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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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10:03 GMT
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ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
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ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
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صدى الحياة
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https://sarabic.ae/20241201/أخبار-صادمة-لعشاق-القهوة-مع-بداية-العام-الجديد-1095366735.html
أخبار صادمة لعشاق القهوة مع بداية العام الجديد
أخبار صادمة لعشاق القهوة مع بداية العام الجديد
سبوتنيك عربي
زف خبير في مجموعة التصنيف الائتماني "أكرا"، التابعة لوكالة التصنيف الائتماني الروسية، أنباء صادمة لعشاق القهوة، مع بداية العام الجديد 2025. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T09:56+0000
2024-12-01T09:56+0000
مجتمع
القهوة
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الأخبار
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موسكو - سبوتنيك. وقال أنطون ترينين إنه "من المتوقع أن ترتفع أسعار القهوة بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2025، نتيجة ضعف المحاصيل في البرازيل وفيتنام".وأوضح ترينين أن "الظروف الجوية غير المواتية تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج في الدولتين الرائدتين عالميا في إنتاج قهوة "أرابيكا" و"روبوستا".وأشار إلى أن "روسيا تعتمد كليا على استيراد القهوة، إذ أنها لا تُنتج محليا، مما يجعل الأسعار المحلية مرتبطة بشكل كبير بالأسواق العالمية وسعر صرف الدولار"، وأضاف أن "متوسط أسعار القهوة قد يشهد زيادة تتراوح بين 20% و25% في عام 2025".وأوضح ترينين أن "70% من إنتاج القهوة العالمي يتكون من "أرابيكا"، و30% من "روبوستا"، وأشار إلى أن البرازيل التي تلبي حوالي ثلث الطلب العالمي على قهوة "أرابيكا"، تعاني من استمرار مشكلة الجفاف، ما يزيد الضغط على السوق، وفي الوقت ذاته، تواجه فيتنام، أكبر منتج لـ"روبوستا" عالميا، تحديات مناخية، مثل الأعاصير والأمطار النادرة، مما سيؤثر على حجم المحاصيل".كما أضاف أن "السوق الروسية تتأثر بعوامل إضافية، مثل تقلبات الإمدادات الأجنبية وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة إضافية في تكلفة القهوة بالنسبة للمستهلكين".يُذكر أن أسعار القهوة العالمية حققت مستويات قياسية في الفترة الأخيرة، إذ تجاوز سعر طن قهوة "روبوستا" في العقود الآجلة لشهر يناير/ كانون الثاني 2025 حاجز 5500 دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، كما وصل سعر طن قهوة "أرابيكا" إلى أكثر من 7300 دولار، وهو أعلى رقم منذ عام 1977.
https://sarabic.ae/20241120/لتعويض-النقص-دولة-عربية-تغرق-سوقها-بـ720-طنا-من-القهوة-1094993475.html
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القهوة, منوعات, الأخبار
القهوة, منوعات, الأخبار

أخبار صادمة لعشاق القهوة مع بداية العام الجديد

09:56 GMT 01.12.2024
© AP Photo / Julio Cortezالقهوة
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
القهوة
© AP Photo / Julio Cortez
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زف خبير في مجموعة التصنيف الائتماني "أكرا"، التابعة لوكالة التصنيف الائتماني الروسية، أنباء صادمة لعشاق القهوة، مع بداية العام الجديد 2025.
موسكو - سبوتنيك. وقال أنطون ترينين إنه "من المتوقع أن ترتفع أسعار القهوة بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2025، نتيجة ضعف المحاصيل في البرازيل وفيتنام".
وأوضح ترينين أن "الظروف الجوية غير المواتية تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج في الدولتين الرائدتين عالميا في إنتاج قهوة "أرابيكا" و"روبوستا".
وأشار إلى أن "روسيا تعتمد كليا على استيراد القهوة، إذ أنها لا تُنتج محليا، مما يجعل الأسعار المحلية مرتبطة بشكل كبير بالأسواق العالمية وسعر صرف الدولار"، وأضاف أن "متوسط أسعار القهوة قد يشهد زيادة تتراوح بين 20% و25% في عام 2025".
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
مجتمع
لتعويض النقص... دولة عربية تغرق سوقها بـ720 طنا من القهوة
20 نوفمبر, 09:20 GMT
وأوضح ترينين أن "70% من إنتاج القهوة العالمي يتكون من "أرابيكا"، و30% من "روبوستا"، وأشار إلى أن البرازيل التي تلبي حوالي ثلث الطلب العالمي على قهوة "أرابيكا"، تعاني من استمرار مشكلة الجفاف، ما يزيد الضغط على السوق، وفي الوقت ذاته، تواجه فيتنام، أكبر منتج لـ"روبوستا" عالميا، تحديات مناخية، مثل الأعاصير والأمطار النادرة، مما سيؤثر على حجم المحاصيل".
كما أضاف أن "السوق الروسية تتأثر بعوامل إضافية، مثل تقلبات الإمدادات الأجنبية وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة إضافية في تكلفة القهوة بالنسبة للمستهلكين".
يُذكر أن أسعار القهوة العالمية حققت مستويات قياسية في الفترة الأخيرة، إذ تجاوز سعر طن قهوة "روبوستا" في العقود الآجلة لشهر يناير/ كانون الثاني 2025 حاجز 5500 دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، كما وصل سعر طن قهوة "أرابيكا" إلى أكثر من 7300 دولار، وهو أعلى رقم منذ عام 1977.
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:25 GMT
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