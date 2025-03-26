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https://sarabic.ae/20250326/أمراض-الأثرياء-هل-تصيب-المجتمعات-الفقيرة-1098972145.html
أمراض الأثرياء... هل تصيب المجتمعات الفقيرة؟
أمراض الأثرياء... هل تصيب المجتمعات الفقيرة؟
سبوتنيك عربي
ترتبط معظم الأمراض المزمنة بالنظام الغذائي، نتيجة الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية، بالتالي يطلق على هذه الأمراض اسم "أمراض الثراء" أو "أمراض الرفاهية"، إذ... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T13:16+0000
2025-03-26T13:16+0000
مجتمع
الصحة
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أكدت دراسة حديثة أن ارتفاع مستويات المعيشة والدخل قد يدفع الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مضرة، مثل زيادة تعاطي التبغ، وزيادة استهلاك الدهون المشبعة والكوليسترول والسعرات الحرارية الغذائية، وانخفاض النشاط البدني.ونوهت الدراسة أن مصطلح "أمراض الثراء" لم يعد حكرا على الأفراد الذين يستهلكون سعرات أكبر، إذ إن الفقراء في الدول الصناعية، وكذلك في الدول النامية، هم من يواجهون في الواقع التأثير الأكبر لهذه الأمراض، بحسب موقع "الجزيرة".وختمت الدراسة أنه من الضروري أن نستخدم المعرفة التي نمتلكها اليوم حول الوقاية من أمراض الثراء التي باتت خطرا يهدد صحتنا.
https://sarabic.ae/20250325/علماء-روس-يطورون-أنظمة-بديلة-للشبكات-العصبية-المعقدة-1098933684.html
https://sarabic.ae/20250326/كيف-يؤثر-الملح-على-الاكتئاب؟---1098961500.html
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الصحة
الصحة

أمراض الأثرياء... هل تصيب المجتمعات الفقيرة؟

13:16 GMT 26.03.2025
© Unsplash/ Austin Loveingشخص يتناول الطعام
شخص يتناول الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Unsplash/ Austin Loveing
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ترتبط معظم الأمراض المزمنة بالنظام الغذائي، نتيجة الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية، بالتالي يطلق على هذه الأمراض اسم "أمراض الثراء" أو "أمراض الرفاهية"، إذ لوحظ أن معدل الإصابة بها يرتفع مع ارتفاع الدخل، ومستويات المعيشة، بل وحتى مع تحسن مؤشرات الصحة.
أكدت دراسة حديثة أن ارتفاع مستويات المعيشة والدخل قد يدفع الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مضرة، مثل زيادة تعاطي التبغ، وزيادة استهلاك الدهون المشبعة والكوليسترول والسعرات الحرارية الغذائية، وانخفاض النشاط البدني.

وتابعت الدراسة أن أهم الأمراض المزمنة المرتبطة بالسلوكيات الاستهلاكية السابقة، هي أمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى مرض النقرس والمعروف بداء الملوك، لأنه كان أكثر شيوعا بينهم نتيجة تناولهم كميات كبيرة من اللحوم.

خلايا تتمدد وترتبط بألياف عصبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
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أمس, 13:11 GMT
وبيّنت الدراسة أن هيمنة نظام الغذاء المصنع على المجتمعات الصناعية (مثل الوجبات الخفيفة "غير الغذائية" المنتجة بكميات كبيرة والمشروبات المحلاة، والوجبات المجمدة المجهزة، والوجبات السريعة، والمعكرونة) يثير قلقا بالغا لأنها توفر مجموعة واسعة من الخيارات التي لا تتوافق مع صحة الإنسان.
ونوهت الدراسة أن مصطلح "أمراض الثراء" لم يعد حكرا على الأفراد الذين يستهلكون سعرات أكبر، إذ إن الفقراء في الدول الصناعية، وكذلك في الدول النامية، هم من يواجهون في الواقع التأثير الأكبر لهذه الأمراض، بحسب موقع "الجزيرة".

وأوضحت أنه غالبا ما تكون السعرات الحرارية الفارغة، رخيصة الثمن بالنسبة للشرائح الأفقر حول العالم، ما يجعل استهلاك الأنظمة الغذائية المصنعة أو التي تعتمد بشكل كبير على الكربوهيدرات، والتي لا تحتوي على كميات كافية من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، أكثر شيوعا بين الفقراء.

ملح - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
مجتمع
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10:20 GMT
علاوة على ذلك، غالبا ما تكون الأسر الفقيرة أقل قدرة على تحمل تكاليف العواقب الباهظة لهذه الأمراض لدى متوسطي العمر وكبار السن (مثل توفير الأنسولين لمرضى السكري، وعواقب النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى كبار السن).
وختمت الدراسة أنه من الضروري أن نستخدم المعرفة التي نمتلكها اليوم حول الوقاية من أمراض الثراء التي باتت خطرا يهدد صحتنا.
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