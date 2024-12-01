https://sarabic.ae/20241201/أخبار-صادمة-لعشاق-القهوة-مع-بداية-العام-الجديد-1095366735.html

أخبار صادمة لعشاق القهوة مع بداية العام الجديد

أخبار صادمة لعشاق القهوة مع بداية العام الجديد

سبوتنيك عربي

زف خبير في مجموعة التصنيف الائتماني "أكرا"، التابعة لوكالة التصنيف الائتماني الروسية، أنباء صادمة لعشاق القهوة، مع بداية العام الجديد 2025. 01.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-01T09:56+0000

2024-12-01T09:56+0000

2024-12-01T09:56+0000

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القهوة

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موسكو - سبوتنيك. وقال أنطون ترينين إنه "من المتوقع أن ترتفع أسعار القهوة بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2025، نتيجة ضعف المحاصيل في البرازيل وفيتنام".وأوضح ترينين أن "الظروف الجوية غير المواتية تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج في الدولتين الرائدتين عالميا في إنتاج قهوة "أرابيكا" و"روبوستا".وأشار إلى أن "روسيا تعتمد كليا على استيراد القهوة، إذ أنها لا تُنتج محليا، مما يجعل الأسعار المحلية مرتبطة بشكل كبير بالأسواق العالمية وسعر صرف الدولار"، وأضاف أن "متوسط أسعار القهوة قد يشهد زيادة تتراوح بين 20% و25% في عام 2025".وأوضح ترينين أن "70% من إنتاج القهوة العالمي يتكون من "أرابيكا"، و30% من "روبوستا"، وأشار إلى أن البرازيل التي تلبي حوالي ثلث الطلب العالمي على قهوة "أرابيكا"، تعاني من استمرار مشكلة الجفاف، ما يزيد الضغط على السوق، وفي الوقت ذاته، تواجه فيتنام، أكبر منتج لـ"روبوستا" عالميا، تحديات مناخية، مثل الأعاصير والأمطار النادرة، مما سيؤثر على حجم المحاصيل".كما أضاف أن "السوق الروسية تتأثر بعوامل إضافية، مثل تقلبات الإمدادات الأجنبية وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة إضافية في تكلفة القهوة بالنسبة للمستهلكين".يُذكر أن أسعار القهوة العالمية حققت مستويات قياسية في الفترة الأخيرة، إذ تجاوز سعر طن قهوة "روبوستا" في العقود الآجلة لشهر يناير/ كانون الثاني 2025 حاجز 5500 دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، كما وصل سعر طن قهوة "أرابيكا" إلى أكثر من 7300 دولار، وهو أعلى رقم منذ عام 1977.

https://sarabic.ae/20241120/لتعويض-النقص-دولة-عربية-تغرق-سوقها-بـ720-طنا-من-القهوة-1094993475.html

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