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https://sarabic.ae/20250505/قهوة-شائعة-قد-تحمل-سر-الوقاية-من-السكري-لدى-النساء-1100179354.html
قهوة شائعة قد تحمل سر الوقاية من السكري لدى النساء
قهوة شائعة قد تحمل سر الوقاية من السكري لدى النساء
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة أن تناول القهوة السوداء يوميا قد يساعد في تحسين استقلاب الغلوكوز، وتقليل مقاومة الأنسولين، خاصة لدى النساء. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T11:52+0000
2025-05-05T11:52+0000
مجتمع
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الصحة
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وكشفت الدراسة من كوريا، عن ارتباط شرب القهوة السوداء بتحسين حساسية الأنسولين، خاصة لدى النساء، ما قد يسهم في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.واعتمدت الدراسة المنشورة في مجلة "Nutrients" على بيانات أكثر من 7000 شخص من المسح الوطني الكوري للصحة والتغذية، وركزت على العلاقة بين نوع القهوة المستهلكة ومؤشرات استقلاب الغلوكوز.وأظهرت النتائج أن تناول كوبين أو أكثر من القهوة السوداء يوميا، يرتبط بانخفاض مقاومة الأنسولين، وهي حالة تُضعف قدرة الجسم على تنظيم مستوى السكر في الدم.ويرجح الباحثون أن مركبات "البوليفينول" في القهوة، خاصة حمض "الكلوروجينيك"، تسهم في تعزيز الاستجابة للأنسولين وتقليل الالتهابات.ورغم هذه الفوائد، توصي الدراسة الكورية بالاعتدال وتجنّب الإضافات السكرية، للحصول على أقصى فائدة صحية من القهوة.
https://sarabic.ae/20250323/دراسة-تكشف-عن-خطر-لإعداد-القهوة-بالماكينات-الحديثة-1098880168.html
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منوعات, الصحة
منوعات, الصحة

قهوة شائعة قد تحمل سر الوقاية من السكري لدى النساء

11:52 GMT 05.05.2025
CC0 / Pixabay / القهوة
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
CC0 / Pixabay /
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أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة أن تناول القهوة السوداء يوميا قد يساعد في تحسين استقلاب الغلوكوز، وتقليل مقاومة الأنسولين، خاصة لدى النساء.
وكشفت الدراسة من كوريا، عن ارتباط شرب القهوة السوداء بتحسين حساسية الأنسولين، خاصة لدى النساء، ما قد يسهم في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.
واعتمدت الدراسة المنشورة في مجلة "Nutrients" على بيانات أكثر من 7000 شخص من المسح الوطني الكوري للصحة والتغذية، وركزت على العلاقة بين نوع القهوة المستهلكة ومؤشرات استقلاب الغلوكوز.
فنجان من القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن خطر لإعداد القهوة بالماكينات الحديثة
23 مارس, 13:50 GMT
وأظهرت النتائج أن تناول كوبين أو أكثر من القهوة السوداء يوميا، يرتبط بانخفاض مقاومة الأنسولين، وهي حالة تُضعف قدرة الجسم على تنظيم مستوى السكر في الدم.
ويرجح الباحثون أن مركبات "البوليفينول" في القهوة، خاصة حمض "الكلوروجينيك"، تسهم في تعزيز الاستجابة للأنسولين وتقليل الالتهابات.
ورغم هذه الفوائد، توصي الدراسة الكورية بالاعتدال وتجنّب الإضافات السكرية، للحصول على أقصى فائدة صحية من القهوة.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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