين قولهم أن المرض، الذي يطلق عليه السكان المحليون اسم "دينجا دينجا"، والذي يعني "الارتجاف مثل الرقص"، أصاب نحو 300 شخص، معظمهم من النساء والفتيات.من جانبه، أوضح الدكتور كييتا كريستوفر، مسؤول الصحة بمنطقة بونديبوجيو التي ظهر فيها المرض، أنه تم الإبلاغ عن المرض لأول مرة في أوائل عام 2023، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات خارج بونديبوجيو، وتم إرسال عينات إلى وزارة الصحة الأوغندية للتحليل.وأضاف المسؤول الأوغندي أن من أعراض المرض، الحمى والرعشة المفرطة في الجسم، مما يجعل المشي صعباً على أولئك الذين يعانون منه، لافتا إلى أنه لم تحدث وفيات مرتبطة بالمرض وأنه يمكن علاجه عادة بالمضادات الحيوية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071352961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d856aed97d4256e8f16abd754a690cdd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, نادي الفيديو, الأخبار, الصحة, علوم
منوعات, نادي الفيديو, الأخبار, الصحة, علوم

معظم ضحاياه من النساء.. انتشار فيروس يسبب الرقص اللاإرادي.. فيديو

06:51 GMT 21.12.2024
© AP Photo / Ng Han Guanمكافحة انتشار فيروس "كوفيد-19" (كورونا) في الصين
مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا) في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
انتشر في أوغندا، في الآونة الأخيرة، فيروس غامض يسبب أعراضا غريبة، أبرزها الرقص بشكل لاإرادي، حسبما أظهرت مقاطع فيديو متداولة.
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن مسؤولين أوغنديين قولهم أن المرض، الذي يطلق عليه السكان المحليون اسم "دينجا دينجا"، والذي يعني "الارتجاف مثل الرقص"، أصاب نحو 300 شخص، معظمهم من النساء والفتيات.
من جانبه، أوضح الدكتور كييتا كريستوفر، مسؤول الصحة بمنطقة بونديبوجيو التي ظهر فيها المرض، أنه تم الإبلاغ عن المرض لأول مرة في أوائل عام 2023، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات خارج بونديبوجيو، وتم إرسال عينات إلى وزارة الصحة الأوغندية للتحليل.
وأضاف المسؤول الأوغندي أن من أعراض المرض، الحمى والرعشة المفرطة في الجسم، مما يجعل المشي صعباً على أولئك الذين يعانون منه، لافتا إلى أنه لم تحدث وفيات مرتبطة بالمرض وأنه يمكن علاجه عادة بالمضادات الحيوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала