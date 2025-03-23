https://sarabic.ae/20250323/دراسة-تكشف-عن-خطر-لإعداد-القهوة-بالماكينات-الحديثة-1098880168.html
دراسة تكشف عن خطر لإعداد القهوة بالماكينات الحديثة
دراسة تكشف عن خطر لإعداد القهوة بالماكينات الحديثة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أوبسالا بالتعاون مع جامعة تشالمرز للتكنولوجيا أن القهوة المنتجة من معظم آلات القهوة الحديثة تحتوي على مستويات مرتفعة... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T13:50+0000
2025-03-23T13:50+0000
2025-03-23T13:50+0000
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وأوضح موقع "ميديكال إكسبريس"، أن الدراسة كشفت عن فرق كبير بين قهوة آلات العمل والقهوة المصنوعة باستخدام مرشحات ورقية تقليدية، حيث تقوم المرشحات الورقية بتصفية معظم هذه المواد الضارة، وأشار الباحثون إلى أن عملية التصفية تلعب دورًا حاسمًا في تقليل وجود هذه المواد في القهوة.وقال ديفيد إيغمان، الباحث في جامعة أوبسالا الذي قاد الدراسة: "لاحظنا أن مستويات هذه المواد أعلى بكثير في القهوة المنتجة من آلات العمل مقارنة بالقهوة المصنوعة باستخدام المرشحات الورقية، وتختلف هذه المستويات بين أنواع الآلات المختلفة، كما تظهر تباينات كبيرة بمرور الوقت".من المعروف بالفعل أن القهوة المغلية تحتوي على مستويات عالية من المواد الضارة مثل "الكافستول" و"الكاهويول"، وهي مواد ترفع الكوليسترول، وتوصي الإرشادات الغذائية بتقليل أو تجنب شرب القهوة المغلية، ومع ذلك، تقوم آلات القهوة التقليدية باستخدام المرشحات الورقية بتصفية هذه المواد بشكل شبه كامل. في هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل عينات من القهوة المنتجة من 14 آلة قهوة في أماكن عمل مختلفة، وأظهرت النتائج أن أكثر أنواع الآلات شيوعًا، والتي تسمى "آلات التخمير"، تنتج قهوة تحتوي على أعلى تركيزات من المواد الضارة، كما أظهرت عينات الإسبريسو تباينًا كبيرًا في مستويات هذه المواد.وأضاف إيغمان: "معظم عينات القهوة تحتوي على مستويات يمكن أن تؤثر على مستويات الكوليسترول الضار (LDL) للأشخاص الذين يشربونها، وبالتالي على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالنسبة للأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من القهوة يوميًا، يُفضل اختيار القهوة المصفاة جيدًا".
https://sarabic.ae/20250131/نوع-محدد-من-القهوة-قد-يحمي-كبار-السن-من-الإصابة-بالخرف-1097356591.html
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منوعات, الصحة, الأخبار, القهوة
منوعات, الصحة, الأخبار, القهوة
دراسة تكشف عن خطر لإعداد القهوة بالماكينات الحديثة
كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أوبسالا بالتعاون مع جامعة تشالمرز للتكنولوجيا أن القهوة المنتجة من معظم آلات القهوة الحديثة تحتوي على مستويات مرتفعة نسبيًا من المواد التي ترفع الكوليسترول.
وأوضح موقع
"ميديكال إكسبريس"، أن الدراسة كشفت عن فرق كبير بين قهوة آلات العمل والقهوة المصنوعة باستخدام مرشحات ورقية تقليدية، حيث تقوم المرشحات الورقية بتصفية معظم هذه المواد الضارة، وأشار الباحثون إلى أن عملية التصفية تلعب دورًا حاسمًا في تقليل وجود هذه المواد في القهوة.
وقال ديفيد إيغمان، الباحث في جامعة أوبسالا الذي قاد الدراسة: "لاحظنا أن مستويات هذه المواد أعلى بكثير في القهوة المنتجة من آلات العمل مقارنة بالقهوة المصنوعة باستخدام المرشحات الورقية، وتختلف هذه المستويات بين أنواع الآلات المختلفة، كما تظهر تباينات كبيرة بمرور الوقت".
من المعروف بالفعل أن القهوة المغلية تحتوي على مستويات عالية من المواد الضارة مثل "الكافستول" و"الكاهويول"، وهي مواد ترفع الكوليسترول، وتوصي الإرشادات الغذائية بتقليل أو تجنب شرب القهوة المغلية، ومع ذلك، تقوم آلات القهوة التقليدية باستخدام المرشحات الورقية بتصفية هذه المواد بشكل شبه كامل.
في هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل عينات من القهوة المنتجة من 14 آلة قهوة في أماكن عمل مختلفة، وأظهرت النتائج أن أكثر أنواع الآلات شيوعًا، والتي تسمى "آلات التخمير"، تنتج قهوة تحتوي على أعلى تركيزات من المواد الضارة، كما أظهرت عينات الإسبريسو تباينًا كبيرًا في مستويات هذه المواد.
وأضاف إيغمان: "معظم عينات القهوة تحتوي على مستويات يمكن أن تؤثر على مستويات الكوليسترول الضار (LDL) للأشخاص الذين يشربونها، وبالتالي على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالنسبة للأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من القهوة يوميًا، يُفضل اختيار القهوة المصفاة جيدًا".