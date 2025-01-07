https://sarabic.ae/20250107/القهوة-قد-تقلل-فرص-الإصابة-بنوعين-من-السرطانات-1096561272.html
القهوة قد تقلل فرص الإصابة بنوعين من السرطانات
القهوة قد تقلل فرص الإصابة بنوعين من السرطانات
سبوتنيك عربي
يُعتبر شرب القهوة عادة يومية شائعة يستخدمها الناس كمنبه أو جزء من أنشطتهم الاجتماعية، ومع ذلك توضح دراسة حديثة أن القهوة قد توفر فوائد صحية، إذ تقلل من خطر... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T13:16+0000
2025-01-07T13:16+0000
2025-01-07T13:16+0000
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السرطان
القهوة
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وتظهر البيانات أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من 4 أكواب يوميا لديهم خطر أقل للإصابة بتلك السرطانات، حسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.وتشير الدراسة إلى أن سرطانات الرأس والرقبة هي سابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا عالميًا، إذ تم تسجيل 745 ألف حالة جديدة و364 ألف وفاة في عام 2020 فقط، كما تسجل هونغ كونغ نحو 1500 حالة جديدة سنويا.وبحسب الدراسة، فإن نسبة الإصابة بتلك السرطانات تنخفض بنسبة تتراوح بين 17 إلى 30 في المئة بين من يشربون القهوة مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونها يوميا.يذكر أن العديد من الدراسات السابقة أشارت إلى أن شرب القهوة يوميا يقلل بصورة كبيرة من الإصابة بسرطان البلعوم السفلي والفم.
https://sarabic.ae/20241221/دراسة-تكشف-عن-تأثير-جديد-للقهوة-على-الأمعاء-1096032751.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, السرطان, القهوة
منوعات, أخبار العالم الآن, السرطان, القهوة
القهوة قد تقلل فرص الإصابة بنوعين من السرطانات
يُعتبر شرب القهوة عادة يومية شائعة يستخدمها الناس كمنبه أو جزء من أنشطتهم الاجتماعية، ومع ذلك توضح دراسة حديثة أن القهوة قد توفر فوائد صحية، إذ تقلل من خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق مقارنة بمن لا يشربونها.
وتظهر البيانات أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من 4 أكواب يوميا لديهم خطر أقل
للإصابة بتلك السرطانات، حسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.
21 ديسمبر 2024, 08:33 GMT
وتشير الدراسة إلى أن سرطانات الرأس والرقبة هي سابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا عالميًا، إذ تم تسجيل 745 ألف حالة جديدة و364 ألف وفاة في عام 2020 فقط، كما تسجل هونغ كونغ نحو 1500 حالة جديدة سنويا.
وبحسب الدراسة، فإن نسبة الإصابة
بتلك السرطانات تنخفض بنسبة تتراوح بين 17 إلى 30 في المئة بين من يشربون القهوة مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونها يوميا.
يذكر أن العديد من الدراسات السابقة أشارت إلى أن شرب القهوة
يوميا يقلل بصورة كبيرة من الإصابة بسرطان البلعوم السفلي والفم.